https://ria.ru/20210313/armeniya-1601078250.html

Саркисян и Пашинян обсудили возможность проведения досрочных выборов

Саркисян и Пашинян обсудили возможность проведения досрочных выборов

Президент Армении Армен Саркисян и премьер-министр Никол Пашинян обсудили возможность проведения досрочных парламентских выборов, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T15:43

2021-03-13T15:43

2021-03-13T17:12

оник гаспарян

ситуация в армении

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 13 мар — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян и премьер-министр Никол Пашинян обсудили возможность проведения досрочных парламентских выборов, сообщили в пресс-службе армянского лидера.Встреча прошла по инициативе президента, на ней обсуждались вопросы преодоления политического кризиса, который разгорелся в Армении после неосторожных слов Пашиняна о российских ракетных комплексах "Искандер". Кроме того, Саркисян обсудил вопрос о выборах с лидером правящей фракции Национального собрания "Мой шаг" Лилит Макунц. Он также планирует провести консультации с лидером оппозиционной фракции "Светлая Армения" Эдмоном Марукяном. В конце февраля Пашинян в одном из интервью усомнился в боеспособности "Искандеров". Вскоре после этого стало известно, что заместитель начальника Генштаба Тиран Хачатрян отправлен в отставку — как писали СМИ, из-за того что высмеял слова премьера. Затем Пашинян потребовал уволить и главу Генштаба Оника Гаспаряна. Военные, в свою очередь, призвали к отставке самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Оппозиция, которая требует отставки Пашиняна после того, как тот подписал соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, тоже вышла на улицы.Саркисян, со своей стороны, отказался подписывать указ об отставке Гаспаряна, но не стал и передавать документ в Конституционный суд. В результате указ вступил в силу автоматически, а новым начальником Генштаба стал Артак Давтян. Все это время оппозиция проводит в центре Еревана акции с требованием отставки премьера.

https://ria.ru/20210312/armeniya-1600832009.html

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