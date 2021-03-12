https://ria.ru/20210312/ptitsa-1600942696.html
На Украине разгорелся скандал из-за клипа для Евровидения
На Украине разгорелся скандал из-за клипа для Евровидения
Украинские зоозащитники возмутились из-за клипа на песню "Шум", с которой группа Go_A намерена представлять страну на Евровидении. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T14:46
2021-03-12T14:46
2021-03-12T15:25
культура
евровидение-2021
дикие животные
ситуация на украине
евровидение
украина
животные
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600939604_85:0:1907:1025_1920x0_80_0_0_f13a3015c118234e160432cc07733e0e.jpg
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Украинские зоозащитники возмутились из-за клипа на песню "Шум", с которой группа Go_A намерена представлять страну на Евровидении.Как утверждается в сообщении организации UAnimals в Facebook, музыканты использовали в своем видео редкую птицу, занесенную в Красную книгу Украины."Несколько независимых орнитологов, просмотрев видео, подтвердили UAnimals, что в клипе сняли не обычную птицу, а представителя вида "Курганник степной", который <…> находится под угрозой исчезновения", — заявили активисты.В организации также отметили, что владеть этой птицей можно только при наличии специальных документов, которые на практике сейчас фактически не выдаются."Эксплуатация этого вида осуществляется в исключительных ситуациях только в научных и селекционных целях", — подчеркивается в сообщении.Кроме того, представители организации отметили, что орнитологи изучили видео и пришли к выводу, что птицу долгое время содержали в неволе.Участники группы и украинские власти на эти претензии пока не ответили.
https://ria.ru/20210311/evrovidenie-1600823488.html
https://ria.ru/20210311/skandaly-1600850254.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600939604_312:0:1679:1025_1920x0_80_0_0_7be42d2d14f68fb8b48a1ffd6c69e999.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евровидение-2021, дикие животные, ситуация на украине, евровидение, украина, животные, в мире
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости.
Украинские зоозащитники возмутились из-за клипа на песню "Шум", с которой группа Go_A намерена представлять страну на Евровидении
.
Как утверждается в сообщении организации UAnimals в Facebook
, музыканты использовали в своем видео редкую птицу, занесенную в Красную книгу Украины
.
"Несколько независимых орнитологов, просмотрев видео, подтвердили UAnimals, что в клипе сняли не обычную птицу, а представителя вида "Курганник степной", который <…> находится под угрозой исчезновения", — заявили активисты.
В организации также отметили, что владеть этой птицей можно только при наличии специальных документов, которые на практике сейчас фактически не выдаются.
"Эксплуатация этого вида осуществляется в исключительных ситуациях только в научных и селекционных целях", — подчеркивается в сообщении.
Кроме того, представители организации отметили, что орнитологи изучили видео и пришли к выводу, что птицу долгое время содержали в неволе.
Участники группы и украинские власти на эти претензии пока не ответили.