https://ria.ru/20210312/twitter-1600896747.html

В ОП оценили ситуацию с распространением запрещенного контента в Twitter

В ОП оценили ситуацию с распространением запрещенного контента в Twitter

МИД РФ и российские правоохранители должны задать вопрос американской стороне, почему представители платформы Twitter, на которой зафиксировано распространение... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T11:18

2021-03-12T11:18

2021-03-12T11:18

лига безопасного интернета

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

сша

twitter

в мире

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. МИД РФ и российские правоохранители должны задать вопрос американской стороне, почему представители платформы Twitter, на которой зафиксировано распространение детской порнографии, продолжают оставаться на свободе, особенно с учетом специфики законодательства США, заявила член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.Роскомнадзор 10 марта замедлил скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств за "злостное нарушение требований законодательства об удалении запрещенного в РФ контента". По последним данным ведомства, по состоянию на 11 марта на этом сервисе микроблогов остаются не удаленными более 3,1 тысячи материалов с запрещенной информацией."Сам момент распространения детской порнографии на платформе Twitter вызывает очень много вопросов. Стоит напомнить, что в США хранение детской порнографии уголовно наказуемо. ...Это вызывает вопрос: почему представители компании Twitter, сервера которой находятся в США, до сих пор находятся на свободе? ...Мы, конечно, просим министерство иностранных дел России и наши правоохранительные органы задать соответствующие вопросы американской стороне", - сказала Мизулина на круглом столе "Вынужденное замедление – выводы для всех".

https://ria.ru/20210312/twitter-1600885085.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лига безопасного интернета, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), сша, twitter, в мире