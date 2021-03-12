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Замгендиректора ВГТРК оценил решение замедлить работу Twitter
Замгендиректора ВГТРК оценил решение замедлить работу Twitter
Предпринятые Роскомнадзором меры по замедлению трафика соцсиальной сети Twitter являются "достаточно мягкими" и вполне ожидаемыми, считает председатель комиссии РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T10:40
2021-03-12T10:40
2021-03-12T10:40
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
вгтрк
twitter
общество
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Предпринятые Роскомнадзором меры по замедлению трафика соцсиальной сети Twitter являются "достаточно мягкими" и вполне ожидаемыми, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по СМИ, заместитель генерального директора, руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов.Роскомнадзор 10 марта замедлил скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств за "злостное нарушение требований законодательства об удалении запрещенного в РФ контента". По последним данным ведомства, по состоянию на 11 марта на этом сервисе микроблогов остаются не удаленными более 3,1 тысячи материалов с запрещенной информацией."То, что произошло 10 марта, - это мера вполне ожидаемая. Задавался вопрос, насколько она законная. Она абсолютно законна, потому что по законодательству РФ есть определенный контент, запрещенный официально к распространению как в СМИ, так и в соцсетях. У Twitter более трех тысяч сообщений подобного рода, которые с 2017 года в Twitter распространяется", - рассказал Сабитов на круглом столе "Вынужденное замедление – выводы для всех".Регулятор, как напомнил общественник, много раз предупреждал социальную сеть о необходимости удаления такого контента, а также о последующем принятии ответных мер."Это еще достаточно мягкие меры", - отметил Сабитов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), вгтрк, twitter, общество
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости.
Предпринятые Роскомнадзором
меры по замедлению трафика соцсиальной сети Twitter
являются "достаточно мягкими" и вполне ожидаемыми, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по СМИ, заместитель генерального директора, руководитель регионального департамента ВГТРК
Рифат Сабитов.
Роскомнадзор 10 марта замедлил скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств за "злостное нарушение требований законодательства об удалении запрещенного в РФ контента". По последним данным ведомства, по состоянию на 11 марта на этом сервисе микроблогов остаются не удаленными более 3,1 тысячи материалов с запрещенной информацией.
"То, что произошло 10 марта, - это мера вполне ожидаемая. Задавался вопрос, насколько она законная. Она абсолютно законна, потому что по законодательству РФ есть определенный контент, запрещенный официально к распространению как в СМИ, так и в соцсетях. У Twitter более трех тысяч сообщений подобного рода, которые с 2017 года в Twitter распространяется", - рассказал Сабитов на круглом столе "Вынужденное замедление – выводы для всех".
Регулятор, как напомнил общественник, много раз предупреждал социальную сеть о необходимости удаления такого контента, а также о последующем принятии ответных мер.
"Это еще достаточно мягкие меры", - отметил Сабитов.