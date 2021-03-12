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Специалист рассказал, что нужно удалить из памяти смартфона
Специалист рассказал, что нужно удалить из памяти смартфона
Самый простой рецепт, если ваш смартфон начал "подвисать" и медленнее работать – почистить оперативную память. Делать это нужно правильно, и важно знать, что... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T01:16
2021-03-12T10:05
александр тимофеев
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google
технологии
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Самый простой рецепт, если ваш смартфон начал "подвисать" и медленнее работать – почистить оперативную память. Делать это нужно правильно, и важно знать, что именно удалять, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.Самый легкий способ вернуть скорость работы телефона – воспользоваться встроенными средствами очистки памяти ОЗУ и ПЗУ в системных "настройках". Есть немало приложений, помогающих очистить память устройства – их можно скачать с AppStore или Google Play. Однако при их использовании можно подхватить вирус.Прежде всего, важно очистить кэш работающих чаще одновременно фоном) приложений, которые запущены в настоящее время. Кроме того, следует чаще очищать кэш и историю в браузере, а также СМС.
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александр тимофеев, рэу имени г. в. плеханова, google, технологии

Специалист рассказал, что нужно удалить из памяти смартфона

01:16 12.03.2021 (обновлено: 10:05 12.03.2021)
 
© Depositphotos / billiondigitalДевушка держит смартфон на фоне мусорной корзины со старыми телеонами
Девушка держит смартфон на фоне мусорной корзины со старыми телеонами - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© Depositphotos / billiondigital
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Самый простой рецепт, если ваш смартфон начал "подвисать" и медленнее работать – почистить оперативную память. Делать это нужно правильно, и важно знать, что именно удалять, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.
Самый легкий способ вернуть скорость работы телефона – воспользоваться встроенными средствами очистки памяти ОЗУ и ПЗУ в системных "настройках".
"Так как память в телефоне одна оперативная, а другая постоянная, то они разнесены в настройках. Достаточно часто память забивается медиафайлами из мессенджеров. Для этого можно отключить автоматическую загрузку медиафайлов в настройках", - советует эксперт.
Есть немало приложений, помогающих очистить память устройства – их можно скачать с AppStore или Google Play. Однако при их использовании можно подхватить вирус.
Прежде всего, важно очистить кэш работающих чаще одновременно фоном) приложений, которые запущены в настоящее время. Кроме того, следует чаще очищать кэш и историю в браузере, а также СМС.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 18:51
Названы приложения, которые лучше срочно удалить со смартфона
 
Александр ТимофеевРЭУ имени Г. В. ПлехановаGoogleТехнологии
 
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