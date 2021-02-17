Совфед одобрил закон о штрафах за санкции против российских СМИ
13:20 17.02.2021 (обновлено: 15:49 17.02.2021)
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о миллионных штрафах за санкции против российских СМИ и граждан со стороны владельцев информационных ресурсов, а также за нарушения требований по обеспечению устойчивого рунета.
Документ предусматривает штрафы для граждан — от 50 до 100 тысяч рублей; для должностных лиц — от 200 до 400 тысяч; для юрлиц — от 600 тысяч до миллиона рублей.
После повторного нарушения эта сумма вырастет. Гражданам придется выплатить 200 до 300 тысяч рублей; должностным лицам — от 500 до 700 тысяч; юрлицам — от полутора до трех миллионов рублей.
В декабре 2020 года Госдума приняла закон об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ. Теперь иностранным интернет-ресурсам будут грозить меры за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности. Это коснется не только соцсетей, но и крупных IT-платформ. Решение об ограничениях будет принимать генпрокурор по согласованию с МИД России.
В числе прочего закон затронет Twitter, Facebook и YouTube. Эта инициатива стала ответной мерой после проявлений цензуры в отношении российских массмедиа в иностранных социальных сетях. Ресурс, отменивший цензуру против российских СМИ, должен будет сообщить об этом Роскомнадзору, после чего генпрокурор может снять санкции, согласовав это решение с МИД. Закон предусматривает возможность блокировки, замедления трафика и административных штрафов.
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