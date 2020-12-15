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https://ria.ru/20201215/tayurskaya-1589183635.html
Вокалистка Little big призналась, что страдала от безответной любви
Вокалистка Little big призналась, что страдала от безответной любви
Вокалистка группы Little big Софья Таюрская опубликовала в Instagram пост, в котором откровенно рассказала о своей личной жизни. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T00:30
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шоубиз
софья таюрская
little big
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Вокалистка группы Little big Софья Таюрская опубликовала в Instagram пост, в котором откровенно рассказала о своей личной жизни. По словам певицы, в первый раз она сильно влюбилась в 13 лет, но это чувство было безответным. "Я написала 40 песен о несчастной любви, несколько картин! Я так страдала, лет до 19", — призналась Софья. Первые серьезные отношения у Таюрской начались в университете. С тем молодым человеком она рассталась, когда закончила вуз. Ей тогда было 22 года. Софья Таюрская не назвала имена своих молодых людей, а также не рассказала, поддерживает ли с ними отношения сейчас. В сентябре певицу затравили в Сети после сообщений о разводе лидера группы Little big Ильи Прусикина с женой Ириной Смелой.Тогда под одним из постов Таюрской в Instagram комментаторы обвиняли исполнительницу в том, что якобы она стала причиной разрыва. Певица даже была вынуждена удалить некоторые комментарии.
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софья таюрская, little big, знаменитости, звезды

Вокалистка Little big призналась, что страдала от безответной любви

00:30 15.12.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкУчастница группы Little Big Софья Таюрская
Участница группы Little Big Софья Таюрская - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Вокалистка группы Little big Софья Таюрская опубликовала в Instagram пост, в котором откровенно рассказала о своей личной жизни.
По словам певицы, в первый раз она сильно влюбилась в 13 лет, но это чувство было безответным. "Я написала 40 песен о несчастной любви, несколько картин! Я так страдала, лет до 19", — призналась Софья.
Первые серьезные отношения у Таюрской начались в университете. С тем молодым человеком она рассталась, когда закончила вуз. Ей тогда было 22 года.

"Потом я влюбилась еще раз и прожила с человеком больше семи лет. Влюбиться — это очень круто. Неважно, ответно или безответно, я вам всем желаю влюбиться", — обратилась к поклонникам исполнительница.

Софья Таюрская не назвала имена своих молодых людей, а также не рассказала, поддерживает ли с ними отношения сейчас.
В сентябре певицу затравили в Сети после сообщений о разводе лидера группы Little big Ильи Прусикина с женой Ириной Смелой.
Тогда под одним из постов Таюрской в Instagram комментаторы обвиняли исполнительницу в том, что якобы она стала причиной разрыва. Певица даже была вынуждена удалить некоторые комментарии.
Участница группы Little Big Софья Таюрская - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
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