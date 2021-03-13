https://ria.ru/20210313/krym-1601054376.html
В Крыму ответили на требование Кулебы обеспечить доступ на полуостров
В Крыму ответили на требование Кулебы обеспечить доступ на полуостров
Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT требование главы МИД Украины Дмитрия Кулебы "предоставить полный доступ в Крым". РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T10:59
2021-03-13T10:59
2021-03-13T10:59
дмитрий кулеба
сергей цеков
мид украины
республика крым
политика
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT требование главы МИД Украины Дмитрия Кулебы "предоставить полный доступ в Крым".Цеков отметил, что ложь является нормой для практически всех украинских политиков, включая Дмитрия Кулебу."Если они хотят на самом деле узнать, как же в Крыму складывается ситуация, то они должны искать возможность для его посещения. Никаких препятствий с нашей стороны не будет", — заключил он.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал от России "занять неполитизированную позицию" и предоставить полный доступ в Крым в соответствии с международным правом.
https://ria.ru/20210313/krym-1601014586.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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дмитрий кулеба, сергей цеков, мид украины, республика крым, политика
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости.
Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков
прокомментировал в беседе с RT
требование главы МИД Украины Дмитрия Кулебы
"предоставить полный доступ в Крым".
"Россия является не оккупирующей страной, а страной, восстанавливающей Крым и страной, защищающей Крым", - заявил сенатор.
Цеков отметил, что ложь является нормой для практически всех украинских политиков, включая Дмитрия Кулебу.
"Если они хотят на самом деле узнать, как же в Крыму складывается ситуация, то они должны искать возможность для его посещения. Никаких препятствий с нашей стороны не будет", — заключил он.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал от России "занять неполитизированную позицию" и предоставить полный доступ в Крым в соответствии с международным правом.