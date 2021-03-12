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Times: в Германии признали эффективность российской вакцины "Спутник V"
Times: в Германии признали эффективность российской вакцины "Спутник V"
В Германии считают, что "Спутник V" может оказаться более эффективным, чем препарат европейского производства, пишет The Times. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T09:21
2021-03-12T09:26
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вакцина "спутник v"
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В Германии считают, что "Спутник V" может оказаться более эффективным, чем препарат европейского производства, пишет The Times.Он назвал использование двух разных вирусных векторов умным решением, так как оно позволит уменьшить вероятность снижения эффективности второй дозы препарата."Это хорошая вакцина, и я предполагаю, что ее разрешат к применению в ЕС", — рассказал эксперт в интервью Rheinische Post. Мертнес подчеркнул, что российские ученые имеют большой опыт в создании вакцин.Научный журнал Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал эффективность в 91,6%.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, германия, в мире

Times: в Германии признали эффективность российской вакцины "Спутник V"

09:21 12.03.2021 (обновлено: 09:26 12.03.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВакцина "Спутник V"
Вакцина Спутник V - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В Германии считают, что "Спутник V" может оказаться более эффективным, чем препарат европейского производства, пишет The Times.
"Как и в случае с вакциной AstraZeneca, речь идет о вакцине на основе аденовируса. Но в отличие от прививки AstraZeneca в ней используются два разных вирусных вектора для первой и второй доз", - заявил глава постоянного комитета по вакцинации при правительстве Германии Томас Мертенс.
Он назвал использование двух разных вирусных векторов умным решением, так как оно позволит уменьшить вероятность снижения эффективности второй дозы препарата.
"Это хорошая вакцина, и я предполагаю, что ее разрешат к применению в ЕС", — рассказал эксперт в интервью Rheinische Post.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Мертнес подчеркнул, что российские ученые имеют большой опыт в создании вакцин.
Научный журнал Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал эффективность в 91,6%.
 
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