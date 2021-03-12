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https://ria.ru/20210312/roskomnadzor-1601020560.html
РКН потребовал от Google снять ограничения с фильма о Крыме на YouTube
РКН потребовал от Google снять ограничения с фильма о Крыме на YouTube
Роскомнадзор потребовал от компании Google LLC в максимально короткие сроки снять все ограничения на YouTube с фильма "Крым. Путь на Родину" журналиста Андрея... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T20:30
2021-03-12T23:03
google
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
республика крым
в мире
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от компании Google LLC в максимально короткие сроки снять все ограничения на YouTube с фильма "Крым. Путь на Родину" журналиста Андрея Кондрашова, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.В письме, направленном корпорации, подчеркивается, что эта лента шла в эфире телеканалов "Россия 1" и "Россия 24" и в ней нет никакой запрещенной информации. Компания также должна сообщить Роскомнадзору причины установленных ограничений.В ведомстве подчеркнули, что администрация видеохостинга нарушила ключевые принципы свободного распространения информации. Ее действия Роскомнадзор считает актом цензуры в отношении российских СМИ.Фильм "Крым. Путь на Родину" впервые показали в марте 2015 года. В него, в частности, вошли два подробных интервью Владимира Путина о событиях Крымской весны. Видео выложили на официальном аккаунте канала "Россия 24".Как пояснили в YouTube, в апреле 2020 года на запись установили ограничение по возрасту из-за содержащихся в нем "изображений застреленного человека, жертв с тяжелыми увечьями и человека в луже крови". Фильм доступен для пользователей, но не рекомендован к просмотру некоторым категориям зрителей.В последнее время российские СМИ часто сталкиваются с цензурой на западных интернет-платформах, в том числе на YouTube. Видеохостинг блокировал аккаунты канала "Царьград", информационных агентств Anna News и News Front, он также удалил страницу "Крым 24".Всего, по данным открытых источников, за несколько лет администрация сервиса внесла в черный список около 200 русскоязычных каналов. Роскомназдор признал YouTube лидером по распространению фейковых новостей.В феврале в России приняли закон о санкциях за цензуру против российских СМИ.
https://ria.ru/20210312/blokirovka-1600947140.html
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google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), республика крым, в мире

РКН потребовал от Google снять ограничения с фильма о Крыме на YouTube

20:30 12.03.2021 (обновлено: 23:03 12.03.2021)
 
© РИА НовостиФильм "Крым. Путь на Родину" на странице канала "Россия 24" на YouTube с пометкой об ограничении
Фильм Крым. Путь на Родину на странице канала Россия 24 на YouTube с пометкой об ограничении - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от компании Google LLC в максимально короткие сроки снять все ограничения на YouTube с фильма "Крым. Путь на Родину" журналиста Андрея Кондрашова, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
В письме, направленном корпорации, подчеркивается, что эта лента шла в эфире телеканалов "Россия 1" и "Россия 24" и в ней нет никакой запрещенной информации. Компания также должна сообщить Роскомнадзору причины установленных ограничений.
В ведомстве подчеркнули, что администрация видеохостинга нарушила ключевые принципы свободного распространения информации. Ее действия Роскомнадзор считает актом цензуры в отношении российских СМИ.
Фильм "Крым. Путь на Родину" впервые показали в марте 2015 года. В него, в частности, вошли два подробных интервью Владимира Путина о событиях Крымской весны. Видео выложили на официальном аккаунте канала "Россия 24".
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
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Google объяснил ограничение доступа к фильму "Крым. Путь на Родину"
Как пояснили в YouTube, в апреле 2020 года на запись установили ограничение по возрасту из-за содержащихся в нем "изображений застреленного человека, жертв с тяжелыми увечьями и человека в луже крови". Фильм доступен для пользователей, но не рекомендован к просмотру некоторым категориям зрителей.
В последнее время российские СМИ часто сталкиваются с цензурой на западных интернет-платформах, в том числе на YouTube. Видеохостинг блокировал аккаунты канала "Царьград", информационных агентств Anna News и News Front, он также удалил страницу "Крым 24".
Всего, по данным открытых источников, за несколько лет администрация сервиса внесла в черный список около 200 русскоязычных каналов. Роскомназдор признал YouTube лидером по распространению фейковых новостей.
В феврале в России приняли закон о санкциях за цензуру против российских СМИ.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
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GoogleФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Республика КрымВ мире
 
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