https://ria.ru/20210313/kitay-1601078363.html

Что означает новый пятилетний план для Китая?

Что означает новый пятилетний план для Китая?

В Китае по итогам "двух сессий" ВСНП и ВК НПКСК одобрен план развития на ближайшие пять лет. В новом, 14-м пятилетнем плане сделан акцент на улучшении качества... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T15:43

2021-03-13T15:43

2021-03-13T15:49

минторг сша

си цзиньпин

всекитайское собрание народных представителей

huawei technologies

китай

вашингтон (город)

сша

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В Китае по итогам "двух сессий" ВСНП и ВК НПКСК одобрен план развития на ближайшие пять лет. В новом, 14-м пятилетнем плане сделан акцент на улучшении качества экономического развития и уровня жизни людей. С одной стороны, новая "пятилетка" сохраняет преемственность с предыдущим экономическим и социально-политическим курсом, проводимым руководством КНР. Однако, в новом плане есть и существенные отличия, обусловленные как резко изменившейся международной обстановкой, так и меняющимся статусом Китая в мире.Так называемые "две сессии" - заседание Всекитайского собрания народных представителей и заседание Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая – важнейшее политическое событие страны. В ходе сессий, которые проводятся ежегодно, китайские законодательный и консультативный органы определяют основные приоритеты и ориентиры развития страны на ближайший год.Традиционно две сессии проводятся в марте. Правда, в прошлом году это мероприятие было перенесено более, чем на два месяца в связи с пандемией COVID-19. Еще весной кризисного 2020 года, когда пандемия бушевала в Китае, эксперты-китаисты отмечали: лучшим индикатором эпидемиологической обстановки в Китае станут как раз две сессии – их проведение будет означать, что эпидемию удалось взять под контроль. То, что сейчас две сессии снова проводились согласно многолетнему графику, еще раз подчеркивает, что ситуация с COVID-19 в Китае в целом благоприятная.Тем не менее, во многих других странах обстановка по-прежнему нестабильна. По итогам 2020 года Китай стал единственной страной G20, чья экономика показала положительную динамику – прирост ВВП составил 2.3%. Ожидается, что в этом году ВВП КНР вырастет на 6.8% - сказывается эффект низкой базы. Впрочем, власти КНР впервые не стали в пятилетнем плане определять ежегодные целевые показатели по росту ВВП, ограничившись лишь ориентиром на этот год. Согласно планам властей, китайская экономика должна вырасти более, чем на 6%. В условиях нестабильной международной экономической и эпидемиологической ситуации Китай, как вторая экономика мира, сильно зависит от внешней динамики. Поэтому сколько-нибудь долгосрочное планирование количественных показателей, во-первых, невозможно, а во-вторых, вредно, поясняют в Пекине. Если устанавливать цели по росту ВВП, чиновники на местах будут прилагать все усилия, чтобы достичь этих целей любой ценой – иногда в угоду экономической эффективности, экологии да и просто здравому смыслу. Именно поэтому во времена предыдущих кризисов обострялась проблема долгов местных правительств: они брали займы через аффилированные с ними частные компании (LGFV), которые тратились на инфраструктурные проекты, позволяющие поддерживать рост ВВП. Проблема в том, что не всегда эти проекты были действительно нужны. Появились дублирующие друг друга автомагистрали, международные аэропорты в соседних городах, целые города-призраки с готовым жильем и инфраструктурой, в которых, впрочем, жить просто некому. Соответственно, возникала угроза невозврата этих инвестиций и проблема обслуживания долга. Власти КНР не первый год говорят о необходимости перехода от количественного роста к качественному, который не создает пузырей в экономике, а способствует реальному улучшению жизни людей. Этому и отдается приоритет в новом пятилетнем плане, поэтому вместо процентов роста ВВП расставлены другие ориентиры. Так, в новую пятилетку доля населения, постоянно проживающего в городах, должна вырасти до 65%. На 2019 год этот показатель составлял около 60%. Если предположить, что общая численность населения Китая останется на уровне 1,4 миллиарда человек, это означает, что за пять лет около 50 миллионов человек переселятся в города. Естественно, это повысит нагрузку на городскую инфраструктуру, социальные службы, рынок труда. Поэтому власти КНР определили ряд сфер, за которыми следует особенно пристально следить, чтобы обеспечить социальную стабильность. В частности, в 2021-2025 годах уровень безработицы не должен превышать 5,5%. Для этого предполагается дополнительно создать более 11 миллионов рабочих мест. Для обеспечения стабильного