https://ria.ru/20210312/ptitsa-1600942696.html

На Украине разгорелся скандал из-за клипа для Евровидения

На Украине разгорелся скандал из-за клипа для Евровидения

Украинские зоозащитники возмутились из-за клипа на песню "Шум", с которой группа Go_A намерена представлять страну на Евровидении. РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T14:46

2021-03-12T14:46

2021-03-12T15:25

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Украинские зоозащитники возмутились из-за клипа на песню "Шум", с которой группа Go_A намерена представлять страну на Евровидении.Как утверждается в сообщении организации UAnimals в Facebook, музыканты использовали в своем видео редкую птицу, занесенную в Красную книгу Украины."Несколько независимых орнитологов, просмотрев видео, подтвердили UAnimals, что в клипе сняли не обычную птицу, а представителя вида "Курганник степной", который <…> находится под угрозой исчезновения", — заявили активисты.В организации также отметили, что владеть этой птицей можно только при наличии специальных документов, которые на практике сейчас фактически не выдаются."Эксплуатация этого вида осуществляется в исключительных ситуациях только в научных и селекционных целях", — подчеркивается в сообщении.Кроме того, представители организации отметили, что орнитологи изучили видео и пришли к выводу, что птицу долгое время содержали в неволе.Участники группы и украинские власти на эти претензии пока не ответили.

https://ria.ru/20210311/evrovidenie-1600823488.html

https://ria.ru/20210311/skandaly-1600850254.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евровидение-2021, дикие животные, ситуация на украине, евровидение, украина, животные, в мире