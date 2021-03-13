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Астроном оценил опасность самого большого летящего к Земле астероида
Астроном оценил опасность самого большого летящего к Земле астероида
Ведущий научный сотрудник Пулковской астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров рассказал "Звезде", насколько опасен приближающийся к Земле самый большой РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T08:47
2021-03-13T12:33
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Ведущий научный сотрудник Пулковской астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров рассказал "Звезде", насколько опасен приближающийся к Земле самый большой и быстрый астероид 2001 FO32.По его словам, опасаться надо не его, а небесных тел, находящихся на расстоянии Луны — более 384 тысяч километров.Обнаруженный в марте 2001 года околоземный астероид из группы Аполлона 2001 FO32 имеет диаметр 914 метров. Во время приближения к Земле он будет двигаться с необычайно высокой скоростью — примерно 124 тысячи километров в час. Он пролетит на расстоянии примерно два миллиона километров и станет самым крупным астероидом, приблизившимся к нашей планете в этом году.
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земля, луна, космос - риа наука, российская академия наук

Астроном оценил опасность самого большого летящего к Земле астероида

08:47 13.03.2021 (обновлено: 12:33 13.03.2021)
 
© Depositphotos / meteorАстероид приближается к Земле
Астероид приближается к Земле - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© Depositphotos / meteor
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Ведущий научный сотрудник Пулковской астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров рассказал "Звезде", насколько опасен приближающийся к Земле самый большой и быстрый астероид 2001 FO32.
По его словам, опасаться надо не его, а небесных тел, находящихся на расстоянии Луны — более 384 тысяч километров.

"Скорость у всех тел на определенном расстоянии от Солнца определена жестко именно движением вокруг Солнца, она должна быть порядка 30 километров в секунду и сильно варьироваться от этого значения не может", — считает специалист.

Обнаруженный в марте 2001 года околоземный астероид из группы Аполлона 2001 FO32 имеет диаметр 914 метров. Во время приближения к Земле он будет двигаться с необычайно высокой скоростью — примерно 124 тысячи километров в час. Он пролетит на расстоянии примерно два миллиона километров и станет самым крупным астероидом, приблизившимся к нашей планете в этом году.
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