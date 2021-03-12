https://ria.ru/20210312/volgograd-1600906386.html

В Волгоградской области нашли тело ребенка в затопленном погребе

В Волгоградской области нашли тело ребенка в затопленном погребе

СК выясняет причину гибели 13-летней девочки, которую нашли в погребе с водой в поселке Котлубань Волгоградской области, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T11:59

2021-03-12T11:59

2021-03-12T12:04

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волгоград

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 12 мар – РИА Новости. СК выясняет причину гибели 13-летней девочки, которую нашли в погребе с водой в поселке Котлубань Волгоградской области, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК России по региону.Как сообщает ведомство, в среду супруги из поселка Котлубань уехали в Волгоград за покупками, оставив дома 18-летнего сына и 13-летнюю дочь. Днем молодой человек занимался хозяйством, а его сестра вышла во двор дома погулять. Через некоторое время брат заметил, что девочки нигде нет, и стал ее искать.По данным СК, ребенка нашли вернувшиеся родители, мать заметила, что доски, которые закрывали вход в затопленный талыми водами подвал сарая, были отодвинутыми. Именно там и оказалась девочка. По информации СК, родители сами достали дочь из погреба, но она уже была мертва."Причина смерти несовершеннолетней будет установлена по результатам проведения судебно-медицинской экспертизы", - сообщили в СК.

https://ria.ru/20210109/lavina-1592369013.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), волгоград, волгоградская область, происшествия