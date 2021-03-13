https://ria.ru/20210313/dogovor-1601080179.html

Захарова оценила слова принца Гарри о "невидимом договоре" британских СМИ

Захарова оценила слова принца Гарри о "невидимом договоре" британских СМИ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о "сговоре" и распределении ролей между политическим истеблишментом Британии и медиа, назвав... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T15:56

2021-03-13T15:56

2021-03-13T15:56

меган маркл

принц гарри

мария захарова

опра уинфри

великобритания

в мире

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ВЛАДИВОСТОК, 13 мар – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о "сговоре" и распределении ролей между политическим истеблишментом Британии и медиа, назвав сенсационными заявления герцога и герцогини Сассекских в интервью телеведущей Опре Уинфри.Также Захарова поставила под сомнение объективность медиа, которые заранее "распределяют роли". Так она прокомментировала заявление герцогини Сассекской о том, что "в британских таблоидах для каждого своя роль"."Это что, объективность? Это непредвзятость? То есть получается, что роли распределены как между политическим истеблишментом Британии, так и между медиа. У них есть договор", - заявила Захарова.В интервью известной американской телеведущей Опре Уинфри отошедшие от королевских обязанностей герцог и герцогиня Сассекские сделали несколько сенсационных заявлений, которые больно ударили по королевской семье и имиджу британской монархии. В частности, Маркл сообщила, что кто-то из родственников мужа (позднее Уинфри уточнила, что это не были ни Елизавета Вторая, ни принц Филипп) высказывал опасения касательно цвета кожи ее будущего ребенка и что у нее самой были мысли о самоубийстве, и ей было отказано в помощи. Также она рассказала, что ее обижала супруга старшего брата Гарри герцогиня Кембриджская Кейт.Британская королевская семья спустя двое суток после трансляции интервью в США заявила, что серьезно относится к словам принца Гарри и Меган Маркл о расизме, отметив при этом, что "некоторые воспоминания могут расходиться". Букингемский дворец пообещал решить все затронутые проблемы, и в особенности расовую, частным образом.

https://ria.ru/20210309/televeduschiy-1600536188.html

https://ria.ru/20210312/intervyu-1600966620.html

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

меган маркл, принц гарри, мария захарова, опра уинфри, великобритания, в мире