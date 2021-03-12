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На Украине пьяный военный протаранил МиГ-29, пишут СМИ
На Украине пьяный военный протаранил МиГ-29, пишут СМИ
Украинский военный инженер врезался на автомобиле в истребитель МиГ-29 на аэродроме близ Киева, пишет "Обозреватель". РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T16:22
2021-03-12T16:22
2021-03-12T17:43
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Украинский военный инженер врезался на автомобиле в истребитель МиГ-29 на аэродроме близ Киева, пишет "Обозреватель".По данным портала, мужчина выехал на территорию рулевой дорожки и протаранил заднюю часть самолета, который буксировался к месту стоянки."В результате столкновения произошло возгорание самолета, которое было локализовано и ликвидировано пожарными", — уточняется в сообщении.Издание отметило, что в результате ДТП военный получил ушибы грудной клетки и мягких тканей лица. Инцидент привел к повреждениям двигателя и ряда других агрегатов истребителя.Также сообщается, что мужчина якобы находился в состоянии алкогольного опьянения. Официального подтверждения этой информации пока нет.Как отметила в Facebook пресс-служба воздушного командования "Центр", ДТП произошло на авиабазе в Василькове, где располагается 40-я бригада тактической авиации Украины.По данным издания, возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20210112/krym-1592736388.html
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ситуация на украине, ввс украины, миг-29, киевская область, киев, украина, дтп, в мире
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости.
Украинский военный инженер врезался на автомобиле в истребитель МиГ-29
на аэродроме близ Киева
, пишет "Обозреватель"
.
По данным портала, мужчина выехал на территорию рулевой дорожки и протаранил заднюю часть самолета, который буксировался к месту стоянки.
"В результате столкновения произошло возгорание самолета, которое было локализовано и ликвидировано пожарными", — уточняется в сообщении.
Издание отметило, что в результате ДТП военный получил ушибы грудной клетки и мягких тканей лица. Инцидент привел к повреждениям двигателя и ряда других агрегатов истребителя.
Также сообщается, что мужчина якобы находился в состоянии алкогольного опьянения. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Как отметила в Facebook
пресс-служба воздушного командования "Центр", ДТП произошло на авиабазе в Василькове, где располагается 40-я бригада тактической авиации Украины.
По данным издания, возбуждено уголовное дело.