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В ОП оценили ситуацию с распространением запрещенного контента в Twitter
В ОП оценили ситуацию с распространением запрещенного контента в Twitter
МИД РФ и российские правоохранители должны задать вопрос американской стороне, почему представители платформы Twitter, на которой зафиксировано распространение... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T11:18
2021-03-12T11:18
лига безопасного интернета
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
сша
twitter
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. МИД РФ и российские правоохранители должны задать вопрос американской стороне, почему представители платформы Twitter, на которой зафиксировано распространение детской порнографии, продолжают оставаться на свободе, особенно с учетом специфики законодательства США, заявила член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.Роскомнадзор 10 марта замедлил скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств за "злостное нарушение требований законодательства об удалении запрещенного в РФ контента". По последним данным ведомства, по состоянию на 11 марта на этом сервисе микроблогов остаются не удаленными более 3,1 тысячи материалов с запрещенной информацией."Сам момент распространения детской порнографии на платформе Twitter вызывает очень много вопросов. Стоит напомнить, что в США хранение детской порнографии уголовно наказуемо. ...Это вызывает вопрос: почему представители компании Twitter, сервера которой находятся в США, до сих пор находятся на свободе? ...Мы, конечно, просим министерство иностранных дел России и наши правоохранительные органы задать соответствующие вопросы американской стороне", - сказала Мизулина на круглом столе "Вынужденное замедление – выводы для всех".
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лига безопасного интернета, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), сша, twitter, в мире

В ОП оценили ситуацию с распространением запрещенного контента в Twitter

11:18 12.03.2021
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. МИД РФ и российские правоохранители должны задать вопрос американской стороне, почему представители платформы Twitter, на которой зафиксировано распространение детской порнографии, продолжают оставаться на свободе, особенно с учетом специфики законодательства США, заявила член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
Роскомнадзор 10 марта замедлил скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств за "злостное нарушение требований законодательства об удалении запрещенного в РФ контента". По последним данным ведомства, по состоянию на 11 марта на этом сервисе микроблогов остаются не удаленными более 3,1 тысячи материалов с запрещенной информацией.
"Сам момент распространения детской порнографии на платформе Twitter вызывает очень много вопросов. Стоит напомнить, что в США хранение детской порнографии уголовно наказуемо. ...Это вызывает вопрос: почему представители компании Twitter, сервера которой находятся в США, до сих пор находятся на свободе? ...Мы, конечно, просим министерство иностранных дел России и наши правоохранительные органы задать соответствующие вопросы американской стороне", - сказала Мизулина на круглом столе "Вынужденное замедление – выводы для всех".
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
10:25
В Роскомнадзоре заявили, что Twitter пока не выходил с ними на контакт
 
Лига безопасного интернетаФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СШАTwitterВ мире
 
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