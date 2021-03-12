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Эпидемиолог рассказал об испытаниях вакцин от COVID-19 среди детей
Эпидемиолог рассказал об испытаниях вакцин от COVID-19 среди детей
Вакцины от COVID-19 должны пройти клинические испытания у четырех возрастных категорий детей для применения, рассказал журналистам заместитель директора по... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T16:02
2021-03-12T16:02
2021-03-12T16:02
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Вакцины от COVID-19 должны пройти клинические испытания у четырех возрастных категорий детей для применения, рассказал журналистам заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.Он отметил, что прервать эпидемиологический процесс позволит массовая вакцинация."Но поскольку вакцины от коронавирусной инфекции новые, прежде чем применять их у детей, они должны пройти клинические испытания у четырех возрастных категорий: у детей с 18 до 14 лет, с 14 до 7 лет, с 7 до 2 лет и детей до 2 лет. По мере проведения клинических испытаний будут даны рекомендации по применению соответствующих вакцин для разных детских групп", - сказал эксперт.
РИА Новости
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александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество