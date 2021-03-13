Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210313/delo-1601093152.html
Главе СК доложат о деле об убийстве подозреваемого в педофилии в Уфе
Главе СК доложат о деле об убийстве подозреваемого в педофилии в Уфе
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела против уфимца, который до смерти избил подозреваемого в педофилии, сообщается на сайте... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T18:21
2021-03-13T18:28
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
уфа
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/148137/86/1481378664_0:155:2898:1785_1920x0_80_0_0_79f3c524c92332220bbef9462eae8572.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела против уфимца, который до смерти избил подозреваемого в педофилии, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.Ранее сообщалось, что, по версии следствия, вечером 30 января к 33-летнему уфимцу обратился 14-летний мальчик, попросив помочь ему и его сверстнику в связи с тем, что неизвестный мужчина совершил в отношении них развратные действия. Как сообщал башкирский следком, житель Уфы решил выяснить с мужчиной отношения, в результате чего началась драка, в ходе которой он нанес 54-летнему мужчине множественные удары руками и ногами, а также палкой по голове и другим частям тела. От полученных травм мужчина скончался в карете скорой помощи.Как сообщал СК РФ по региону, в отношении уфимца было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".По данным ведомства, в отношении 54-летнего мужчины, который скончался в ходе драки, было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "развратные действия, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего".Отмечается, что инцидент обсуждался в правовой программе одного из федеральных телеканалов. По данным СК, "со стороны некоторых лиц прозвучали даже одобрительные комментарии подобных действий в отношении погибшего".Кроме того, Бастрыкин поручил проверить информацию СМИ о вынесении в Иркутской области приговора бывшему следователю следственного отдела по городу Усолье-Сибирское, который признан виновным в фальсификации доказательств.Подчеркивается, что в материале приводится мнение следователя о том, что подобные незаконные действия распространены в отделе, где он служил."Председатель СК России поручил руководителю управления кадров Следственного комитета России проверить эту информацию, организовав соответствующие мероприятия профильными подразделениями", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210116/detali-1593354170.html
https://ria.ru/20210310/pedofiliya-1600632383.html
уфа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/148137/86/1481378664_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_b1bce8bb923bcda71f9c1b6d3885f103.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, уфа, происшествия

Главе СК доложат о деле об убийстве подозреваемого в педофилии в Уфе

18:21 13.03.2021 (обновлено: 18:28 13.03.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ
Здание Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела против уфимца, который до смерти избил подозреваемого в педофилии, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Ранее сообщалось, что, по версии следствия, вечером 30 января к 33-летнему уфимцу обратился 14-летний мальчик, попросив помочь ему и его сверстнику в связи с тем, что неизвестный мужчина совершил в отношении них развратные действия. Как сообщал башкирский следком, житель Уфы решил выяснить с мужчиной отношения, в результате чего началась драка, в ходе которой он нанес 54-летнему мужчине множественные удары руками и ногами, а также палкой по голове и другим частям тела. От полученных травм мужчина скончался в карете скорой помощи.
Владимир Санкин в зале суда - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
16 января, 20:23
СК раскрыл детали дела убийцы педофила в Уфе
Как сообщал СК РФ по региону, в отношении уфимца было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
По данным ведомства, в отношении 54-летнего мужчины, который скончался в ходе драки, было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "развратные действия, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего".

"Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления по Республике Башкортостан доложить о ходе расследования уголовного дела, проведенных следственных действиях, полученных доказательствах, которые легли в основу обвинительного заключения и дальнейшего приговора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент обсуждался в правовой программе одного из федеральных телеканалов. По данным СК, "со стороны некоторых лиц прозвучали даже одобрительные комментарии подобных действий в отношении погибшего".
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 15:57
В Махачкале задержали парикмахера, подозреваемого в педофилии
Кроме того, Бастрыкин поручил проверить информацию СМИ о вынесении в Иркутской области приговора бывшему следователю следственного отдела по городу Усолье-Сибирское, который признан виновным в фальсификации доказательств.
Подчеркивается, что в материале приводится мнение следователя о том, что подобные незаконные действия распространены в отделе, где он служил.
"Председатель СК России поручил руководителю управления кадров Следственного комитета России проверить эту информацию, организовав соответствующие мероприятия профильными подразделениями", - говорится в сообщении.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинУфаПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56Шатунов рассказал об убийстве участника "Ласкового мая" на его глазах
04:41CNN: США не могут установить контакт с КНДР
03:56В Краснодаре потушили пожар в многоквартирном жилом доме
03:54Захарова ответила на сообщения о болгарском журналисте, приехавшем к МИД
03:49В ЛНР заявили об уничтожении украинского беспилотника
03:41В Краснодаре горит многоквартирный жилой дом
03:35Названы опасные ошибки при зарядке смартфона
03:06Европа предпочла запустить спутники Galileo на "Союзе", сообщил источник
03:01Российские туристы рассказали, что для них важно в путешествиях
02:52"Плохие новости": Forbes сообщил о задержке внедрения технологии в iPhone
02:43Польский эксперт раскрыл обман Украины при покупке российского газа
02:13Аналитик назвал основные риски для ваших финансов
02:11Правило 5 секунд: можно ли есть еду, упавшую на пол
02:05Солистка Little Big рассказала о домогательствах
01:25Православные христиане встречают прощеное воскресенье
01:24Врач Карабиненко рассказал, кому нельзя поститься
01:15В Магадане школьника без денег высадили из маршрутки в 20-градусный мороз
01:14Пушков назвал условие для широкомасштабного конфликта в Донбассе
01:12Специалист дал совет не болтать с голосовым помощником
01:04Ветераны ФСБ рассказали о человеке, который помог сохранить оружие России
Лента новостейМолния