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В Волгоградской области нашли тело ребенка в затопленном погребе
В Волгоградской области нашли тело ребенка в затопленном погребе
СК выясняет причину гибели 13-летней девочки, которую нашли в погребе с водой в поселке Котлубань Волгоградской области, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T11:59
2021-03-12T12:04
россия
следственный комитет россии (ск рф)
волгоград
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 12 мар – РИА Новости. СК выясняет причину гибели 13-летней девочки, которую нашли в погребе с водой в поселке Котлубань Волгоградской области, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК России по региону.Как сообщает ведомство, в среду супруги из поселка Котлубань уехали в Волгоград за покупками, оставив дома 18-летнего сына и 13-летнюю дочь. Днем молодой человек занимался хозяйством, а его сестра вышла во двор дома погулять. Через некоторое время брат заметил, что девочки нигде нет, и стал ее искать.По данным СК, ребенка нашли вернувшиеся родители, мать заметила, что доски, которые закрывали вход в затопленный талыми водами подвал сарая, были отодвинутыми. Именно там и оказалась девочка. По информации СК, родители сами достали дочь из погреба, но она уже была мертва."Причина смерти несовершеннолетней будет установлена по результатам проведения судебно-медицинской экспертизы", - сообщили в СК.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), волгоград, волгоградская область, происшествия

В Волгоградской области нашли тело ребенка в затопленном погребе

11:59 12.03.2021 (обновлено: 12:04 12.03.2021)
 
CC0 / Public Domain / Подвал
Подвал - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
CC0 / Public Domain /
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ВОЛГОГРАД, 12 мар – РИА Новости. СК выясняет причину гибели 13-летней девочки, которую нашли в погребе с водой в поселке Котлубань Волгоградской области, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК России по региону.
Как сообщает ведомство, в среду супруги из поселка Котлубань уехали в Волгоград за покупками, оставив дома 18-летнего сына и 13-летнюю дочь. Днем молодой человек занимался хозяйством, а его сестра вышла во двор дома погулять. Через некоторое время брат заметил, что девочки нигде нет, и стал ее искать.
По данным СК, ребенка нашли вернувшиеся родители, мать заметила, что доски, которые закрывали вход в затопленный талыми водами подвал сарая, были отодвинутыми. Именно там и оказалась девочка. По информации СК, родители сами достали дочь из погреба, но она уже была мертва.
"Причина смерти несовершеннолетней будет установлена по результатам проведения судебно-медицинской экспертизы", - сообщили в СК.
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