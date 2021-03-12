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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210312/proschenoe-1600758402.html
Прощеное воскресенье 2021 - что это за праздник и зачем просить прощения
Прощеное воскресенье 2021 - что это за праздник и зачем просить прощения
Прощеное воскресенье в 2021 году у православных в России отмечается 14 марта. Что это за праздник, каковы его история и традиции, как его отмечать в этом году,... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T08:00
2021-03-12T08:00
религия и мировоззрение
великий пост
прощеное воскресенье
аналитика - религия и мировоззрение
пасха
масленица
вциом
русская православная церковь
москва
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Прощеное воскресенье в 2021 году у православных в России отмечается 14 марта. Что это за праздник, каковы его история и традиции, как его отмечать в этом году, а также как поздравлять и когда просить прощения - в материале РИА Новости. Что такое Прощеное воскресеньеНа самом деле праздника с таким названием в церковном календаре нет. Официально он называется Неделей сыропустной – то есть воскресным днем, когда нельзя употреблять в пищу мясо, но можно молочные (по-церковнославянски "сырные") продукты. Еще одно название дня – Воспоминание Адамова изгнания из Рая. То есть повод совсем не праздничный. Название праздника появилось благодаря обряду, который совершается воскресным вечером во всех храмах. Священники и прихожане просят друг у друга прощения за все обиды. Это нужно для того, чтобы человек вступил в Великий пост с чистой душой и совестью.История праздникаВ Церкви принято просить прощения не только в специальный день раз в году. На каждой службе перед таинством евхаристии – превращения хлеба и вина в Кровь и Тело Христовы – священник и миряне примиряются друг с другом. Да и в целом, согласно христианскому вероучению, верующие должны это делать как можно чаще, дабы не было взаимных обид.В первые века христианства особого чина примирения перед началом Великого поста не было. Эта традиция пошла от монахов, живших в Палестине в IV-V столетиях. На время многодневного говения они уходили в пустыню, где проводили время в одиночестве, молясь и размышляя о Боге. Лишь по воскресеньям они собирались вместе на литургию. Однако приходили далеко не все – ведь пустыня полна опасностей. Поэтому, зная, что встреча могла оказаться для кого-то последней, иноки перед разлукой просили прощения друг у друга. Со временем обычая стали совершать во всех храмах. А сейчас эту традицию чтут порой даже далекие от Церкви люди.Когда отмечается Прощеное воскресенье в 2021 годуИз года в год дата Прощеного воскресенья меняется. В церковном календаре она помечена как "переходящая". Она привязана к Святой Четыредесятнице. А та, в свою очередь, зависит от Пасхи. Обычно последнее воскресенье перед Великим постом выпадает на числа не раньше середины февраля и не позже середины марта. В прошлом году, например, чин прощения совершался 1 марта.В этом году он пройдет 14 марта. Традиции и обычаи в Прощеное воскресеньеПрощеное воскресенье – особый день для верующих. Днем, после литургии, священники меняют облачения с белых на траурные черные. Меняются покрывала в алтаре на престол и жертвенник, а также алтарная завеса. Вечерняя служба совершается при выключенном свете. После нее совершается специальный чин. Верующие подходят сначала к священнику. Потом – друг к другу со словами: "Прости меня!". Ответ такой: "Бог простит, и меня прости!". Точно так же можно примиряться не только во время службы в храме. В течение всего дня верующие просят прощения у близких и знакомых, которых могли словом или делом обидеть. Священники советуют делать это устно, дабы просьба была максимально искренней. Помимо церковных, есть еще народные обычаи. Прощеное воскресенье – последний день масленицы. Поэтому считается, что ее надо как следует проводить, собравшись за праздничным столом с блинами. Ведь после этого на целых семь недель запрещена не только скоромная еда, но и различные увеселения. Поэтому в старину этот день был одним из самых весёлых. В Прощеное воскресенье устраивали масштабные гуляния, состязались в кулачных боях. А в конце праздника сжигали чучело масленицы. Как отмечать в 2021 годуВ России масленица, согласно опросу ВЦИОМ, - третий по популярности праздник. И основные мероприятия проходят именно в Прощеное воскресенье. Во многих городах устраивают в этот день ярмарки.В Москве, например, в последнее воскресенье перед постом пройдут различные концерты. Праздник пройдет в крупных городских парках – Измайловском, Царицынском и Коломенском. А вечером во всех православных храмах будет совершаться чин прощения. На него могут прийти все желающие. Как надо просить прощения?Для чина прощения существует особая словесная формула. Тот, кто хочет примириться, говорит: "Прости меня, брат/сестра!". Если обращается к священнику: "Простите меня, отче!".Тот, к кому обратились, отвечает: "Бог простит, и я тебя прощаю". В этот момент оба человека кланяются друг другу. Однако священнослужители предостерегают верующих от главного: нельзя просить прощения "механически". Словесная формула – не специальное заклинание, а лишь пример. Самое главное, говорят они, просить от всего сердца.Чего нельзя делать в Прощеное воскресеньеКак и в любой другой праздник, Церковь запрещает в Прощеное воскресенье работать. Но речь идет о каком-либо масштабном деле, рутинный бытовой труд допускается.Самое главное, отмечают священники, нельзя в день Прощеного воскресенья ссориться, обижать кого-либо. Также не допускается неискренняя просьба о прощении и такой же, фальшивый, ответ. Церковь призывает примиряться осознанно.СтихиСпособ примирения никак не регламентирован. Поэтому просить прощения, верующие могут творчески: и в прозе, и в стихах: Пусть будет светлым это воскресенье, И я прошу, раскаявшись, прощенья. Обиды в нашей жизни неизбежны, И все мы, как известно, не безгрешны, Прошу же прегрешенья отпустить Сегодня и обиды мне простить.ПоздравленияС Прощенным воскресеньем поздравляю, Простите, дорогие, вы меня. От всей души вас искренне прощаю, Чтоб жили мы, обиды не тая.Пусть груз с души спадет, и легче станет, И сердце возликует до небес. Пускай обидь, как туман, растают, Желаю вам прекраснейших чудес.Тепла, добра и крепкого здоровья, Пусть в доме вашем будет благодать. Пусть будет все окутано любовью. Успехов вам во всем и процветать.
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великий пост , прощеное воскресенье, аналитика - религия и мировоззрение, пасха, масленица, вциом, русская православная церковь, москва, палестина

