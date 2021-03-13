https://ria.ru/20210313/delo-1601093152.html
Главе СК доложат о деле об убийстве подозреваемого в педофилии в Уфе
Главе СК доложат о деле об убийстве подозреваемого в педофилии в Уфе
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела против уфимца, который до смерти избил подозреваемого в педофилии, сообщается на сайте... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T18:21
2021-03-13T18:21
2021-03-13T18:28
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
уфа
происшествия
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела против уфимца, который до смерти избил подозреваемого в педофилии, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.Ранее сообщалось, что, по версии следствия, вечером 30 января к 33-летнему уфимцу обратился 14-летний мальчик, попросив помочь ему и его сверстнику в связи с тем, что неизвестный мужчина совершил в отношении них развратные действия. Как сообщал башкирский следком, житель Уфы решил выяснить с мужчиной отношения, в результате чего началась драка, в ходе которой он нанес 54-летнему мужчине множественные удары руками и ногами, а также палкой по голове и другим частям тела. От полученных травм мужчина скончался в карете скорой помощи.Как сообщал СК РФ по региону, в отношении уфимца было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".По данным ведомства, в отношении 54-летнего мужчины, который скончался в ходе драки, было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "развратные действия, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего".Отмечается, что инцидент обсуждался в правовой программе одного из федеральных телеканалов. По данным СК, "со стороны некоторых лиц прозвучали даже одобрительные комментарии подобных действий в отношении погибшего".Кроме того, Бастрыкин поручил проверить информацию СМИ о вынесении в Иркутской области приговора бывшему следователю следственного отдела по городу Усолье-Сибирское, который признан виновным в фальсификации доказательств.Подчеркивается, что в материале приводится мнение следователя о том, что подобные незаконные действия распространены в отделе, где он служил."Председатель СК России поручил руководителю управления кадров Следственного комитета России проверить эту информацию, организовав соответствующие мероприятия профильными подразделениями", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210116/detali-1593354170.html
https://ria.ru/20210310/pedofiliya-1600632383.html
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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, уфа, происшествия
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
поручил доложить о расследовании дела против уфимца, который до смерти избил подозреваемого в педофилии, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Ранее сообщалось, что, по версии следствия, вечером 30 января к 33-летнему уфимцу обратился 14-летний мальчик, попросив помочь ему и его сверстнику в связи с тем, что неизвестный мужчина совершил в отношении них развратные действия. Как сообщал башкирский следком, житель Уфы
решил выяснить с мужчиной отношения, в результате чего началась драка, в ходе которой он нанес 54-летнему мужчине множественные удары руками и ногами, а также палкой по голове и другим частям тела. От полученных травм мужчина скончался в карете скорой помощи.
Как сообщал СК РФ по региону, в отношении уфимца было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
По данным ведомства, в отношении 54-летнего мужчины, который скончался в ходе драки, было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "развратные действия, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего".
"Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления по Республике Башкортостан доложить о ходе расследования уголовного дела, проведенных следственных действиях, полученных доказательствах, которые легли в основу обвинительного заключения и дальнейшего приговора", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инцидент обсуждался в правовой программе одного из федеральных телеканалов. По данным СК, "со стороны некоторых лиц прозвучали даже одобрительные комментарии подобных действий в отношении погибшего".
Кроме того, Бастрыкин поручил проверить информацию СМИ о вынесении в Иркутской области приговора бывшему следователю следственного отдела по городу Усолье-Сибирское, который признан виновным в фальсификации доказательств.
Подчеркивается, что в материале приводится мнение следователя о том, что подобные незаконные действия распространены в отделе, где он служил.
"Председатель СК России поручил руководителю управления кадров Следственного комитета России проверить эту информацию, организовав соответствующие мероприятия профильными подразделениями", - говорится в сообщении.