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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210313/covid-pasport-1601039677.html
Инфекционист оценил идею введения COVID-паспортов
Инфекционист оценил идею введения COVID-паспортов
Паспорта вакцинации от COVID-19 вряд ли помогут снизить заболеваемость из-за возможных ошибок при оформлении и выдаче такого рода документов, считает доцент... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T03:09
2021-03-13T03:09
распространение коронавируса
сергей вознесенский
мелита вуйнович
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
урсула фон дер ляйен
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воз
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Паспорта вакцинации от COVID-19 вряд ли помогут снизить заболеваемость из-за возможных ошибок при оформлении и выдаче такого рода документов, считает доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК планирует в марте представить проект закона об электронном паспорте вакцинации, который позволит фиксировать прививки, результаты теста на COVID-19 или факт перенесенного заболевания. В свою очередь представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что ВОЗ пока не рекомендует странам вводить указанные документы.По его словам, в процессе выдачи названного документа возможны случаи махинаций и мошенничества. "А может быть, какой-нибудь сотрудник лаборатории просто так выпишет паспорт, а ему за это что-то могут дать. Может быть такое теоретически? К сожалению, да", - сказал Вознесенский.Он также подчеркнул, что создание COVID-паспортов выглядит сомнительно даже с технической точки зрения. "Все тест-системы не дают 100-процентную чувствительность и специфичность. Бывает и так, что антитела у человека выявили, а на самом деле это анализ другого пациента, просто перепутали пробирки", - заключил собеседник агентства.
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сергей вознесенский, мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, урсула фон дер ляйен, здоровье, воз, еврокомиссия, москва, общество

Инфекционист оценил идею введения COVID-паспортов

03:09 13.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажиры на одной из станций Московского метрополитена
Пассажиры на одной из станций Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Паспорта вакцинации от COVID-19 вряд ли помогут снизить заболеваемость из-за возможных ошибок при оформлении и выдаче такого рода документов, считает доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК планирует в марте представить проект закона об электронном паспорте вакцинации, который позволит фиксировать прививки, результаты теста на COVID-19 или факт перенесенного заболевания. В свою очередь представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что ВОЗ пока не рекомендует странам вводить указанные документы.
"Что касается COVID-сертификатов, здесь может быть и человеческий фактор, и диагностическая ошибка лаборатории, то есть очень много нюансов. Поэтому однозначно говорить, что введение каких-либо сертификатов гарантируемо снизит заболеваемость коронавирусной инфекцией, я бы не стал", - сказал РИА Новости Вознесенский.
По его словам, в процессе выдачи названного документа возможны случаи махинаций и мошенничества. "А может быть, какой-нибудь сотрудник лаборатории просто так выпишет паспорт, а ему за это что-то могут дать. Может быть такое теоретически? К сожалению, да", - сказал Вознесенский.
Он также подчеркнул, что создание COVID-паспортов выглядит сомнительно даже с технической точки зрения. "Все тест-системы не дают 100-процентную чувствительность и специфичность. Бывает и так, что антитела у человека выявили, а на самом деле это анализ другого пациента, просто перепутали пробирки", - заключил собеседник агентства.
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Распространение коронавирусаСергей ВознесенскийМелита ВуйновичКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияУрсула фон дер ЛяйенЗдоровьеВОЗЕврокомиссияМоскваОбщество
 
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