https://ria.ru/20201015/soderzhanki-1579991307.html

В Москве стартовали съемки нового сезона "Содержанок"

Съемки третьего сезона сериала "Содержанки" стартовали в Москве. Премьера многосерийной драмы состоится в 2021 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T18:04

2020-10-15T18:04

2020-10-15T18:04

культура

дарья мороз

кино и сериалы

новости культуры

константин богомолов

виктория толстоганова

москва

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<strong>МОСКВА, 15 окт – РИА Новости.</strong> Съемки третьего сезона сериала "Содержанки" стартовали в Москве. Премьера многосерийной драмы состоится в 2021 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе видеосервиса Start.Режиссером третьего сезона выбрали Юрия Мороза, а главную женскую роль, как и в предыдущих сезонах, играет его дочь, актриса Дарья Мороз. Вместе с ней в сериале задействованы: Владимир Мишуков, Ольга Сутулова, Марина Зудина, Александра Ребенок, Софья Эрнст. Известно, что в предстоящем сезоне к актерскому составу присоединится Виктория Толстоганова.Первый сезон "Содержанок", вышедший в марте 2019 года, снял Константин Богомолов. Режиссером второго сезона была Дарья Жук.

https://ria.ru/20201012/king-1579387240.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дарья мороз, кино и сериалы, новости культуры, константин богомолов, виктория толстоганова, москва