https://ria.ru/20210312/provokatsii-1600953046.html

Источник в Кремле заявил о подготовке в США кампании против "Спутника V"

Источник в Кремле заявил о подготовке в США кампании против "Спутника V"

США и их союзники планируют масштабную информационную кампанию против вакцины "Спутник V", заявил высокопоставленный источник в Кремле со ссылкой на данные... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T15:42

2021-03-12T15:42

2021-03-12T17:26

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

евросоюз

сша

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. США и их союзники планируют масштабную информационную кампанию против вакцины "Спутник V", заявил высокопоставленный источник в Кремле со ссылкой на данные российских спецслужб.По его словам, Вашингтон собирается "через подконтрольные неправительственные организации — "Агентство США по международному развитию", "Фонд Дж. Сороса", "Фонд Томсон Рейтер" — и медиаструктуры — BBC, Reuters, "Интерньюс" формировать предвзятое отношение к российским научным разработкам.Организаторы информационной атаки собираются "подкреплять продвигаемые тезисы "о неэффективности и опасности вакцины" инсценировкой массовой гибели людей якобы в результате использования препарата", добавили в Кремле.Целевой аудиторией антироссийской кампании будут европейские страны, зарегистрировавшие "Спутник V" для экстренного использования: Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино и Северная Македония.Он подчеркнул, что одна из целей планируемой пропагандистской кампании — продвижение вакцины Pfizer и попытка освободиться "не только от выплат возможных компенсаций гражданам по судебным искам в случае появления побочных эффектов, но и от материальной ответственности за халатность непосредственного производителя, включая фабричный брак и нарушение условий хранения".Как отметили в Кремле, согласно расследованию британской организации Bureau of Investigating Journalism, Аргентина, в частности, согласилась на эти условия, но затем США выдвинули новые требования — "дать им суверенные гарантии покрытия издержек путем предоставления в качестве залога государственные активы, включая резервы федерального банка, здания аргентинских диппредставительств и даже военные базы".Подчеркивается, что после этого Буэнос-Айрес отказался подписать контракт, назвав такую тактику "форменным издевательством" и "шантажом на высоком уровне".

https://ria.ru/20210311/slovakiya-1600632908.html

https://ria.ru/20210312/sputnik-v-1600875063.html

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, евросоюз, сша