https://ria.ru/20210312/putin-1600933894.html
Путин обсудит с членами Совбеза ситуацию в ближневосточном регионе
Путин обсудит с членами Совбеза ситуацию в ближневосточном регионе
Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил обсудить ситуацию у границ с ближневосточным регионом, отметив... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T13:58
2021-03-12T13:58
2021-03-12T13:58
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
министерство обороны рф (минобороны рф)
владимир путин
сергей нарышкин
сергей шойгу
в мире
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил обсудить ситуацию у границ с ближневосточным регионом, отметив перспективность развития отношений со странами региона."Тема всем собравшимся хорошо известна. Поговорим о событиях, которые происходят в непосредственной близости от наших границ, в Ближневосточном регионе. Россия традиционно уделяет большое внимание этому региону мира. У нас там и интересов много, много друзей, партнёров. Это перспективный для развития наших внешнеэкономических связей регион, традиционно дружественный для нас", - сказал Путин."Давайте пообсуждаем сегодняшнее положение дел и перспективы развития в этом регионе мира на ближайшую перспективу", - добавил он и предложил главам СВР и Минобороны Сергею Нарышкину и Сергею Шойгу выступить с докладами.
https://ria.ru/20210210/mid-1596869063.html
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, сергей нарышкин, сергей шойгу, в мире