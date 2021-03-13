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Умерла народная артистка России Нажиба Исханова

Умерла народная артистка России Нажиба Исханова

Народная артистка России и Татарстана Нажиба Ихсанова умерла в субботу на 84-м году жизни, сообщили в Татарском государственном академическом театре имени... РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-13T20:25

2021-03-13T20:25

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культура

россия

рустам минниханов

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республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 13 мар — РИА Новости. Народная артистка России и Татарстана Нажиба Ихсанова умерла в субботу на 84-м году жизни, сообщили в Татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала, в котором актриса служила с 1961 года.Там выразили глубокие соболезнования родным, близким и коллегам покойной.Свои соболезнования выразил и президент Татарстана Рустам Минниханов. В телеграмме на имя главного режиссера театра Фарида Бикчантаева говорится, что и в жизни, и в творчестве Нажиба Ихсанова шла благородным неповторимым путем. Она чутко ощущала дыхание времени, сложные проблемы современности, пропускала каждую роль через свое сердце. Будучи супругой татарского драматурга Туфана Миннуллина, она создала теплый семейный очаг, делила с ним радости и тревоги, отметил Минниханов.По словам главы республики, Ихсанова останется в сердцах как человек, внесший огромный вклад в развитие национального театрального искусства татарского народа.Ихсанова родилась 25 января 1938 года в деревне Буралы Азнакаевского района Татарстана. В 1961 году окончила Высшее театральное училище имени М. Щепкина в Москве и была принята в труппу Татарского академического театра.Гражданская панихида состоится 15 марта на площади перед театром Камала.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, россия, рустам минниханов, москва, республика татарстан (татарстан)