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Названы самые угоняемые автомобили в России
Названы самые угоняемые автомобили в России
Лидерами по числу угонов автомобилей в феврале 2021 года в России стали "корейцы" Hyundai и Kia, а также японская Toyota, сообщили опрошенные РИА Новости... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T07:05
2021-03-13T07:05
россия
авто
ресо-гарантия
росгосстрах
москва
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Лидерами по числу угонов автомобилей в феврале 2021 года в России стали "корейцы" Hyundai и Kia, а также японская Toyota, сообщили опрошенные РИА Новости страховщики, причем чаще всего назывались модели Hyundai Solaris, Kia Sportage и Toyota Camry.Кроме того, страховщики назвали среди часто угоняемых бренды Range Rover, Lexus, Mercedes-Benz и конкретные модели Mitsubishi Outlander, Skoda Rapid, Toyota Land Cruiser 200, BMW X6, Infiniti QX80.Примечательно, что число угонов год к году у опрошенных компаний преимущественно снизилось. Так, "МАКС" сообщила о сокращении числа угонов более чем в 2 раза. В "Согласии" в феврале 2021 года по сравнению с тем же месяцем годом ранее число заявлений об угонах легковых машин снизилось на 30%. А "РЕСО-Гарантия" не наблюдает серьезных изменений в числе хищений.В "Росгосстрахе" фиксируют заметное снижение угонов в феврале этого года по сравнению с февралем прошлого - на 65%. А вот в феврале по сравнению с январем, наоборот, количество угонов выросло на 33%, сообщил страховщик. Похожая ситуация и в "АльфаСтраховании": если смотреть февраль 2020 года к февралю 2021 года, то число угонов снизилось на 40%, но если сравнивать февраль 2021 года с январем 2021 года, то наблюдается рост в несколько раз."Ситуация с активностью угонщиков вернулась к допандемийному уровню. В том числе, рост угонов подстегивает рост стоимости запасных частей и увеличивающийся спрос на подержанные ТС", - пояснил директор департамента страховых выплат "АльфаСтрахования" Александр Харагезов.Крмое того, в "РЕСО-Гарантии" указали, что основные угоны приходятся на Москву и Санкт-Петербург, где у страховщика самые большие портфели по автострахованию. в "Росгосстрахе" больше всего страховых случаев по риску "угон" было зафиксировано в северной столице.
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россия, авто, ресо-гарантия, росгосстрах, москва, санкт-петербург, общество

Названы самые угоняемые автомобили в России

07:05 13.03.2021
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкМужчина имитирует вскрытие автомобиля и его угон
Мужчина имитирует вскрытие автомобиля и его угон - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Лидерами по числу угонов автомобилей в феврале 2021 года в России стали "корейцы" Hyundai и Kia, а также японская Toyota, сообщили опрошенные РИА Новости страховщики, причем чаще всего назывались модели Hyundai Solaris, Kia Sportage и Toyota Camry.
Кроме того, страховщики назвали среди часто угоняемых бренды Range Rover, Lexus, Mercedes-Benz и конкретные модели Mitsubishi Outlander, Skoda Rapid, Toyota Land Cruiser 200, BMW X6, Infiniti QX80.
"В начале текущего года список лидеров по угоняемости претерпел существенные изменения. Из него вышли корейские кроссоверы Hyundai Creta и Tucson и корейский же седан Kia Optima... А вверх выбились Lada Vesta и Volkswagen Tiguan. Свои позиции сохранили Kia Sportage, Toyota Camry и Hyundai Solaris - неизменные участники подобных рейтингов", - прокомментировал начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга СК "МАКС" Евгений Попков.
Примечательно, что число угонов год к году у опрошенных компаний преимущественно снизилось. Так, "МАКС" сообщила о сокращении числа угонов более чем в 2 раза. В "Согласии" в феврале 2021 года по сравнению с тем же месяцем годом ранее число заявлений об угонах легковых машин снизилось на 30%. А "РЕСО-Гарантия" не наблюдает серьезных изменений в числе хищений.
В "Росгосстрахе" фиксируют заметное снижение угонов в феврале этого года по сравнению с февралем прошлого - на 65%. А вот в феврале по сравнению с январем, наоборот, количество угонов выросло на 33%, сообщил страховщик. Похожая ситуация и в "АльфаСтраховании": если смотреть февраль 2020 года к февралю 2021 года, то число угонов снизилось на 40%, но если сравнивать февраль 2021 года с январем 2021 года, то наблюдается рост в несколько раз.
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"Ситуация с активностью угонщиков вернулась к допандемийному уровню. В том числе, рост угонов подстегивает рост стоимости запасных частей и увеличивающийся спрос на подержанные ТС", - пояснил директор департамента страховых выплат "АльфаСтрахования" Александр Харагезов.
Крмое того, в "РЕСО-Гарантии" указали, что основные угоны приходятся на Москву и Санкт-Петербург, где у страховщика самые большие портфели по автострахованию. в "Росгосстрахе" больше всего страховых случаев по риску "угон" было зафиксировано в северной столице.
 
РоссияАвтоРЕСО-ГарантияРосгосстрахМоскваСанкт-ПетербургОбщество
 
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