Прощеное воскресенье 2021 - что это за праздник и зачем просить прощения

08:00 12.03.2021
 
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкЖенщины на общенациональной молитве в соборе Святого Григория Просветителя в Ереване
Женщины на общенациональной молитве в соборе Святого Григория Просветителя в Ереване - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Прощеное воскресенье в 2021 году у православных в России отмечается 14 марта. Что это за праздник, каковы его история и традиции, как его отмечать в этом году, а также как поздравлять и когда просить прощения - в материале РИА Новости.

Что такое Прощеное воскресенье

На самом деле праздника с таким названием в церковном календаре нет. Официально он называется Неделей сыропустной – то есть воскресным днем, когда нельзя употреблять в пищу мясо, но можно молочные (по-церковнославянски "сырные") продукты.
Еще одно название дня – Воспоминание Адамова изгнания из Рая. То есть повод совсем не праздничный.
Название праздника появилось благодаря обряду, который совершается воскресным вечером во всех храмах. Священники и прихожане просят друг у друга прощения за все обиды. Это нужно для того, чтобы человек вступил в Великий пост с чистой душой и совестью.

История праздника

В Церкви принято просить прощения не только в специальный день раз в году. На каждой службе перед таинством евхаристии – превращения хлеба и вина в Кровь и Тело Христовы – священник и миряне примиряются друг с другом. Да и в целом, согласно христианскому вероучению, верующие должны это делать как можно чаще, дабы не было взаимных обид.
В первые века христианства особого чина примирения перед началом Великого поста не было. Эта традиция пошла от монахов, живших в Палестине в IV-V столетиях. На время многодневного говения они уходили в пустыню, где проводили время в одиночестве, молясь и размышляя о Боге. Лишь по воскресеньям они собирались вместе на литургию. Однако приходили далеко не все – ведь пустыня полна опасностей. Поэтому, зная, что встреча могла оказаться для кого-то последней, иноки перед разлукой просили прощения друг у друга.
© Pixabay / Pixabay/adrimarieПустыня Вади Рам в Иордании
Пустыня Вади Рам в Иордании - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© Pixabay / Pixabay/adrimarie
Пустыня Вади Рам в Иордании
Со временем обычая стали совершать во всех храмах. А сейчас эту традицию чтут порой даже далекие от Церкви люди.