повышения уровня жизни людей индекс потребительских цен будет сдерживаться в районе 3%. Большое внимание уделяется повышению качества и доступности медицинского обслуживания. Сейчас на 1000 жителей Китая приходится около трех врачей. К 2025 году этот показатель должен дойти до 3,2. Значит, за пять лет нужно увеличить количество врачей на 420 тысяч человек. В конечном счете повышение доступности медицины должно отразиться на увеличении средней продолжительности жизни. Ожидается, что за пять лет она вырастет на 1 год. В целом власти КНР сохраняют приверженность ранее поставленной цели удвоения ВВП к 2035 году. Для выполнения этой задачи китайская экономика должна сохранять рост в среднем выше 5% до 2025 года. И если все социальные ориентиры будут выполнены, рост экономики, вероятно, не упадет ниже этого уровня. Важнейшая составляющая предстоящего пятилетнего плана – поддержание финансовой стабильности и борьба с финансовыми рисками. Эту цель, наряду с общим улучшением уровня жизни населения, и преследуют власти, разрабатывая новый пятилетний план. В прошлом году для поддержания стабильности на шести направлениях (занятость, финансовый сектор, международная торговля, зарубежные инвестиции, внутренние инвестиции, ожидания населения) и безопасности в шести областях (безопасность рабочих мест, базовых жизненных потребностей, операций рыночных субъектов, продовольственная и энергетическая безопасность, стабильность промышленности и цепочек поставок, нормальное функционирование правительств низового уровня) были приняты определенные стимулирующие меры. Так, дефицит бюджета был впервые за несколько десятилетий увеличен до 3,6% ВВП. Центральные власти одобрили выпуск специальных казначейских облигаций на 1 триллион юаней для борьбы с последствиями эпидемии. Помимо этого, расширена квота на облигации специального назначения местных правительств до 3,75 триллиона юаней. Увеличился до пяти тысяч юаней потолок дохода физических лиц, не облагаемый налогом. Были также урезаны ставки налогов, в том числе НДС.Хотя эти меры не были столь кардинальными, и Китай сохранял умеренную монетарную политику, в отличие от многих развитых стран, которые приблизили процентные ставки к нулю и буквально наводнили свои экономики ликвидностью, определенные побочные эффекты эти меры все-таки имели. Объем долга в ВВП КНР вырос за прошлый год с 250% до 270%. Поэтому теперь взят курс на постепенную отмену стимулов. В этом году власти КНР решили не выпускать специальные облигации для борьбы с последствиями пандемии. Квота на облигации местных правительств снижена до 3,65 триллиона юаней. Снижен уровень бюджетного дефицита – с 3,6% до 3,2%.Экология и зеленое развитие – еще один приоритет на ближайшую пятилетку, поскольку добиться качественного повышения уровня жизни людей невозможно при существующих экологических проблемах Китая. Страна лидирует в мире по объему выбросов CO2 в атмосферу. В 2019 году, например, на Китай пришлось 30% всех мировых выбросов диоксида углерода – вдвое больше, чем у США, которые, однако, на втором месте в мире по объему выбросов. В прошлом году председатель КНР Си Цзиньпин на Генассамблее ООН заявил, что Китай к 2060 году достигнет углеродной нейтральности. Для выполнения этой амбициозной цели КНР к 2030 году должна достичь пика выбросов парниковых газов в атмосферу. Поэтому на ближайшую пятилетку поставлена задача снизить энергоемкость на 13,5%. Для этого за пять лет планируется увеличить мощности атомной энергетики на 20 ГВт. Учитывая, что самые мощные ядерные реакторы могут дать по тысяче МВт каждый, это означает, что за пять лет Китай должен запустить, как минимум, 20 новых ядерных реакторов. Кроме того, улучшить общую экологическую ситуацию поможет увеличение площади лесов. К 2025 году 24,1% территории страны должна быть покрыта лесными массивами. На данный момент этот показатель составляет 23.2%. Таким образом, новый пятилетний план, как и предыдущий, направлен на решение трех тяжелейших и самых насущных проблем Китая, или "трех тяжелых битв", как это в свое время сформулировало высшее руководство страны: предотвращение финансовых рисков, уменьшение бедности, борьба с загрязнением окружающей среды. Но задачи теперь стоят другие, поскольку ситуация поменялась, поясняет китайский эксперт, профессор Института экономики Народного университета КНР Хуан Вэйпин."Главной задачей 13-й пятилетки было построение общества средней зажиточности по всем направлениям. И избавление от бедности стояло во главе "трех тяжелых битв". Теперь же, согласно 14-му пятилетнему плану, мы будем богатеть, основываясь на достижениях среднезажиточного общества. Магистральная цель – завершение социалистической модернизации к 2035 году. Для этого нам нужно разрабатывать новую структуру развития, повышать ее качество. Отсюда, например, стратегия двойной циркуляции – два контура, внешний и внутренний, которые поддерживают друг друга. Таким образом, задачи новой пятилетки – дать старт будущему высококачественному развитию".