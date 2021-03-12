https://ria.ru/20210312/sputnik-v-1600875063.html

Times: в Германии признали эффективность российской вакцины "Спутник V"

Times: в Германии признали эффективность российской вакцины "Спутник V"

В Германии считают, что "Спутник V" может оказаться более эффективным, чем препарат европейского производства, пишет The Times. РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T09:21

2021-03-12T09:21

2021-03-12T09:26

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

германия

в мире

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В Германии считают, что "Спутник V" может оказаться более эффективным, чем препарат европейского производства, пишет The Times.Он назвал использование двух разных вирусных векторов умным решением, так как оно позволит уменьшить вероятность снижения эффективности второй дозы препарата."Это хорошая вакцина, и я предполагаю, что ее разрешат к применению в ЕС", — рассказал эксперт в интервью Rheinische Post. Мертнес подчеркнул, что российские ученые имеют большой опыт в создании вакцин.Научный журнал Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал эффективность в 91,6%.

германия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, германия, в мире