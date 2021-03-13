https://ria.ru/20210313/delo-1601093152.html

Главе СК доложат о деле об убийстве подозреваемого в педофилии в Уфе

Главе СК доложат о деле об убийстве подозреваемого в педофилии в Уфе

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела против уфимца, который до смерти избил подозреваемого в педофилии, сообщается на сайте... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T18:21

2021-03-13T18:21

2021-03-13T18:28

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

уфа

происшествия

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела против уфимца, который до смерти избил подозреваемого в педофилии, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.Ранее сообщалось, что, по версии следствия, вечером 30 января к 33-летнему уфимцу обратился 14-летний мальчик, попросив помочь ему и его сверстнику в связи с тем, что неизвестный мужчина совершил в отношении них развратные действия. Как сообщал башкирский следком, житель Уфы решил выяснить с мужчиной отношения, в результате чего началась драка, в ходе которой он нанес 54-летнему мужчине множественные удары руками и ногами, а также палкой по голове и другим частям тела. От полученных травм мужчина скончался в карете скорой помощи.Как сообщал СК РФ по региону, в отношении уфимца было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".По данным ведомства, в отношении 54-летнего мужчины, который скончался в ходе драки, было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "развратные действия, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего".Отмечается, что инцидент обсуждался в правовой программе одного из федеральных телеканалов. По данным СК, "со стороны некоторых лиц прозвучали даже одобрительные комментарии подобных действий в отношении погибшего".Кроме того, Бастрыкин поручил проверить информацию СМИ о вынесении в Иркутской области приговора бывшему следователю следственного отдела по городу Усолье-Сибирское, который признан виновным в фальсификации доказательств.Подчеркивается, что в материале приводится мнение следователя о том, что подобные незаконные действия распространены в отделе, где он служил."Председатель СК России поручил руководителю управления кадров Следственного комитета России проверить эту информацию, организовав соответствующие мероприятия профильными подразделениями", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210116/detali-1593354170.html

https://ria.ru/20210310/pedofiliya-1600632383.html

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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, уфа, происшествия