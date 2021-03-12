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Завершились съемки финального сезона "Содержанок"
Завершились съемки финального сезона "Содержанок"
Режиссер Юрий Мороз завершил съемки финального сезона сериала "Содержанки". Премьера состоится на видеосервисе START летом 2021 года. Зрители увидят развязку... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T00:30
2021-03-12T00:30
2021-03-12T00:30
дарья мороз
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Режиссер Юрий Мороз завершил съемки финального сезона сериала "Содержанки". Премьера состоится на видеосервисе START летом 2021 года. Зрители увидят развязку истории и узнают о секретах главных героев, сообщает пресс-служба платформы. Съемки третьего сезона "Содержанок" стартовали в Москве, в октябре прошлого года. Подробности сюжета до сих пор держатся в секрете. Однако Александра Ревенко, исполнительница роли Кати Матвеевой, раскрыла некоторые детали. "Моя героиня очень повзрослела. Новые образы: черное каре, розовая шуба, кимоно, костюм для косплея — просто космические ощущения, иногда я чувствовала себя нарисованным персонажем. Находясь среди взрослых женщин, которые знают, как себя вести, она старается им подражать, но в ней еще есть юношеский страх, незнание того, что она делает. Катя всегда идет до конца — соглашается на любой опыт и с мужчиной, и с женщиной. Я никогда не целовалась с женщиной в кадре, это и мой новый опыт", — прокомментировала она. На YouTube разместили тизер предстоящего сезона. В нем главная героиня Лена Широкова (Дарья Мороз), которая в последней вышедшей в эфир серии, сбежала от любовника Глеба (Владимир Мишуков) прямо в аэропорту, устраивается в компанию, где он работает. Как сложатся их отношения после этого — интрига. Вместе с Мороз и Мишуковым в "Содержанках" также задействованы Сергей Бурунов, Сабина Ахмедова, Марина Зудина, Ольга Сутулова и другие. В новом сезоне к ним присоединятся Виктория Толстоганова, Светлана Устинова, Александр Горбатов, Сергей Гилев, Антон Севидов (Tesla boy) и другие.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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дарья мороз, сергей бурунов, виктория толстоганова, youtube, москва, кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Режиссер Юрий Мороз завершил съемки финального сезона сериала "Содержанки". Премьера состоится на видеосервисе START летом 2021 года. Зрители увидят развязку истории и узнают о секретах главных героев, сообщает пресс-служба платформы.
"В третьем сезоне мы постарались визуализировать пространство, в котором обитают наши герои. Сложился образ герметичного стеклянного куба, в котором они плавают как рыбки. И иногда более крупные рыбы съедают более мелких", — приводят слова Юрия Мороза.
Съемки третьего сезона "Содержанок" стартовали
в Москве, в октябре прошлого года. Подробности сюжета до сих пор держатся в секрете. Однако Александра Ревенко, исполнительница роли Кати Матвеевой, раскрыла некоторые детали.
"Моя героиня очень повзрослела. Новые образы: черное каре, розовая шуба, кимоно, костюм для косплея — просто космические ощущения, иногда я чувствовала себя нарисованным персонажем. Находясь среди взрослых женщин, которые знают, как себя вести, она старается им подражать, но в ней еще есть юношеский страх, незнание того, что она делает. Катя всегда идет до конца — соглашается на любой опыт и с мужчиной, и с женщиной. Я никогда не целовалась с женщиной в кадре, это и мой новый опыт", — прокомментировала она.
На YouTube разместили тизер предстоящего сезона. В нем главная героиня Лена Широкова (Дарья Мороз), которая в последней вышедшей в эфир серии, сбежала от любовника Глеба (Владимир Мишуков) прямо в аэропорту, устраивается в компанию, где он работает. Как сложатся их отношения после этого — интрига.
Вместе с Мороз и Мишуковым в "Содержанках" также задействованы Сергей Бурунов, Сабина Ахмедова, Марина Зудина, Ольга Сутулова и другие. В новом сезоне к ним присоединятся Виктория Толстоганова, Светлана Устинова, Александр Горбатов, Сергей Гилев, Антон Севидов (Tesla boy) и другие.