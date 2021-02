https://ria.ru/20210219/roman-1598187937.html

Звезды Little Big отреагировали на слухи о своем романе

Звезды Little Big отреагировали на слухи о своем романе

Солистка группы Little Big Софья Таюрская и один из основателей коллектива продюсер и видеоблогер Эльдар Джахаров ответили в сторис Instagram на слухи о своем... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T19:36

2021-02-19T19:36

2021-02-19T19:36

свадьба

любовь

шоу-бизнес

ильич (илья прусикин)

отношения

знаменитости

звезды

little big

шоубиз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598210606_0:100:2059:1258_1920x0_80_0_0_aa13298e6a02008e5a8c95e0690470f0.jpg

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Солистка группы Little Big Софья Таюрская и один из основателей коллектива продюсер и видеоблогер Эльдар Джахаров ответили в сторис Instagram на слухи о своем возможном романе. Ранее фронтмен коллектива Илья Прусикин (Ильич) опубликовал в соцсети видео, на котором показывает целующихся Таюрскую и Джахарова. "Ребята, 12 марта ничего не планируйте!" — обращается к зрителям музыкант, намекая то ли на возможную свадьбу, то ли на очередной релиз Little Big.Некоторые СМИ подхватили эту информацию и с уверенностью написали, что между 29-летней Софьей и 26-летним Эльдаром роман и они готовятся к свадьбе. На это исполнительница ответила загадочной фотографией с кольцом на безымянном пальце, подаренным якобы Эльдаром Джахаровым. У себя в сторис на новость о романе с Софьей отреагировал и продюсер. "Ура, свадьба! Оставьте нас в покое", — то ли в шутку, то ли серьезно обратился к прессе и любопытным поклонникам блогер. В декабре прошлого года Софья Таюрская откровенно рассказала в Instsgram о своей личной жизни. У исполнительницы было несколько бурных романов, последний из которых продлился семь лет. В сентябре 2020 года певицу практически затравили в Сети после сообщений о разводе лидера группы Little Big Ильи Прусикина с женой Ириной Смелой. Многие тогда назвали Таюрскую разлучницей и заподозрили в романе с Ильичом. Но эта информация не подтвердилась. Что происходит сейчас в личной жизни вокалистки — она не раскрывает.Эльдар Джахаров тоже особенно не распространяется о своих любовных отношениях, но известно, что он какое-то время встречался с блогершами Юлией Реш и Яной Ткачук.

https://ria.ru/20210209/tayurskaya-1596540688.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

свадьба, любовь, шоу-бизнес, ильич (илья прусикин), отношения, знаменитости, звезды, little big, софья таюрская