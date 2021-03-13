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Россиянин рассказал, как пережил десять клинических смертей за одну ночь
Россиянин рассказал, как пережил десять клинических смертей за одну ночь
Житель Санкт-Петербурга Антон Димов пережил десять клинических смертей за одну ночь. Его историю рассказали в больнице Святого Георгия. РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T09:47
2021-03-13T09:47
2021-03-13T12:28
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга Антон Димов пережил десять клинических смертей за одну ночь. Его историю рассказали в больнице Святого Георгия.У Димова произошел отрыв тромба, который впоследствии попал в легочную артерию. По мнению мужчины, причиной этому стал горячий душ.Он отметил, что все происходило стремительно.Его отвезли в реанимацию больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге и подключили к аппарату ИВЛ. Несмотря на начатую интенсивную терапию, у него остановилось кровообращение. Врачи сразу же приступили к реанимационным мероприятиям, тем не менее в течение последующих двенадцати часов сердце мужчины останавливалось более десяти раз. После стабилизации состояния Димова ввели в искусственную кому, в которой он провел три дня."Когда я очнулся, мне вынули трубку, я наконец-то смог сказать что-то. То есть ты пытаешься что-то говорить, а звука нет. Когда их вынули, я услышал свой голос и стало очень легко", — рассказал он.Антон Димов страдает от врожденной генетической тромбофлебии — предрасположенности к формированию тромбов.
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санкт-петербург, общество
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости.
Житель Санкт-Петербурга
Антон Димов пережил десять клинических смертей за одну ночь. Его историю рассказали в больнице
Святого Георгия.
У Димова произошел отрыв тромба, который впоследствии попал в легочную артерию. По мнению мужчины, причиной этому стал горячий душ.
"Помылся горячим душем, с этого все и началось. Одышка. У меня посинели губы, побелели ноги, все похолодело. Я позвонил матери. Она приехала, вызвала скорую", — поделился Димов.
Он отметил, что все происходило стремительно.
Его отвезли в реанимацию больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге и подключили к аппарату ИВЛ. Несмотря на начатую интенсивную терапию, у него остановилось кровообращение. Врачи сразу же приступили к реанимационным мероприятиям, тем не менее в течение последующих двенадцати часов сердце мужчины останавливалось более десяти раз.
"Врачи каждый раз вновь и вновь восстанавливали эффективную сердечную деятельность, больному был выполнен спасительный системный тромболизис", — рассказали в больнице.
После стабилизации состояния Димова ввели в искусственную кому, в которой он провел три дня.
"Когда я очнулся, мне вынули трубку, я наконец-то смог сказать что-то. То есть ты пытаешься что-то говорить, а звука нет. Когда их вынули, я услышал свой голос и стало очень легко", — рассказал он.
Антон Димов страдает от врожденной генетической тромбофлебии — предрасположенности к формированию тромбов.