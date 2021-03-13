https://ria.ru/20210313/khozyain-1601055351.html

Бывший премьер Украины Азаров назвал "реального хозяина" страны

Бывший премьер Украины Азаров назвал "реального хозяина" страны

Реальными хозяевами Украины являются американцы, пояснил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" бывший премьер-министр страны Николай Азаров. РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T11:11

2021-03-13T11:11

2021-03-13T14:59

виктор янукович

сергей цеков

николай азаров (политик)

великобритания

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Реальными хозяевами Украины являются американцы, пояснил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" бывший премьер-министр страны Николай Азаров.Он отметил, что этот факт понимают и кураторы Украины.По его словам, события 2014 года на Украине произошли при содействии США и Великобритании. Штаб переворота, как подчеркнул Азаров, находился в американском посольстве, а англичан он назвал "большими специалистами в этом плане"."А вот уже привлечение олигархов произошло по команде, безусловно, Запада, потому что так бы они не рискнули пойти против Януковича", — заявил экс-премьер, отметив, что сценарий разработали еще во время "оранжевой революции".Ранее о том, что Украина как страна давно захвачена и контролируется извне, заявлял и сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его словам, страну давно захватили американцы.

https://ria.ru/20210304/ukraina-1599849345.html

великобритания

сша

украина

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виктор янукович, сергей цеков, николай азаров (политик), великобритания, сша, украина, в мире