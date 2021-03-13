https://ria.ru/20210313/asteroid-1601045763.html

Астроном оценил опасность самого большого летящего к Земле астероида

Астроном оценил опасность самого большого летящего к Земле астероида

Ведущий научный сотрудник Пулковской астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров рассказал "Звезде", насколько опасен приближающийся к Земле самый большой РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T08:47

2021-03-13T08:47

2021-03-13T12:33

земля

луна

космос - риа наука

российская академия наук

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Ведущий научный сотрудник Пулковской астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров рассказал "Звезде", насколько опасен приближающийся к Земле самый большой и быстрый астероид 2001 FO32.По его словам, опасаться надо не его, а небесных тел, находящихся на расстоянии Луны — более 384 тысяч километров.Обнаруженный в марте 2001 года околоземный астероид из группы Аполлона 2001 FO32 имеет диаметр 914 метров. Во время приближения к Земле он будет двигаться с необычайно высокой скоростью — примерно 124 тысячи километров в час. Он пролетит на расстоянии примерно два миллиона километров и станет самым крупным астероидом, приблизившимся к нашей планете в этом году.

https://ria.ru/20210305/apofis-1599920925.html

земля

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2021

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земля, луна, космос - риа наука, российская академия наук