https://ria.ru/20210313/anonimnaya-1601032491.html

Финансист рассказал, кому нужна анонимная банковская карта

Финансист рассказал, кому нужна анонимная банковская карта

У неименной карты есть и достоинства, и недостатки. Она быстро изготовляется, но некоторые операции по неименной карте, например, снятие наличных, в кассах... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T02:14

2021-03-13T02:14

2021-03-13T02:14

александр казанский

россия

санкт-петербургский государственный университет

технологии

общество

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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. У неименной карты есть и достоинства, и недостатки. Она быстро изготовляется, но некоторые операции по неименной карте, например, снятие наличных, в кассах банках невозможны, если не предъявить документ, подтверждающий принадлежность карты ее предъявителю. Об этом рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.По его словам, неименные карты часто путают с предоплаченными."В отличие от предоплаченных карт неименные карты выдаются клиентам при открытии счета, поэтому нет риска утери денежных средств при утрате инструмента пользования ими", – резюмировал Казанский.

https://ria.ru/20210311/kreditka-1600697800.html

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александр казанский, россия, санкт-петербургский государственный университет, технологии, общество