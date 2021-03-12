https://ria.ru/20210312/shtrafy-1600906776.html

В ОП назвали сумму возможных штрафов за незаконный контент в Twitter

В ОП назвали сумму возможных штрафов за незаконный контент в Twitter

Российский бюджет мог бы получить 12,5 миллиардов рублей с выплат штрафов за противоправный контент, выписанных социальной сети Twitter, сообщил первый... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T12:00

2021-03-12T12:00

2021-03-12T12:00

россия

артем кирьянов

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

twitter

общество

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российский бюджет мог бы получить 12,5 миллиардов рублей с выплат штрафов за противоправный контент, выписанных социальной сети Twitter, сообщил первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.Роскомнадзор 10 марта замедлил скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств за "злостное нарушение требований законодательства об удалении запрещенного в РФ контента". По последним данным ведомства, по состоянию на 11 марта на этом сервисе микроблогов остаются не удаленными более 3,1 тысячи материалов с запрещенной информацией."Недавно мы с коллегами посчитали возможные штрафы по тем форматам, которые уже есть по каждому из более чем трех тысяч сюжетов. У нас получилась цифры в 12,5 миллиардов рублей, который бюджет Российской Федерации мог бы взыскать за противоправный деструктивный контент", - рассказал Кирьянов на круглом столе "Вынужденное замедление – выводы для всех".

https://ria.ru/20210312/twitter-1600888338.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, артем кирьянов, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter, общество