https://ria.ru/20210312/svekla-1601002662.html
Липецкая область намерена увеличить производство сахарной свеклы
Липецкая область намерена увеличить производство сахарной свеклы
Аграрии Липецкой области в этом году планируют увеличить посевные площади под сахарную свёклу до 115 тысяч гектаров, что на 18% больше, чем годом ранее, сообщил РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T18:50
2021-03-12T18:50
2021-03-12T18:50
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 12 мар – РИА Новости. Аграрии Липецкой области в этом году планируют увеличить посевные площади под сахарную свёклу до 115 тысяч гектаров, что на 18% больше, чем годом ранее, сообщил РИА Новости губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, что в 2019 году аграрии региона собрали рекордный для региона урожай корнеплодов - 956,8 тысяч тонн. Производство сахара в области тогда превысило его внутреннее потребление в 16 раз. В 2020 году, несмотря на неблагоприятные погодные условия для выращивания сахарной свеклы, регион также занял лидирующие позиции в России по выходу сахара. По производству сахарного песка тогда липецкие аграрии стали вторыми в стране. Шесть сахарных заводов Липецкой области произвели 897 тысяч тонн. За 11 месяцев 2020 года на экспорт отправлены более 132 тысяч тонн сахара на 54 миллиона долларов. Помимо сахара область поставляет за рубеж свекловичный жом, который особенно востребован в странах Европы. За январь-ноябрь 2020 года были экспортированы около 247 тысяч тонн жома на сумму 33 миллиона долларов.Также по словам губернатора региона Артамонова, в предстоящую посевную кампанию будут увеличены посевы ярового рапса и сои на 12 и 16% соответственно. В целом под масличные культуры в области отведено порядка 330 тысяч гектаров земли По его словам, в следующем году в регионе должны заработать два новых завода по переработке масличных культур. Всего в этом году предстоит засеять около 1 миллиона гектаров. Под озимые зерновые культуры отведены около 390 тысяч гектаров, яровыми зерновыми и зернобобовыми планируется засеять более 430 тысяч гектаров. Так, 31 тысячу гектаров займут бахчевые культуры и картофель. Кормовыми будет засеяно более 56 тысяч гектаров. Учитывая тревожное состояние озимых на данный момент, структура посевных площадей будет пересматриваться.Как отметили в региональном управлении сельского хозяйства, уровень обеспеченности семенами яровых зерновых и зернобобовых культур на данный момент составляет 110%. Их кондиционность – 99%.
https://ria.ru/20210225/subsidii-1598992620.html
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игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 12 мар – РИА Новости
. Аграрии Липецкой области
в этом году планируют увеличить посевные площади под сахарную свёклу до 115 тысяч гектаров, что на 18% больше, чем годом ранее, сообщил РИА Новости губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что в 2019 году аграрии региона собрали рекордный для региона урожай корнеплодов - 956,8 тысяч тонн. Производство сахара в области тогда превысило его внутреннее потребление в 16 раз.
В 2020 году, несмотря на неблагоприятные погодные условия для выращивания сахарной свеклы, регион также занял лидирующие позиции в России по выходу сахара. По производству сахарного песка тогда липецкие аграрии стали вторыми в стране. Шесть сахарных заводов Липецкой области произвели 897 тысяч тонн. За 11 месяцев 2020 года на экспорт отправлены более 132 тысяч тонн сахара на 54 миллиона долларов. Помимо сахара область поставляет за рубеж свекловичный жом, который особенно востребован в странах Европы. За январь-ноябрь 2020 года были экспортированы около 247 тысяч тонн жома на сумму 33 миллиона долларов.
Также по словам губернатора региона Артамонова, в предстоящую посевную кампанию будут увеличены посевы ярового рапса и сои на 12 и 16% соответственно. В целом под масличные культуры в области отведено порядка 330 тысяч гектаров земли
"Учитывая рекордные урожаи двух последних лет, высокую маржинальность и востребованность масличных культур, площади под ними будут расти. Особенно под рапсом и соей, увеличение производства которых с прошлого года субсидируется государством", - сказал глава области.
По его словам, в следующем году в регионе должны заработать два новых завода по переработке масличных культур.
Всего в этом году предстоит засеять около 1 миллиона гектаров. Под озимые зерновые культуры отведены около 390 тысяч гектаров, яровыми зерновыми и зернобобовыми планируется засеять более 430 тысяч гектаров. Так, 31 тысячу гектаров займут бахчевые культуры и картофель. Кормовыми будет засеяно более 56 тысяч гектаров. Учитывая тревожное состояние озимых на данный момент, структура посевных площадей будет пересматриваться.
Как отметили в региональном управлении сельского хозяйства, уровень обеспеченности семенами яровых зерновых и зернобобовых культур на данный момент составляет 110%. Их кондиционность – 99%.