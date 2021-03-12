https://ria.ru/20210312/smartfon-1600861417.html

Специалист рассказал, что нужно удалить из памяти смартфона

Специалист рассказал, что нужно удалить из памяти смартфона

Самый простой рецепт, если ваш смартфон начал "подвисать" и медленнее работать – почистить оперативную память. Делать это нужно правильно, и важно знать, что... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T01:16

2021-03-12T01:16

2021-03-12T10:05

александр тимофеев

рэу имени г. в. плеханова

google

технологии

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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Самый простой рецепт, если ваш смартфон начал "подвисать" и медленнее работать – почистить оперативную память. Делать это нужно правильно, и важно знать, что именно удалять, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.Самый легкий способ вернуть скорость работы телефона – воспользоваться встроенными средствами очистки памяти ОЗУ и ПЗУ в системных "настройках". Есть немало приложений, помогающих очистить память устройства – их можно скачать с AppStore или Google Play. Однако при их использовании можно подхватить вирус.Прежде всего, важно очистить кэш работающих чаще одновременно фоном) приложений, которые запущены в настоящее время. Кроме того, следует чаще очищать кэш и историю в браузере, а также СМС.

https://ria.ru/20210310/prilozheniya-1600666532.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр тимофеев, рэу имени г. в. плеханова, google, технологии