https://ria.ru/20201215/tayurskaya-1589183635.html

Вокалистка Little big призналась, что страдала от безответной любви

Вокалистка Little big призналась, что страдала от безответной любви

Вокалистка группы Little big Софья Таюрская опубликовала в Instagram пост, в котором откровенно рассказала о своей личной жизни. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T00:30

2020-12-15T00:30

2020-12-15T00:30

шоубиз

софья таюрская

little big

знаменитости

звезды

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Вокалистка группы Little big Софья Таюрская опубликовала в Instagram пост, в котором откровенно рассказала о своей личной жизни. По словам певицы, в первый раз она сильно влюбилась в 13 лет, но это чувство было безответным. "Я написала 40 песен о несчастной любви, несколько картин! Я так страдала, лет до 19", — призналась Софья. Первые серьезные отношения у Таюрской начались в университете. С тем молодым человеком она рассталась, когда закончила вуз. Ей тогда было 22 года. Софья Таюрская не назвала имена своих молодых людей, а также не рассказала, поддерживает ли с ними отношения сейчас. В сентябре певицу затравили в Сети после сообщений о разводе лидера группы Little big Ильи Прусикина с женой Ириной Смелой.Тогда под одним из постов Таюрской в Instagram комментаторы обвиняли исполнительницу в том, что якобы она стала причиной разрыва. Певица даже была вынуждена удалить некоторые комментарии.

https://ria.ru/20201211/tayurskaya-1588592234.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

софья таюрская, little big, знаменитости, звезды