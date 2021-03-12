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В Роскомнадзоре заявили, что Twitter пока не выходил с ними на контакт
В Роскомнадзоре заявили, что Twitter пока не выходил с ними на контакт
Роскомнадзор готов к диалогу с соцсетью Twitter, однако представители компании пока не выходили на контакт с ведомством, и ответов на запросы не поступало,... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T10:25
2021-03-12T10:44
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
twitter
общество
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Роскомнадзор готов к диалогу с соцсетью Twitter, однако представители компании пока не выходили на контакт с ведомством, и ответов на запросы не поступало, заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Евгений Зайцев.Роскомнадзор с 10 марта замедлил скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств и пригрозил блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов. Ведомство направило свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций, которые так и не были выполнены."Мы готовы к диалогу, знаем всех ответственных лиц Twitter, и они нас знают... есть претензии, связанные с распространением противоправного контента. Они законные требования российских властей не выполнили, в связи с чем мы приняли предусмотренные законом меры. Но наши претензии остаются без ответа, никто на нас не выходил, на наши вопросы ответов нет", - сказал Зайцев в ходе выступления в Общественной палате РФ."В любом случае все свои встречные претензии они могут оспорить в российском суде, мы готовы к любому диалогу, лишь бы он был", - подчеркнул представитель Роскомнадзора.
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter, общество

В Роскомнадзоре заявили, что Twitter пока не выходил с ними на контакт

10:25 12.03.2021 (обновлено: 10:44 12.03.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Роскомнадзор готов к диалогу с соцсетью Twitter, однако представители компании пока не выходили на контакт с ведомством, и ответов на запросы не поступало, заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Евгений Зайцев.
Роскомнадзор с 10 марта замедлил скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств и пригрозил блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов. Ведомство направило свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций, которые так и не были выполнены.
"Мы готовы к диалогу, знаем всех ответственных лиц Twitter, и они нас знают... есть претензии, связанные с распространением противоправного контента. Они законные требования российских властей не выполнили, в связи с чем мы приняли предусмотренные законом меры. Но наши претензии остаются без ответа, никто на нас не выходил, на наши вопросы ответов нет", - сказал Зайцев в ходе выступления в Общественной палате РФ.
"В любом случае все свои встречные претензии они могут оспорить в российском суде, мы готовы к любому диалогу, лишь бы он был", - подчеркнул представитель Роскомнадзора.
Логотип социальной сети Twitter на экране мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
Вчера, 13:17
Роскомнадзор рассчитывает, что Twitter удалит запрещенную информацию
 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)TwitterОбщество
 
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