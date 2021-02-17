https://ria.ru/20210217/shtrafy-1597830898.html

Совфед одобрил закон о штрафах за санкции против российских СМИ

Совфед одобрил закон о штрафах за санкции против российских СМИ

Совет Федерации одобрил закон о миллионных штрафах за санкции против российских СМИ и граждан со стороны владельцев информационных ресурсов, а также за... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T13:20

2021-02-17T13:20

2021-02-17T15:49

россия

совет федерации рф

медиа

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о миллионных штрафах за санкции против российских СМИ и граждан со стороны владельцев информационных ресурсов, а также за нарушения требований по обеспечению устойчивого рунета.Документ предусматривает штрафы для граждан — от 50 до 100 тысяч рублей; для должностных лиц — от 200 до 400 тысяч; для юрлиц — от 600 тысяч до миллиона рублей.После повторного нарушения эта сумма вырастет. Гражданам придется выплатить 200 до 300 тысяч рублей; должностным лицам — от 500 до 700 тысяч; юрлицам — от полутора до трех миллионов рублей.В декабре 2020 года Госдума приняла закон об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ. Теперь иностранным интернет-ресурсам будут грозить меры за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности. Это коснется не только соцсетей, но и крупных IT-платформ. Решение об ограничениях будет принимать генпрокурор по согласованию с МИД России.В числе прочего закон затронет Twitter, Facebook и YouTube. Эта инициатива стала ответной мерой после проявлений цензуры в отношении российских массмедиа в иностранных социальных сетях. Ресурс, отменивший цензуру против российских СМИ, должен будет сообщить об этом Роскомнадзору, после чего генпрокурор может снять санкции, согласовав это решение с МИД. Закон предусматривает возможность блокировки, замедления трафика и административных штрафов.

https://ria.ru/20210217/internet-1597808141.html

https://ria.ru/20190213/1550787678.html

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россия, совет федерации рф, медиа