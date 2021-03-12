https://ria.ru/20210312/vaktsiny-1600958143.html

Эпидемиолог рассказал об испытаниях вакцин от COVID-19 среди детей

Эпидемиолог рассказал об испытаниях вакцин от COVID-19 среди детей

Вакцины от COVID-19 должны пройти клинические испытания у четырех возрастных категорий детей для применения, рассказал журналистам заместитель директора по... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T16:02

2021-03-12T16:02

2021-03-12T16:02

распространение коронавируса

александр горелов

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коронавирусы

здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Вакцины от COVID-19 должны пройти клинические испытания у четырех возрастных категорий детей для применения, рассказал журналистам заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.Он отметил, что прервать эпидемиологический процесс позволит массовая вакцинация."Но поскольку вакцины от коронавирусной инфекции новые, прежде чем применять их у детей, они должны пройти клинические испытания у четырех возрастных категорий: у детей с 18 до 14 лет, с 14 до 7 лет, с 7 до 2 лет и детей до 2 лет. По мере проведения клинических испытаний будут даны рекомендации по применению соответствующих вакцин для разных детских групп", - сказал эксперт.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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