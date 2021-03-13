https://ria.ru/20210313/anonimnaya-1601032491.html
Финансист рассказал, кому нужна анонимная банковская карта
Финансист рассказал, кому нужна анонимная банковская карта
У неименной карты есть и достоинства, и недостатки. Она быстро изготовляется, но некоторые операции по неименной карте, например, снятие наличных, в кассах... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T02:14
2021-03-13T02:14
2021-03-13T02:14
александр казанский
россия
санкт-петербургский государственный университет
технологии
общество
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. У неименной карты есть и достоинства, и недостатки. Она быстро изготовляется, но некоторые операции по неименной карте, например, снятие наличных, в кассах банках невозможны, если не предъявить документ, подтверждающий принадлежность карты ее предъявителю. Об этом рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.По его словам, неименные карты часто путают с предоплаченными."В отличие от предоплаченных карт неименные карты выдаются клиентам при открытии счета, поэтому нет риска утери денежных средств при утрате инструмента пользования ими", – резюмировал Казанский.
https://ria.ru/20210311/kreditka-1600697800.html
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александр казанский, россия, санкт-петербургский государственный университет, технологии, общество