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Бывший премьер Украины Азаров назвал "реального хозяина" страны
Бывший премьер Украины Азаров назвал "реального хозяина" страны
Реальными хозяевами Украины являются американцы, пояснил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" бывший премьер-министр страны Николай Азаров. РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T11:11
2021-03-13T14:59
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Реальными хозяевами Украины являются американцы, пояснил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" бывший премьер-министр страны Николай Азаров.Он отметил, что этот факт понимают и кураторы Украины.По его словам, события 2014 года на Украине произошли при содействии США и Великобритании. Штаб переворота, как подчеркнул Азаров, находился в американском посольстве, а англичан он назвал "большими специалистами в этом плане"."А вот уже привлечение олигархов произошло по команде, безусловно, Запада, потому что так бы они не рискнули пойти против Януковича", — заявил экс-премьер, отметив, что сценарий разработали еще во время "оранжевой революции".Ранее о том, что Украина как страна давно захвачена и контролируется извне, заявлял и сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его словам, страну давно захватили американцы.
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виктор янукович, сергей цеков, николай азаров (политик), великобритания, сша, украина, в мире

Бывший премьер Украины Азаров назвал "реального хозяина" страны

11:11 13.03.2021 (обновлено: 14:59 13.03.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкНиколай Азаров
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Реальными хозяевами Украины являются американцы, пояснил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
Он отметил, что этот факт понимают и кураторы Украины.

"И поэтому, например, Партия регионов, это ведущая политическая сила Украины в прошлом, была запрещена", — пояснил бывший премьер-министр.

По его словам, события 2014 года на Украине произошли при содействии США и Великобритании. Штаб переворота, как подчеркнул Азаров, находился в американском посольстве, а англичан он назвал "большими специалистами в этом плане".
"А вот уже привлечение олигархов произошло по команде, безусловно, Запада, потому что так бы они не рискнули пойти против Януковича", — заявил экс-премьер, отметив, что сценарий разработали еще во время "оранжевой революции".
Ранее о том, что Украина как страна давно захвачена и контролируется извне, заявлял и сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его словам, страну давно захватили американцы.
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