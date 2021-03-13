https://ria.ru/20210313/avtomobili-1601042970.html

Названы самые угоняемые автомобили в России

Названы самые угоняемые автомобили в России

Лидерами по числу угонов автомобилей в феврале 2021 года в России стали "корейцы" Hyundai и Kia, а также японская Toyota, сообщили опрошенные РИА Новости... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T07:05

2021-03-13T07:05

2021-03-13T07:05

россия

авто

ресо-гарантия

росгосстрах

москва

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Лидерами по числу угонов автомобилей в феврале 2021 года в России стали "корейцы" Hyundai и Kia, а также японская Toyota, сообщили опрошенные РИА Новости страховщики, причем чаще всего назывались модели Hyundai Solaris, Kia Sportage и Toyota Camry.Кроме того, страховщики назвали среди часто угоняемых бренды Range Rover, Lexus, Mercedes-Benz и конкретные модели Mitsubishi Outlander, Skoda Rapid, Toyota Land Cruiser 200, BMW X6, Infiniti QX80.Примечательно, что число угонов год к году у опрошенных компаний преимущественно снизилось. Так, "МАКС" сообщила о сокращении числа угонов более чем в 2 раза. В "Согласии" в феврале 2021 года по сравнению с тем же месяцем годом ранее число заявлений об угонах легковых машин снизилось на 30%. А "РЕСО-Гарантия" не наблюдает серьезных изменений в числе хищений.В "Росгосстрахе" фиксируют заметное снижение угонов в феврале этого года по сравнению с февралем прошлого - на 65%. А вот в феврале по сравнению с январем, наоборот, количество угонов выросло на 33%, сообщил страховщик. Похожая ситуация и в "АльфаСтраховании": если смотреть февраль 2020 года к февралю 2021 года, то число угонов снизилось на 40%, но если сравнивать февраль 2021 года с январем 2021 года, то наблюдается рост в несколько раз."Ситуация с активностью угонщиков вернулась к допандемийному уровню. В том числе, рост угонов подстегивает рост стоимости запасных частей и увеличивающийся спрос на подержанные ТС", - пояснил директор департамента страховых выплат "АльфаСтрахования" Александр Харагезов.Крмое того, в "РЕСО-Гарантии" указали, что основные угоны приходятся на Москву и Санкт-Петербург, где у страховщика самые большие портфели по автострахованию. в "Росгосстрахе" больше всего страховых случаев по риску "угон" было зафиксировано в северной столице.

https://ria.ru/20210312/tsvet-1600862344.html

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россия, авто, ресо-гарантия, росгосстрах, москва, санкт-петербург, общество