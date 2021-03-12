https://ria.ru/20210312/svekla-1601002662.html

Липецкая область намерена увеличить производство сахарной свеклы

Липецкая область намерена увеличить производство сахарной свеклы

Аграрии Липецкой области в этом году планируют увеличить посевные площади под сахарную свёклу до 115 тысяч гектаров, что на 18% больше, чем годом ранее, сообщил РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T18:50

2021-03-12T18:50

2021-03-12T18:50

липецкая область

игорь артамонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/152789/36/1527893654_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_97d229e2ae26b1529ff0c903a1168223.jpg

ЛИПЕЦК, 12 мар – РИА Новости. Аграрии Липецкой области в этом году планируют увеличить посевные площади под сахарную свёклу до 115 тысяч гектаров, что на 18% больше, чем годом ранее, сообщил РИА Новости губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, что в 2019 году аграрии региона собрали рекордный для региона урожай корнеплодов - 956,8 тысяч тонн. Производство сахара в области тогда превысило его внутреннее потребление в 16 раз. В 2020 году, несмотря на неблагоприятные погодные условия для выращивания сахарной свеклы, регион также занял лидирующие позиции в России по выходу сахара. По производству сахарного песка тогда липецкие аграрии стали вторыми в стране. Шесть сахарных заводов Липецкой области произвели 897 тысяч тонн. За 11 месяцев 2020 года на экспорт отправлены более 132 тысяч тонн сахара на 54 миллиона долларов. Помимо сахара область поставляет за рубеж свекловичный жом, который особенно востребован в странах Европы. За январь-ноябрь 2020 года были экспортированы около 247 тысяч тонн жома на сумму 33 миллиона долларов.Также по словам губернатора региона Артамонова, в предстоящую посевную кампанию будут увеличены посевы ярового рапса и сои на 12 и 16% соответственно. В целом под масличные культуры в области отведено порядка 330 тысяч гектаров земли По его словам, в следующем году в регионе должны заработать два новых завода по переработке масличных культур. Всего в этом году предстоит засеять около 1 миллиона гектаров. Под озимые зерновые культуры отведены около 390 тысяч гектаров, яровыми зерновыми и зернобобовыми планируется засеять более 430 тысяч гектаров. Так, 31 тысячу гектаров займут бахчевые культуры и картофель. Кормовыми будет засеяно более 56 тысяч гектаров. Учитывая тревожное состояние озимых на данный момент, структура посевных площадей будет пересматриваться.Как отметили в региональном управлении сельского хозяйства, уровень обеспеченности семенами яровых зерновых и зернобобовых культур на данный момент составляет 110%. Их кондиционность – 99%.

https://ria.ru/20210225/subsidii-1598992620.html

https://ria.ru/20210218/selkhoztekhnika-1598028132.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов