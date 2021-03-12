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Шоубиз
https://ria.ru/20210312/tayurskaya-1600955477.html
Вокалистка Little Big Софья Таюрская разместила снимок в фате
Вокалистка Little Big Софья Таюрская разместила снимок в фате
Участница группы Little Big Софья Таюрская разместила в сторис Instagram селфи, на котором позирует в фате. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T17:25
2021-03-12T17:27
отношения
ильич (илья прусикин)
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
шоубиз
софья таюрская
little big
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Участница группы Little Big Софья Таюрская разместила в сторис Instagram селфи, на котором позирует в фате. На черно-белом снимке исполнительница загадочно смотрит в кадр. Подписи к фотографии она не оставила. Поэтому пока неясно, для чего певица примерила образ невесты.Ранее в Сети появилась информация, что у Софьи Таюрской роман с продюсером и видеоблогером Эльдаром Джахаровым. Об их возможных отношениях стали говорить после того, как фронтмен Little Big Илья Прусикин (Ильич) опубликовал в Сети видео, на котором показал целующихся Таюрскую и Джахарова. Эльдар Джахаров на своей странице в Instagram напомнил, что 12 марта настало. "Следите за сторис сегодня", — написал блогер.В сентябре 2020 года певицу затравили в Сети после сообщений о разводе лидера группы Little Big Ильи Прусикина с женой Ириной Смелой. Многие тогда назвали Таюрскую разлучницей и заподозрили в романе с Ильичом, но эта информация не подтвердилась. Что происходит сейчас в личной жизни вокалистки, она не раскрывает.Эльдар Джахаров также особенно не распространяется о своих романтических отношениях, но известно, что некоторое время он встречался с блогершами Юлией Реш и Яной Ткачук.
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РИА Новости
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отношения, ильич (илья прусикин), шоу-бизнес, знаменитости, звезды, софья таюрская, little big

Вокалистка Little Big Софья Таюрская разместила снимок в фате

17:25 12.03.2021 (обновлено: 17:27 12.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастница группы Little Big Софья Таюрская
Участница группы Little Big Софья Таюрская - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Участница группы Little Big Софья Таюрская разместила в сторис Instagram селфи, на котором позирует в фате.
© Фото : sonyatayurskayaСкрин сторис из инстаграма вокалистки группы Little Big Софьи Таюрской
Скрин сторис из инстаграма вокалистки группы Little Big Софьи Таюрской - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© Фото : sonyatayurskaya
Скрин сторис из инстаграма вокалистки группы Little Big Софьи Таюрской
На черно-белом снимке исполнительница загадочно смотрит в кадр. Подписи к фотографии она не оставила. Поэтому пока неясно, для чего певица примерила образ невесты.
Ранее в Сети появилась информация, что у Софьи Таюрской роман с продюсером и видеоблогером Эльдаром Джахаровым.
Об их возможных отношениях стали говорить после того, как фронтмен Little Big Илья Прусикин (Ильич) опубликовал в Сети видео, на котором показал целующихся Таюрскую и Джахарова.
"Ребята, 12 марта ничего не планируйте!" — обращается к зрителям музыкант, намекая то ли на возможную свадьбу, то ли на очередной релиз Little Big.
Эльдар Джахаров на своей странице в Instagram напомнил, что 12 марта настало. "Следите за сторис сегодня", — написал блогер.
© Фото : dlgreezСкрин сторис из инстаграма Эльдара Джахарова
Скрин сторис из инстаграма Эльдара Джахарова - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© Фото : dlgreez
Скрин сторис из инстаграма Эльдара Джахарова
В сентябре 2020 года певицу затравили в Сети после сообщений о разводе лидера группы Little Big Ильи Прусикина с женой Ириной Смелой. Многие тогда назвали Таюрскую разлучницей и заподозрили в романе с Ильичом, но эта информация не подтвердилась. Что происходит сейчас в личной жизни вокалистки, она не раскрывает.
Эльдар Джахаров также особенно не распространяется о своих романтических отношениях, но известно, что некоторое время он встречался с блогершами Юлией Реш и Яной Ткачук.
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ШоубизотношенияИльич (Илья Прусикин)Шоу-бизнесЗнаменитостизвездыСофья ТаюрскаяLittle Big
 
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