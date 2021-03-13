https://ria.ru/20210313/krym-1601096927.html

В России ответили на призыв Кулебы "открыть доступ" в Крым

В России ответили на призыв Кулебы "открыть доступ" в Крым

Российские парламентарии раскритиковали слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, призвавшего Россию "открыть доступ" в Крым. РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-13T19:17

2021-03-13T19:17

2021-03-14T03:15

дмитрий кулеба

руслан бальбек

юрий гемпель

михаил шеремет

сергей цеков

украина

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Российские парламентарии раскритиковали слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, призвавшего Россию "открыть доступ" в Крым. Так, накануне глава МИД потребовал, чтобы "оккупирующая держава" заняла не политизированную позицию, а предоставила полный доступ на полуостров."Небылицы"Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT отметил, что Россия является не оккупирующей страной, а страной, восстанавливающей Крым, и страной, защищающей Крым. Сенатор также добавил, что практически все украинские политики, включая Дмитрия Кулебу, прибегают ко лжи. Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет призвал в ответ Кулебу не выдумывать небылицы насчет закрытости Крыма. "Все это выглядит весьма удивительно. Граждане из различных стран мира, в том числе известные политики и депутаты, неоднократно приезжали в российский Крым. Ни у кого проблем не было и нет. Поэтому не стоит выдумывать небылицы", — сказал он.По словам депутата, пока только Украина пытается ограничить доступ на полуостров и для своих, и для иностранных граждан, поскольку "боится, что в мире все больше людей узнает правду о российском Крыме и крымчанах, счастливо живущих у себя дома, в России". "Пафосное заявление"В ответ на призыв Кулебы депутат Госдумы Руслан Бальбек в беседе с RT назвал заявление главы МИД Украины пафосным и безрезультатным.Он также добавил, что заявление украинского главы МИД не отражает действительности, так как никто не препятствует различным мониторинговым и гуманитарным миссиям ознакомиться с жизнью на полуострове. Схожую с Шереметом точку зрения относительно слов Кулебы высказал и глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. "Видимо, Кулеба перепутал грешное с праведным. Свой призыв нужно было адресовать себе и своей стране. Российский Крым всегда открыт для приезда международных миссий, которые преследуют действительно объективную и мирную цель узнать, как живут крымчане. А кто и препятствует доступу в Крым, так это киевские власти, которые вводят санкции, организовывают блокады, в том числе морские и транспортные, возбуждают уголовные дела против иностранцев, посещающих полуостров, создают препятствия на границе, чтобы украинские туристы не ехали в Крым", — сказал он. Гемпель призвал украинские власти снять с полуострова все санкции и предоставить доступ в регион инвесторам и иностранным гражданам.В свою очередь, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РБК, что любой украинец может приезжать в Россию, в том числе в Крым. По его словам, туристические поездки или визиты для встреч с родными никто не запрещает.Как подчеркнул сенатор, это Киев требует, чтобы жителей полуострова "никуда не пускали, не выдавали им визу в Европу".Российские и крымские власти неоднократно заявляли, что доступ на полуостров открыт. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что Москва всегда готова принять в Крыму любые международные контрольные механизмы в области прав человека.

https://ria.ru/20210313/krym-1601014586.html

https://ria.ru/20210312/poklonskaya-1601027765.html

https://ria.ru/20210312/krym-1600861685.html

https://ria.ru/20210308/pushkov-1600321909.html

украина

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дмитрий кулеба, руслан бальбек, юрий гемпель, михаил шеремет, сергей цеков, украина