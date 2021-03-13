https://ria.ru/20210313/chudo-1601048485.html

Россиянин рассказал, как пережил десять клинических смертей за одну ночь

Россиянин рассказал, как пережил десять клинических смертей за одну ночь

Житель Санкт-Петербурга Антон Димов пережил десять клинических смертей за одну ночь. Его историю рассказали в больнице Святого Георгия. РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T09:47

2021-03-13T09:47

2021-03-13T12:28

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга Антон Димов пережил десять клинических смертей за одну ночь. Его историю рассказали в больнице Святого Георгия.У Димова произошел отрыв тромба, который впоследствии попал в легочную артерию. По мнению мужчины, причиной этому стал горячий душ.Он отметил, что все происходило стремительно.Его отвезли в реанимацию больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге и подключили к аппарату ИВЛ. Несмотря на начатую интенсивную терапию, у него остановилось кровообращение. Врачи сразу же приступили к реанимационным мероприятиям, тем не менее в течение последующих двенадцати часов сердце мужчины останавливалось более десяти раз. После стабилизации состояния Димова ввели в искусственную кому, в которой он провел три дня."Когда я очнулся, мне вынули трубку, я наконец-то смог сказать что-то. То есть ты пытаешься что-то говорить, а звука нет. Когда их вынули, я услышал свой голос и стало очень легко", — рассказал он.Антон Димов страдает от врожденной генетической тромбофлебии — предрасположенности к формированию тромбов.

https://ria.ru/20200122/1563703123.html

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санкт-петербург, общество