Когда отмечается Прощеное воскресенье в 2021 году

Из года в год дата Прощеного воскресенья меняется. В церковном календаре она помечена как "переходящая". Она привязана к Святой Четыредесятнице. А та, в свою очередь, зависит от Пасхи.
Обычно последнее воскресенье перед Великим постом выпадает на числа не раньше середины февраля и не позже середины марта. В прошлом году, например, чин прощения совершался 1 марта.
В этом году он пройдет 14 марта.

Традиции и обычаи в Прощеное воскресенье

Прощеное воскресенье – особый день для верующих. Днем, после литургии, священники меняют облачения с белых на траурные черные. Меняются покрывала в алтаре на престол и жертвенник, а также алтарная завеса. Вечерняя служба совершается при выключенном свете.
После нее совершается специальный чин. Верующие подходят сначала к священнику. Потом – друг к другу со словами: "Прости меня!". Ответ такой: "Бог простит, и меня прости!".
Точно так же можно примиряться не только во время службы в храме. В течение всего дня верующие просят прощения у близких и знакомых, которых могли словом или делом обидеть. Священники советуют делать это устно, дабы просьба была максимально искренней.
© РИА Новости / Антон СкрипуновЧин прощения
Чин прощения - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Чин прощения
Помимо церковных, есть еще народные обычаи. Прощеное воскресенье – последний день масленицы. Поэтому считается, что ее надо как следует проводить, собравшись за праздничным столом с блинами. Ведь после этого на целых семь недель запрещена не только скоромная еда, но и различные увеселения.
Поэтому в старину этот день был одним из самых весёлых. В Прощеное воскресенье устраивали масштабные гуляния, состязались в кулачных боях. А в конце праздника сжигали чучело масленицы.

Как отмечать в 2021 году

В России масленица, согласно опросу ВЦИОМ, - третий по популярности праздник. И основные мероприятия проходят именно в Прощеное воскресенье. Во многих городах устраивают в этот день ярмарки.
В Москве, например, в последнее воскресенье перед постом пройдут различные концерты. Праздник пройдет в крупных городских парках – Измайловском, Царицынском и Коломенском.
А вечером во всех православных храмах будет совершаться чин прощения. На него могут прийти все желающие.

Как надо просить прощения?

Для чина прощения существует особая словесная формула. Тот, кто хочет примириться, говорит: "Прости меня, брат/сестра!". Если обращается к священнику: "Простите меня, отче!".
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПразднование Масленицы в Суздале
Празднование Масленицы в Суздале - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Празднование Масленицы в Суздале
Тот, к кому обратились, отвечает: "Бог простит, и я тебя прощаю". В этот момент оба человека кланяются друг другу.
Однако священнослужители предостерегают верующих от главного: нельзя просить прощения "механически". Словесная формула – не специальное заклинание, а лишь пример. Самое главное, говорят они, просить от всего сердца.

Чего нельзя делать в Прощеное воскресенье

Как и в любой другой праздник, Церковь запрещает в Прощеное воскресенье работать. Но речь идет о каком-либо масштабном деле, рутинный бытовой труд допускается.
Самое главное, отмечают священники, нельзя в день Прощеного воскресенья ссориться, обижать кого-либо. Также не допускается неискренняя просьба о прощении и такой же, фальшивый, ответ. Церковь призывает примиряться осознанно.

Стихи

Способ примирения никак не регламентирован. Поэтому просить прощения, верующие могут творчески: и в прозе, и в стихах:
Пусть будет светлым это воскресенье,
И я прошу, раскаявшись, прощенья.
Обиды в нашей жизни неизбежны,
И все мы, как известно, не безгрешны,
Прошу же прегрешенья отпустить
Сегодня и обиды мне простить.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПразднование Масленицы
Празднование Масленицы - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Празднование Масленицы

Поздравления

С Прощенным воскресеньем поздравляю,
Простите, дорогие, вы меня.
От всей души вас искренне прощаю,
Чтоб жили мы, обиды не тая.
Пусть груз с души спадет, и легче станет,
И сердце возликует до небес.
Пускай обидь, как туман, растают,
Желаю вам прекраснейших чудес.
Тепла, добра и крепкого здоровья,
Пусть в доме вашем будет благодать.
Пусть будет все окутано любовью.
Успехов вам во всем и процветать.
Празднование Масленицы в регионах России - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
5 марта, 17:50Религия и мировоззрение
Масленица 2021 - когда начнется и как ее надо отметить в этом году
 
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