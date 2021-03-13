https://ria.ru/20210313/covid-pasport-1601039677.html

Инфекционист оценил идею введения COVID-паспортов

Инфекционист оценил идею введения COVID-паспортов

Паспорта вакцинации от COVID-19 вряд ли помогут снизить заболеваемость из-за возможных ошибок при оформлении и выдаче такого рода документов, считает доцент... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T03:09

2021-03-13T03:09

2021-03-13T03:09

распространение коронавируса

сергей вознесенский

мелита вуйнович

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

урсула фон дер ляйен

здоровье

воз

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Паспорта вакцинации от COVID-19 вряд ли помогут снизить заболеваемость из-за возможных ошибок при оформлении и выдаче такого рода документов, считает доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК планирует в марте представить проект закона об электронном паспорте вакцинации, который позволит фиксировать прививки, результаты теста на COVID-19 или факт перенесенного заболевания. В свою очередь представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что ВОЗ пока не рекомендует странам вводить указанные документы.По его словам, в процессе выдачи названного документа возможны случаи махинаций и мошенничества. "А может быть, какой-нибудь сотрудник лаборатории просто так выпишет паспорт, а ему за это что-то могут дать. Может быть такое теоретически? К сожалению, да", - сказал Вознесенский.Он также подчеркнул, что создание COVID-паспортов выглядит сомнительно даже с технической точки зрения. "Все тест-системы не дают 100-процентную чувствительность и специфичность. Бывает и так, что антитела у человека выявили, а на самом деле это анализ другого пациента, просто перепутали пробирки", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210312/provokatsii-1600953046.html

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сергей вознесенский, мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, урсула фон дер ляйен, здоровье, воз, еврокомиссия, москва, общество