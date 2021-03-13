https://ria.ru/20210313/lyadova-1601078948.html

Людмилу Лядову похоронили на Кунцевском кладбище

Людмилу Лядову похоронили на Кунцевском кладбище

Народную артистку РСФСР, композитора и певицу Людмилу Лядову похоронили на Кунцевском кладбище в Москве, сообщила РИА Новости певица Рада Симбирева. РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T15:46

2021-03-13T15:46

2021-03-13T17:13

культура

людмила лядова

эдита пьеха

рсфср

свердловск

эдуард хиль

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Народную артистку РСФСР, композитора и певицу Людмилу Лядову похоронили на Кунцевском кладбище в Москве, сообщила РИА Новости певица Рада Симбирева.Отпевание прошло в Новодевичьем Богородице-Смоленском монастыре. Людмила Лядова умерла 10 марта в одной из московских больниц. В конце февраля сообщалось, что ее госпитализировали с COVID-19. Ей было 95 лет.Лядова родилась 29 марта 1925 года в Свердловске в семье музыкантов. В 1948 году окончила Свердловскую консерваторию. Выступала на эстраде с 1946 по 1951 год в дуэте с певицей Ниной Пантелеевой. Песни Лядовой исполняли Иосиф Кобзон, Юрий Богатиков, Эдуард Хиль, Гелена Великанова, Лев Лещенко, Эдита Пьеха и другие.

https://ria.ru/20210310/lyadova-1600584142.html

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людмила лядова, эдита пьеха, рсфср, свердловск, эдуард хиль, москва