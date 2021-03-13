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В Казахстане разбился Ан-26
В Казахстане разбился Ан-26
По предварительной информации, четыре человека погибли в результате крушения самолета Ан-26 в Казахстане, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики. РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T15:51
2021-03-13T17:06
крушение ан-26 в казахстане
нур-султан
ан-26
казахстан
в мире
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АЛМА-АТА, 13 мар — РИА Новости. По предварительной информации, четыре человека погибли в результате крушения самолета Ан-26 в Казахстане, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики.Там добавили, что еще двоих пострадавших доставили в ближайшую больницу в Илийском районе.По данным ведомства, "военный самолет Ан-26 сообщением Нур-Султан — Алматы пропал с радаров и совершил аварийную посадку в аэропорту Алматы". На место прибыли десять бригад скорой помощи.На странице аэропорта в Facebook сообщается, что авария произошла около 17:20 (14:20 мск) при заходе самолета на посадку."Сразу была объявлена тревога, аварийно-спасательные службы аэропорта выехали на место. По предварительной информации, борт потерпел крушение в торце взлетно-посадочной полосы", — уточняется в публикации.Рухнувший самолет, предположительно, принадлежал Пограничной службе Комитета национальной безопасности Казахстана, всего на борту находились шесть человек.Президент страны Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших и поручил начать расследование причин катастрофы.Ан-26 — легкий военно-транспортный многоцелевой самолет. Машину разработали в ОКБ имени О. К. Антонова (сейчас Государственное предприятие "Антонов" в Киеве), первый вылет состоялся 21 мая 1969 года. Самолет способен перевозить до 40 пассажиров или 5500 килограммов груза.
нур-султан
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РИА Новости
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4.7
96
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Спасатели на месте крушения самолета в Казахстане
🇰🇿МЧС Казахстана подтвердило, что при крушении самолета погибли человека, еще двое госпитализированы. На месте работают пожарные и бригады скорой помощи.
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крушение ан-26 в казахстане, видео, нур-султан, ан-26, казахстан, в мире
В Казахстане разбился Ан-26
АЛМА-АТА, 13 мар — РИА Новости. По предварительной информации, четыре человека погибли в результате крушения самолета Ан-26 в Казахстане, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики.
2021-03-13T15:51
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В Казахстане разбился Ан-26

15:51 13.03.2021 (обновлено: 17:06 13.03.2021)
 
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АЛМА-АТА, 13 мар — РИА Новости. По предварительной информации, четыре человека погибли в результате крушения самолета Ан-26 в Казахстане, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики.
Там добавили, что еще двоих пострадавших доставили в ближайшую больницу в Илийском районе.
По данным ведомства, "военный самолет Ан-26 сообщением Нур-Султан — Алматы пропал с радаров и совершил аварийную посадку в аэропорту Алматы". На место прибыли десять бригад скорой помощи.
На странице аэропорта в Facebook сообщается, что авария произошла около 17:20 (14:20 мск) при заходе самолета на посадку.
"Сразу была объявлена тревога, аварийно-спасательные службы аэропорта выехали на место. По предварительной информации, борт потерпел крушение в торце взлетно-посадочной полосы", — уточняется в публикации.
Рухнувший самолет, предположительно, принадлежал Пограничной службе Комитета национальной безопасности Казахстана, всего на борту находились шесть человек.
Президент страны Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших и поручил начать расследование причин катастрофы.
Ан-26 — легкий военно-транспортный многоцелевой самолет. Машину разработали в ОКБ имени О. К. Антонова (сейчас Государственное предприятие "Антонов" в Киеве), первый вылет состоялся 21 мая 1969 года. Самолет способен перевозить до 40 пассажиров или 5500 килограммов груза.
 
Крушение Ан-26 в КазахстанеНур-СултанАн-26КазахстанВ мире
 
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