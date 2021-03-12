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Источник в Кремле заявил о подготовке в США кампании против "Спутника V"
Источник в Кремле заявил о подготовке в США кампании против "Спутника V"
США и их союзники планируют масштабную информационную кампанию против вакцины "Спутник V", заявил высокопоставленный источник в Кремле со ссылкой на данные... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T15:42
2021-03-12T15:42
2021-03-12T17:26
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
евросоюз
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. США и их союзники планируют масштабную информационную кампанию против вакцины "Спутник V", заявил высокопоставленный источник в Кремле со ссылкой на данные российских спецслужб.По его словам, Вашингтон собирается "через подконтрольные неправительственные организации — "Агентство США по международному развитию", "Фонд Дж. Сороса", "Фонд Томсон Рейтер" — и медиаструктуры — BBC, Reuters, "Интерньюс" формировать предвзятое отношение к российским научным разработкам.Организаторы информационной атаки собираются "подкреплять продвигаемые тезисы "о неэффективности и опасности вакцины" инсценировкой массовой гибели людей якобы в результате использования препарата", добавили в Кремле.Целевой аудиторией антироссийской кампании будут европейские страны, зарегистрировавшие "Спутник V" для экстренного использования: Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино и Северная Македония.Он подчеркнул, что одна из целей планируемой пропагандистской кампании — продвижение вакцины Pfizer и попытка освободиться "не только от выплат возможных компенсаций гражданам по судебным искам в случае появления побочных эффектов, но и от материальной ответственности за халатность непосредственного производителя, включая фабричный брак и нарушение условий хранения".Как отметили в Кремле, согласно расследованию британской организации Bureau of Investigating Journalism, Аргентина, в частности, согласилась на эти условия, но затем США выдвинули новые требования — "дать им суверенные гарантии покрытия издержек путем предоставления в качестве залога государственные активы, включая резервы федерального банка, здания аргентинских диппредставительств и даже военные базы".Подчеркивается, что после этого Буэнос-Айрес отказался подписать контракт, назвав такую тактику "форменным издевательством" и "шантажом на высоком уровне".
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, евросоюз, сша
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. США
и их союзники планируют масштабную информационную кампанию против вакцины "Спутник V
", заявил высокопоставленный источник в Кремле со ссылкой на данные российских спецслужб.
По его словам, Вашингтон собирается "через подконтрольные неправительственные организации — "Агентство США по международному развитию", "Фонд Дж. Сороса", "Фонд Томсон Рейтер" — и медиаструктуры — BBC, Reuters, "Интерньюс" формировать предвзятое отношение к российским научным разработкам.
"Одновременно США и их союзники планируют тиражировать "разоблачающие материалы" о некомпетентности российских специалистов в области вакцинации и иммунологии", — добавил источник.
Организаторы информационной атаки собираются "подкреплять продвигаемые тезисы "о неэффективности и опасности вакцины" инсценировкой массовой гибели людей якобы в результате использования препарата", добавили в Кремле.
Целевой аудиторией антироссийской кампании будут европейские страны, зарегистрировавшие "Спутник V" для экстренного использования: Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино и Северная Македония.
"На Западе признание нашей вакцины этими странами вызвало всплеск антироссийской пропаганды. В частности, голландские СМИ подают наш "Спутник V" не как средство от COVID-19, а как "кремлевский рычаг раскола рядов Евросоюза", "орудие пропаганды Москвы". В качестве примера приводится как раз Венгрия, которая "поддалась на уловки России" и без согласования с Брюсселем приступила к прививанию своих граждан нашей вакциной", — отметил высокопоставленный источник.
Он подчеркнул, что одна из целей планируемой пропагандистской кампании — продвижение вакцины Pfizer и попытка освободиться "не только от выплат возможных компенсаций гражданам по судебным искам в случае появления побочных эффектов, но и от материальной ответственности за халатность непосредственного производителя, включая фабричный брак и нарушение условий хранения".
Как отметили в Кремле, согласно расследованию британской организации Bureau of Investigating Journalism, Аргентина, в частности, согласилась на эти условия, но затем США выдвинули новые требования — "дать им суверенные гарантии покрытия издержек путем предоставления в качестве залога государственные активы, включая резервы федерального банка, здания аргентинских диппредставительств и даже военные базы".
Подчеркивается, что после этого Буэнос-Айрес отказался подписать контракт, назвав такую тактику "форменным издевательством" и "шантажом на высоком уровне".