Стратегия двойной циркуляции, о которой власти КНР объявили еще в прошлом году, предполагает опору на так называемый внутренний контур – внутреннее производство, внутренний рынок, при сохранении и дальнейшем развитии внешнего контура, то есть внешнеэкономических связей и торговли. Эта стратегия возникла как ответ на осложняющуюся обстановку на внешних рынках. Замедление мировой экономики вызывает падение спроса, в том числе, и на китайский экспорт. Следовательно, для обеспечения стабильного развития экономики Китаю нужно рассчитывать, в первую очередь, не на экспортные рынки, а на внутреннее потребление. Впрочем, это не означает, что Китай отгораживается от внешнего мира, подчеркивает Хуан Вэйпин. Стратегия двойной циркуляции была разработана еще и как ответ на обострившееся в последние годы политическое, экономическое и технологическое противостояние КНР с некоторыми странами, в особенности, с США. Предыдущая американская администрация ввела таможенные тарифы практически по всей номенклатуре китайского экспорта. Кроме того, в черный список Минторга США попали десятки ведущих технологических компаний Китая, в том числе телекоммуникационный гигант Huawei. Американские компании не могут без специальной лицензии поставлять китайским партнерам из черного списка продукцию, технологии, программное обеспечение и так далее. Таким образом, та же Huawei, которая закупала американских комплектующих ежегодно более, чем на 10 миллиардов долларов, столкнулась с необходимостью пересматривать все бизнес-процессы и цепочки поставок, потому что определенную продукцию компания не может выпускать без "запрещенных" американских компонентов, главным образом, чипов, оборудования и программного обеспечения, необходимого для их производства. Конечно, в краткосрочном плане китайские компании смогут, в той или иной мере, выкрутиться из создавшегося положения. Во-первых, американский бизнес активно лоббирует в американской администрации введение послаблений на экспорт продукции в Китай. Ведь на китайских партнеров приходилась значительная часть выручки американских поставщиков. Кроме того, предчувствуя надвигающиеся санкции, китайские компании наращивали закупки комплектующих, затоваривали склады, поэтому на какое-то время хватит старых запасов. Наконец, некоторые китайские компании закупают подержанное оборудование для производства чипов, которое под американские рестрикции не подпадает. Однако в долгосрочном плане власти КНР отчетливо понимают опасность своей технологической зависимости. Поэтому развитие собственных уникальных технологий и инноваций – еще один приоритет новой пятилетки. В сущности, технологическим импортозамещением власти КНР были озабочены давно – опубликованная в 2015 году программа "Made in China – 2025" ставила цель обеспечивать на 70% собственные потребности в ключевом сырье, технологиях и продукции к указанному сроку. Правда, тогда программа создавалась, главным образом, потому, что Китай опасался попасть в ловушку среднего дохода – с ростом уровня жизни страна утратила свое давнее конкурентное преимущество – рабочую силу. Поэтому для поддержания роста нужно было продвигаться вверх в мировой цепочке создания ценностей. Любопытно, что "Made in China – 2025" - одна из причин, по которой администрация Трампа начала торгово-технологическое противостояние с Китаем. Однако действия Вашингтона лишь убедили руководство КНР в правильности выбранного курса. И теперь импортозамещение в технологиях приобрело не только экономическое, но и политическое значение. Согласно плану, расходы на фундаментальные исследования составят около 8% от всех затрат на R&D в ближайшие пять лет. При этом общие расходы на все исследования и разработки в этом году вырастут более, чем на 10%, а в среднем ежегодно этот показатель будет расти на 7%. Если все пойдет так, как запланировано, в 2025 году Китай потратит на R&D 580 миллиардов долларов. На данный момент столько на исследования не тратит никто, даже США.

https://ria.ru/20210312/kitay-1600965745.html

https://ria.ru/20210312/kosmos-1600924881.html

https://ria.ru/20210310/kitay-1600587850.html

https://ria.ru/20210307/kitay-1600285753.html

https://ria.ru/20210309/huawei-1600420453.html

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минторг сша, си цзиньпин, всекитайское собрание народных представителей, huawei technologies, китай, вашингтон (город), сша