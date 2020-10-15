https://ria.ru/20201015/soderzhanki-1579991307.html
В Москве стартовали съемки нового сезона "Содержанок"
Съемки третьего сезона сериала "Содержанки" стартовали в Москве. Премьера многосерийной драмы состоится в 2021 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T18:04
2020-10-15T18:04
2020-10-15T18:04
культура
дарья мороз
кино и сериалы
новости культуры
константин богомолов
виктория толстоганова
москва
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<strong>МОСКВА, 15 окт – РИА Новости.</strong> Съемки третьего сезона сериала "Содержанки" стартовали в Москве. Премьера многосерийной драмы состоится в 2021 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе видеосервиса Start.Режиссером третьего сезона выбрали Юрия Мороза, а главную женскую роль, как и в предыдущих сезонах, играет его дочь, актриса Дарья Мороз. Вместе с ней в сериале задействованы: Владимир Мишуков, Ольга Сутулова, Марина Зудина, Александра Ребенок, Софья Эрнст. Известно, что в предстоящем сезоне к актерскому составу присоединится Виктория Толстоганова.Первый сезон "Содержанок", вышедший в марте 2019 года, снял Константин Богомолов. Режиссером второго сезона была Дарья Жук.
https://ria.ru/20201012/king-1579387240.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дарья мороз, кино и сериалы, новости культуры, константин богомолов, виктория толстоганова, москва
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Съемки третьего сезона сериала "Содержанки" стартовали в Москве. Премьера многосерийной драмы состоится в 2021 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе видеосервиса Start.
Режиссером третьего сезона выбрали Юрия Мороза, а главную женскую роль, как и в предыдущих сезонах, играет его дочь, актриса Дарья Мороз. Вместе с ней в сериале задействованы: Владимир Мишуков, Ольга Сутулова, Марина Зудина, Александра Ребенок, Софья Эрнст.
Известно, что в предстоящем сезоне к актерскому составу присоединится Виктория Толстоганова.
"Содержанки" — один из первых российских сериалов, купленных сервисом Amazon Prime, это невероятно круто. Мы научились делать проекты, которые с интересом смотрят во всем мире, это не может не радовать. Моя героиня во вселенной "Содержанок" появляется впервые. Ее зовут Эмма, она опытный психотерапевт. Красивая, умная, ироничная, самодостаточная и свободная женщина. Работает с "рублевскими женами" и чиновниками", – приводит слова Толстогановой пресс-служба.
Первый сезон "Содержанок", вышедший в марте 2019 года, снял Константин Богомолов. Режиссером второго сезона была Дарья Жук.