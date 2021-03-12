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https://ria.ru/20210312/ptitsa-1600942696.html
На Украине разгорелся скандал из-за клипа для Евровидения
На Украине разгорелся скандал из-за клипа для Евровидения
Украинские зоозащитники возмутились из-за клипа на песню "Шум", с которой группа Go_A намерена представлять страну на Евровидении. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T14:46
2021-03-12T15:25
культура
евровидение-2021
дикие животные
ситуация на украине
евровидение
украина
животные
в мире
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Украинские зоозащитники возмутились из-за клипа на песню "Шум", с которой группа Go_A намерена представлять страну на Евровидении.Как утверждается в сообщении организации UAnimals в Facebook, музыканты использовали в своем видео редкую птицу, занесенную в Красную книгу Украины."Несколько независимых орнитологов, просмотрев видео, подтвердили UAnimals, что в клипе сняли не обычную птицу, а представителя вида "Курганник степной", который &lt;…&gt; находится под угрозой исчезновения", — заявили активисты.В организации также отметили, что владеть этой птицей можно только при наличии специальных документов, которые на практике сейчас фактически не выдаются."Эксплуатация этого вида осуществляется в исключительных ситуациях только в научных и селекционных целях", — подчеркивается в сообщении.Кроме того, представители организации отметили, что орнитологи изучили видео и пришли к выводу, что птицу долгое время содержали в неволе.Участники группы и украинские власти на эти претензии пока не ответили.
https://ria.ru/20210311/evrovidenie-1600823488.html
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РИА Новости
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евровидение-2021, дикие животные, ситуация на украине, евровидение, украина, животные, в мире

На Украине разгорелся скандал из-за клипа для Евровидения

14:46 12.03.2021 (обновлено: 15:25 12.03.2021)
 
© Eurovision Song Contest/YouTubeКадр из клипа группы Go_A "Шум"
Кадр из клипа группы Go_A Шум - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© Eurovision Song Contest/YouTube
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Украинские зоозащитники возмутились из-за клипа на песню "Шум", с которой группа Go_A намерена представлять страну на Евровидении.
Как утверждается в сообщении организации UAnimals в Facebook, музыканты использовали в своем видео редкую птицу, занесенную в Красную книгу Украины.
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"Несколько независимых орнитологов, просмотрев видео, подтвердили UAnimals, что в клипе сняли не обычную птицу, а представителя вида "Курганник степной", который <…> находится под угрозой исчезновения", — заявили активисты.
В организации также отметили, что владеть этой птицей можно только при наличии специальных документов, которые на практике сейчас фактически не выдаются.
"Эксплуатация этого вида осуществляется в исключительных ситуациях только в научных и селекционных целях", — подчеркивается в сообщении.
Кроме того, представители организации отметили, что орнитологи изучили видео и пришли к выводу, что птицу долгое время содержали в неволе.
Участники группы и украинские власти на эти претензии пока не ответили.
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