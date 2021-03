https://ria.ru/20210312/tayurskaya-1600955477.html

Вокалистка Little Big Софья Таюрская разместила снимок в фате

2021-03-12T17:25

2021-03-12T17:25

2021-03-12T17:27

отношения

ильич (илья прусикин)

шоу-бизнес

знаменитости

звезды

шоубиз

софья таюрская

little big

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Участница группы Little Big Софья Таюрская разместила в сторис Instagram селфи, на котором позирует в фате. На черно-белом снимке исполнительница загадочно смотрит в кадр. Подписи к фотографии она не оставила. Поэтому пока неясно, для чего певица примерила образ невесты.Ранее в Сети появилась информация, что у Софьи Таюрской роман с продюсером и видеоблогером Эльдаром Джахаровым. Об их возможных отношениях стали говорить после того, как фронтмен Little Big Илья Прусикин (Ильич) опубликовал в Сети видео, на котором показал целующихся Таюрскую и Джахарова. Эльдар Джахаров на своей странице в Instagram напомнил, что 12 марта настало. "Следите за сторис сегодня", — написал блогер.В сентябре 2020 года певицу затравили в Сети после сообщений о разводе лидера группы Little Big Ильи Прусикина с женой Ириной Смелой. Многие тогда назвали Таюрскую разлучницей и заподозрили в романе с Ильичом, но эта информация не подтвердилась. Что происходит сейчас в личной жизни вокалистки, она не раскрывает.Эльдар Джахаров также особенно не распространяется о своих романтических отношениях, но известно, что некоторое время он встречался с блогершами Юлией Реш и Яной Ткачук.

2021

Новости

