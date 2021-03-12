https://ria.ru/20210312/roskomnadzor-1601020560.html

РКН потребовал от Google снять ограничения с фильма о Крыме на YouTube

РКН потребовал от Google снять ограничения с фильма о Крыме на YouTube

Роскомнадзор потребовал от компании Google LLC в максимально короткие сроки снять все ограничения на YouTube с фильма "Крым. Путь на Родину" журналиста Андрея... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T20:30

2021-03-12T20:30

2021-03-12T23:03

google

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

республика крым

в мире

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от компании Google LLC в максимально короткие сроки снять все ограничения на YouTube с фильма "Крым. Путь на Родину" журналиста Андрея Кондрашова, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.В письме, направленном корпорации, подчеркивается, что эта лента шла в эфире телеканалов "Россия 1" и "Россия 24" и в ней нет никакой запрещенной информации. Компания также должна сообщить Роскомнадзору причины установленных ограничений.В ведомстве подчеркнули, что администрация видеохостинга нарушила ключевые принципы свободного распространения информации. Ее действия Роскомнадзор считает актом цензуры в отношении российских СМИ.Фильм "Крым. Путь на Родину" впервые показали в марте 2015 года. В него, в частности, вошли два подробных интервью Владимира Путина о событиях Крымской весны. Видео выложили на официальном аккаунте канала "Россия 24".Как пояснили в YouTube, в апреле 2020 года на запись установили ограничение по возрасту из-за содержащихся в нем "изображений застреленного человека, жертв с тяжелыми увечьями и человека в луже крови". Фильм доступен для пользователей, но не рекомендован к просмотру некоторым категориям зрителей.В последнее время российские СМИ часто сталкиваются с цензурой на западных интернет-платформах, в том числе на YouTube. Видеохостинг блокировал аккаунты канала "Царьград", информационных агентств Anna News и News Front, он также удалил страницу "Крым 24".Всего, по данным открытых источников, за несколько лет администрация сервиса внесла в черный список около 200 русскоязычных каналов. Роскомназдор признал YouTube лидером по распространению фейковых новостей.В феврале в России приняли закон о санкциях за цензуру против российских СМИ.

https://ria.ru/20210312/blokirovka-1600947140.html

https://ria.ru/20210310/tvitter-1600690501.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), республика крым, в мире