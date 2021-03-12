https://ria.ru/20210312/twitter-1600888338.html

Замгендиректора ВГТРК оценил решение замедлить работу Twitter

Замгендиректора ВГТРК оценил решение замедлить работу Twitter

Предпринятые Роскомнадзором меры по замедлению трафика соцсиальной сети Twitter являются "достаточно мягкими" и вполне ожидаемыми, считает председатель комиссии РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T10:40

2021-03-12T10:40

2021-03-12T10:40

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

вгтрк

twitter

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/149174/14/1491741485_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_9a02dbab5f463560f7ddb2d618e7cf2b.jpg

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Предпринятые Роскомнадзором меры по замедлению трафика соцсиальной сети Twitter являются "достаточно мягкими" и вполне ожидаемыми, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по СМИ, заместитель генерального директора, руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов.Роскомнадзор 10 марта замедлил скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств за "злостное нарушение требований законодательства об удалении запрещенного в РФ контента". По последним данным ведомства, по состоянию на 11 марта на этом сервисе микроблогов остаются не удаленными более 3,1 тысячи материалов с запрещенной информацией."То, что произошло 10 марта, - это мера вполне ожидаемая. Задавался вопрос, насколько она законная. Она абсолютно законна, потому что по законодательству РФ есть определенный контент, запрещенный официально к распространению как в СМИ, так и в соцсетях. У Twitter более трех тысяч сообщений подобного рода, которые с 2017 года в Twitter распространяется", - рассказал Сабитов на круглом столе "Вынужденное замедление – выводы для всех".Регулятор, как напомнил общественник, много раз предупреждал социальную сеть о необходимости удаления такого контента, а также о последующем принятии ответных мер."Это еще достаточно мягкие меры", - отметил Сабитов.

https://ria.ru/20210311/twitter-1600756591.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210311/twitter-1600704221.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), вгтрк, twitter, общество