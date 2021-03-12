https://ria.ru/20210312/vyplaty-1600957540.html

В Совфеде поддержали изменение правил назначения выплат на детей

В Совфеде поддержали изменение правил назначения выплат на детей

Инициатива Минтруда по обновлению критериев для назначения выплат на детей от 3 до 7 лет является справедливой, это поможет поддерживать те семьи, которые... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T16:01

2021-03-12T16:01

2021-03-12T16:01

россия

валерий рязанский

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Инициатива Минтруда по обновлению критериев для назначения выплат на детей от 3 до 7 лет является справедливой, это поможет поддерживать те семьи, которые действительно в этом нуждаются, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.Минтруд обновляет подход к выплатам на детей от 3 до 7 лет: теперь будут учитываться не только доходы семьи, но и ее движимое и недвижимое имущество, а также сбережения в банковских вкладах. Ранее председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая рассказала РИА Новости, что в 2020 году немало обеспеченных семей такие выплаты получить смогли, а малообеспеченные получали не всегда.Он подчеркнул, что речь идет не о повышении адресности этих выплат, а об установлении более четких критериев действительной необходимости в них. Как отметил сенатор, некоторые категории граждан просто не приходят за теми соцвыплатами, которые положены им по закону.При этом Рязанский заявил, что при установлении новых критериев "детских" выплат не должно быть "резкого перехода от "да" к "нет". "Необходимо, чтобы социальные службы тщательно учитывали все аспекты, а не только уровень дохода семьи, когда рублем больше - и выплата уже не положена", - сказал он.

https://ria.ru/20210306/vyplata-1600187731.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, валерий рязанский, совет федерации рф, общество