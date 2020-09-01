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Вокалистку Little Big затравили после сообщения о разводе лидера группы
Пользователи Сети раскритиковали солистку Little Big Софью Таюрскую после сообщения о разводе лидера группы Ильи Прусикина с женой. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T05:16
2020-09-01T05:16
софья таюрская
россия
ильич (илья прусикин)
little big
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 1 сен – РИА Новости.</strong> Пользователи Сети раскритиковали солистку <a href="https://ria.ru/product_little-big/" target="_blank">Little Big</a> <a href="https://ria.ru/person_sofya-tayurskaya/" target="_blank">Софью Таюрскую</a> после сообщения о разводе лидера группы <a href="https://ria.ru/person_ilya-prusikin/" target="_blank">Ильи Прусикина</a> с женой.Накануне Прусикин и его супруга Ирина Смелая объявили о разводе. По их словам, это было не спонтанное решение, в семье накопилось множество проблем и взаимных претензий.В комментариях под последним постом Таюрской в <a href="https://www.instagram.com/p/CEjjJDvl7eq/" target="_blank">Instagram</a> пользователи обвинили исполнительницу в том, что она якобы стала причиной развода Прусикина."Только после долгих лет замужества ты поймешь и поставишь себя на ее место", - написала пользователь miumiu3295."Она только недавно говорила, что за семьи! И так хочет семью!" - заметила varavinca."Соня, не ты ли стала яблоком раздора в семье Ильи и Иры? Очень грустно, что так произошло", - отметил quantum_chaos."Сонь, как ты отреагировала на развод Ильи с Ирой? Была ли ты поводом для этого?"- задала вопрос adriana_mashkovzeva."Что, она с Ильичем (псевдоним Прусикина. – прим. ред.) теперь?" - сыронизировал antiganster.При этом многие пользователи выступили в защиту певицы, указав на несостоятельность подобных обвинений и призвав не вмешиваться в личную жизнь других людей."Люди, опомнитесь! Вам нравится творчество или нравится заглядывать под чужое одеяло?" - задалась вопросом osa_cj."Причем тут Соня, зачем вы ее обвиняете? Она тут не виновата", - добавила ar_01a."Так! Они все взрослые люди, без нас разберутся! Не наше это дело!" - подчеркнула vikaleto_mua_photo.Сама Таюрская была вынуждена удалить ряд комментариев с оскорблениями в свой адрес. "Люди ведут себя как животные! Я буду удалять все комментарии с оскорблениями как минимум потому, что это читает моя семья, моя бабушка! Если вы хотите меня пооскорблять - пишите мне в директ!" – написала певица в комментариях.
https://ria.ru/20200824/fotografiya-1576257782.html
https://ria.ru/20200814/1575793138.html
В нашей стране столько нерешаемых проблем, а РИА пишет кто какие коментарии оставил, это сайт новостей или желтая газета?
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россия
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Новости
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РИА Новости
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софья таюрская, россия, ильич (илья прусикин), little big, шоу-бизнес

Вокалистку Little Big затравили после сообщения о разводе лидера группы

05:16 01.09.2020
39123
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская
Участники группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Участники группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Пользователи Сети раскритиковали солистку Little Big Софью Таюрскую после сообщения о разводе лидера группы Ильи Прусикина с женой.
Накануне Прусикин и его супруга Ирина Смелая объявили о разводе. По их словам, это было не спонтанное решение, в семье накопилось множество проблем и взаимных претензий.
Участница группы LITTLE BIG Софья Таюрская во время концерта - РИА Новости, 1920, 24.08.2020
24 августа, 22:46Культура
Фотография вокалистки Little Big для мужского журнала восхитила Сеть
В комментариях под последним постом Таюрской в Instagram пользователи обвинили исполнительницу в том, что она якобы стала причиной развода Прусикина.
"Только после долгих лет замужества ты поймешь и поставишь себя на ее место", - написала пользователь miumiu3295.
"Она только недавно говорила, что за семьи! И так хочет семью!" - заметила varavinca.
"Соня, не ты ли стала яблоком раздора в семье Ильи и Иры? Очень грустно, что так произошло", - отметил quantum_chaos.
"Сонь, как ты отреагировала на развод Ильи с Ирой? Была ли ты поводом для этого?"- задала вопрос adriana_mashkovzeva.
"Что, она с Ильичем (псевдоним Прусикина. – прим. ред.) теперь?" - сыронизировал antiganster.
При этом многие пользователи выступили в защиту певицы, указав на несостоятельность подобных обвинений и призвав не вмешиваться в личную жизнь других людей.
"Люди, опомнитесь! Вам нравится творчество или нравится заглядывать под чужое одеяло?" - задалась вопросом osa_cj.
"Причем тут Соня, зачем вы ее обвиняете? Она тут не виновата", - добавила ar_01a.
"Так! Они все взрослые люди, без нас разберутся! Не наше это дело!" - подчеркнула vikaleto_mua_photo.
Сама Таюрская была вынуждена удалить ряд комментариев с оскорблениями в свой адрес. "Люди ведут себя как животные! Я буду удалять все комментарии с оскорблениями как минимум потому, что это читает моя семья, моя бабушка! Если вы хотите меня пооскорблять - пишите мне в директ!" – написала певица в комментариях.
Скриншот видеоклипа Little Big TACOS - РИА Новости, 1920, 14.08.2020
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Новый клип Little Big набрал свыше полумиллиона просмотров за пять часов
638101613130
Обсудить 16
Софья ТаюрскаяРоссияИльич (Илья Прусикин)Little BigШоу-бизнес
Популярные комментарии
В нашей стране столько нерешаемых проблем, а РИА пишет кто какие коментарии оставил, это сайт новостей или желтая газета?
1 сентября, 05:54
АПАндрей Панков
1320102
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