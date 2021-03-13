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Саркисян и Пашинян обсудили возможность проведения досрочных выборов
Саркисян и Пашинян обсудили возможность проведения досрочных выборов
Президент Армении Армен Саркисян и премьер-министр Никол Пашинян обсудили возможность проведения досрочных парламентских выборов, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T15:43
2021-03-13T17:12
оник гаспарян
ситуация в армении
никол пашинян
армен саркисян
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 13 мар — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян и премьер-министр Никол Пашинян обсудили возможность проведения досрочных парламентских выборов, сообщили в пресс-службе армянского лидера.Встреча прошла по инициативе президента, на ней обсуждались вопросы преодоления политического кризиса, который разгорелся в Армении после неосторожных слов Пашиняна о российских ракетных комплексах "Искандер". Кроме того, Саркисян обсудил вопрос о выборах с лидером правящей фракции Национального собрания "Мой шаг" Лилит Макунц. Он также планирует провести консультации с лидером оппозиционной фракции "Светлая Армения" Эдмоном Марукяном. В конце февраля Пашинян в одном из интервью усомнился в боеспособности "Искандеров". Вскоре после этого стало известно, что заместитель начальника Генштаба Тиран Хачатрян отправлен в отставку — как писали СМИ, из-за того что высмеял слова премьера. Затем Пашинян потребовал уволить и главу Генштаба Оника Гаспаряна. Военные, в свою очередь, призвали к отставке самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Оппозиция, которая требует отставки Пашиняна после того, как тот подписал соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, тоже вышла на улицы.Саркисян, со своей стороны, отказался подписывать указ об отставке Гаспаряна, но не стал и передавать документ в Конституционный суд. В результате указ вступил в силу автоматически, а новым начальником Генштаба стал Артак Давтян. Все это время оппозиция проводит в центре Еревана акции с требованием отставки премьера.
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оник гаспарян, ситуация в армении, никол пашинян, армен саркисян, ереван, армения, в мире

Саркисян и Пашинян обсудили возможность проведения досрочных выборов

15:43 13.03.2021 (обновлено: 17:12 13.03.2021)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСотрудники полиции и участники митинга оппозиции на проспекте Баграмяна в Ереване
Сотрудники полиции и участники митинга оппозиции на проспекте Баграмяна в Ереване - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 13 мар — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян и премьер-министр Никол Пашинян обсудили возможность проведения досрочных парламентских выборов, сообщили в пресс-службе армянского лидера.
Встреча прошла по инициативе президента, на ней обсуждались вопросы преодоления политического кризиса, который разгорелся в Армении после неосторожных слов Пашиняна о российских ракетных комплексах "Искандер".
Кроме того, Саркисян обсудил вопрос о выборах с лидером правящей фракции Национального собрания "Мой шаг" Лилит Макунц. Он также планирует провести консультации с лидером оппозиционной фракции "Светлая Армения" Эдмоном Марукяном.
В конце февраля Пашинян в одном из интервью усомнился в боеспособности "Искандеров". Вскоре после этого стало известно, что заместитель начальника Генштаба Тиран Хачатрян отправлен в отставку — как писали СМИ, из-за того что высмеял слова премьера. Затем Пашинян потребовал уволить и главу Генштаба Оника Гаспаряна. Военные, в свою очередь, призвали к отставке самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Оппозиция, которая требует отставки Пашиняна после того, как тот подписал соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, тоже вышла на улицы.
Саркисян, со своей стороны, отказался подписывать указ об отставке Гаспаряна, но не стал и передавать документ в Конституционный суд. В результате указ вступил в силу автоматически, а новым начальником Генштаба стал Артак Давтян.
Все это время оппозиция проводит в центре Еревана акции с требованием отставки премьера.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
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Оник ГаспарянСитуация в АрменииНикол ПашинянАрмен СаркисянЕреванАрменияВ мире
 
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