https://ria.ru/20210313/dogovor-1601080179.html
Захарова оценила слова принца Гарри о "невидимом договоре" британских СМИ
Захарова оценила слова принца Гарри о "невидимом договоре" британских СМИ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о "сговоре" и распределении ролей между политическим истеблишментом Британии и медиа, назвав... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T15:56
2021-03-13T15:56
2021-03-13T15:56
меган маркл
принц гарри
мария захарова
опра уинфри
великобритания
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 13 мар – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о "сговоре" и распределении ролей между политическим истеблишментом Британии и медиа, назвав сенсационными заявления герцога и герцогини Сассекских в интервью телеведущей Опре Уинфри.Также Захарова поставила под сомнение объективность медиа, которые заранее "распределяют роли". Так она прокомментировала заявление герцогини Сассекской о том, что "в британских таблоидах для каждого своя роль"."Это что, объективность? Это непредвзятость? То есть получается, что роли распределены как между политическим истеблишментом Британии, так и между медиа. У них есть договор", - заявила Захарова.В интервью известной американской телеведущей Опре Уинфри отошедшие от королевских обязанностей герцог и герцогиня Сассекские сделали несколько сенсационных заявлений, которые больно ударили по королевской семье и имиджу британской монархии. В частности, Маркл сообщила, что кто-то из родственников мужа (позднее Уинфри уточнила, что это не были ни Елизавета Вторая, ни принц Филипп) высказывал опасения касательно цвета кожи ее будущего ребенка и что у нее самой были мысли о самоубийстве, и ей было отказано в помощи. Также она рассказала, что ее обижала супруга старшего брата Гарри герцогиня Кембриджская Кейт.Британская королевская семья спустя двое суток после трансляции интервью в США заявила, что серьезно относится к словам принца Гарри и Меган Маркл о расизме, отметив при этом, что "некоторые воспоминания могут расходиться". Букингемский дворец пообещал решить все затронутые проблемы, и в особенности расовую, частным образом.
https://ria.ru/20210309/televeduschiy-1600536188.html
https://ria.ru/20210312/intervyu-1600966620.html
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меган маркл, принц гарри, мария захарова, опра уинфри, великобритания, в мире
ВЛАДИВОСТОК, 13 мар – РИА Новости.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
заявила о "сговоре" и распределении ролей между политическим истеблишментом Британии и медиа, назвав сенсационными заявления герцога и герцогини Сассекских в интервью телеведущей Опре Уинфри
.
"Прозвучали в общем-то вещи сенсационные ... Здесь ключевое слово - договор. По большому счёту, вот этот невидимый договор, о котором говорит герцог, это - сговор", - заявила Захарова в эфире НТВ, комментируя высказывание принца Гарри о "невидимом договоре" между институтом монархии и британскими таблоидами, согласно которому, по словам принца, "если ты как член семьи будешь умасливать репортеров и всем с ними делиться, то пресса будет относиться к тебе лучше".
Также Захарова поставила под сомнение объективность медиа, которые заранее "распределяют роли". Так она прокомментировала заявление герцогини Сассекской о том, что "в британских таблоидах для каждого своя роль".
"Это что, объективность? Это непредвзятость? То есть получается, что роли распределены как между политическим истеблишментом Британии, так и между медиа. У них есть договор", - заявила Захарова.
В интервью известной американской телеведущей Опре Уинфри отошедшие от королевских обязанностей герцог и герцогиня Сассекские сделали несколько сенсационных заявлений, которые больно ударили по королевской семье и имиджу британской монархии. В частности, Маркл сообщила, что кто-то из родственников мужа (позднее Уинфри уточнила, что это не были ни Елизавета Вторая, ни принц Филипп) высказывал опасения касательно цвета кожи ее будущего ребенка и что у нее самой были мысли о самоубийстве, и ей было отказано в помощи. Также она рассказала, что ее обижала супруга старшего брата Гарри герцогиня Кембриджская Кейт.
Британская королевская семья спустя двое суток после трансляции интервью в США
заявила, что серьезно относится к словам принца Гарри и Меган Маркл
о расизме, отметив при этом, что "некоторые воспоминания могут расходиться". Букингемский дворец пообещал решить все затронутые проблемы, и в особенности расовую, частным образом.