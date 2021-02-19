https://ria.ru/20210219/roman-1598187937.html
Звезды Little Big отреагировали на слухи о своем романе
Звезды Little Big отреагировали на слухи о своем романе
Солистка группы Little Big Софья Таюрская и один из основателей коллектива продюсер и видеоблогер Эльдар Джахаров ответили в сторис Instagram на слухи о своем... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T19:36
2021-02-19T19:36
2021-02-19T19:36
свадьба
любовь
шоу-бизнес
ильич (илья прусикин)
отношения
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звезды
little big
шоубиз
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Солистка группы Little Big Софья Таюрская и один из основателей коллектива продюсер и видеоблогер Эльдар Джахаров ответили в сторис Instagram на слухи о своем возможном романе. Ранее фронтмен коллектива Илья Прусикин (Ильич) опубликовал в соцсети видео, на котором показывает целующихся Таюрскую и Джахарова. "Ребята, 12 марта ничего не планируйте!" — обращается к зрителям музыкант, намекая то ли на возможную свадьбу, то ли на очередной релиз Little Big.Некоторые СМИ подхватили эту информацию и с уверенностью написали, что между 29-летней Софьей и 26-летним Эльдаром роман и они готовятся к свадьбе. На это исполнительница ответила загадочной фотографией с кольцом на безымянном пальце, подаренным якобы Эльдаром Джахаровым. У себя в сторис на новость о романе с Софьей отреагировал и продюсер. "Ура, свадьба! Оставьте нас в покое", — то ли в шутку, то ли серьезно обратился к прессе и любопытным поклонникам блогер. В декабре прошлого года Софья Таюрская откровенно рассказала в Instsgram о своей личной жизни. У исполнительницы было несколько бурных романов, последний из которых продлился семь лет. В сентябре 2020 года певицу практически затравили в Сети после сообщений о разводе лидера группы Little Big Ильи Прусикина с женой Ириной Смелой. Многие тогда назвали Таюрскую разлучницей и заподозрили в романе с Ильичом. Но эта информация не подтвердилась. Что происходит сейчас в личной жизни вокалистки — она не раскрывает.Эльдар Джахаров тоже особенно не распространяется о своих любовных отношениях, но известно, что он какое-то время встречался с блогершами Юлией Реш и Яной Ткачук.
https://ria.ru/20210209/tayurskaya-1596540688.html
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свадьба, любовь, шоу-бизнес, ильич (илья прусикин), отношения, знаменитости, звезды, little big, софья таюрская
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Солистка группы Little Big Софья Таюрская и один из основателей коллектива продюсер и видеоблогер Эльдар Джахаров ответили в сторис Instagram на слухи о своем возможном романе.
Ранее фронтмен коллектива Илья Прусикин (Ильич) опубликовал
в соцсети видео, на котором показывает целующихся Таюрскую и Джахарова. "Ребята, 12 марта ничего не планируйте!" — обращается к зрителям музыкант, намекая то ли на возможную свадьбу, то ли на очередной релиз Little Big.
Некоторые СМИ подхватили эту информацию и с уверенностью написали, что между 29-летней Софьей и 26-летним Эльдаром роман и они готовятся к свадьбе. На это исполнительница ответила загадочной фотографией с кольцом на безымянном пальце, подаренным якобы Эльдаром Джахаровым.
"Эльдар, спасибо за все! Я счастлива", — написала она.
У себя в сторис на новость о романе с Софьей отреагировал и продюсер. "Ура, свадьба! Оставьте нас в покое", — то ли в шутку, то ли серьезно обратился к прессе и любопытным поклонникам блогер.
В декабре прошлого года Софья Таюрская откровенно рассказала
в Instsgram о своей личной жизни. У исполнительницы было несколько бурных романов, последний из которых продлился семь лет.
В сентябре 2020 года певицу практически затравили
в Сети после сообщений о разводе лидера группы Little Big Ильи Прусикина с женой Ириной Смелой. Многие тогда назвали Таюрскую разлучницей и заподозрили в романе с Ильичом. Но эта информация не подтвердилась. Что происходит сейчас в личной жизни вокалистки — она не раскрывает.
Эльдар Джахаров тоже особенно не распространяется о своих любовных отношениях, но известно, что он какое-то время встречался с блогершами Юлией Реш и Яной Ткачук.