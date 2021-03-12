https://ria.ru/20210312/polsha-1600971037.html

Польша от имени 45 стран призвала в СПЧ ООН освободить Навального

Польша от имени 45 стран призвала в СПЧ ООН освободить Навального

Польша от имени 45 государств представила в пятницу на 46-й сессии Совета ООН по правам человека заявление c призывом к России освободить Алексея Навального,... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T16:45

2021-03-12T16:45

2021-03-12T16:45

замена условного срока навального

алексей навальный

совет по правам человека оон (спч оон)

европейский суд по правам человека

польша

в мире

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ЖЕНЕВА, 12 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Польша от имени 45 государств представила в пятницу на 46-й сессии Совета ООН по правам человека заявление c призывом к России освободить Алексея Навального, передает корреспондент РИА Новости.В заявлении утверждается, что подписавшие его страны обеспокоены ухудшением ситуации с правами человека и основными свободами в РФ, "что проявляется, в частности, в незаконном задержании, аресте и заключении в тюрьму Алексея Навального".Ранее утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, были опровергнуты ЕСПЧ.Государства в заявлении призвали РФ "освободить Навального" и всех "незаконно или произвольно" задержанных "за осуществление своих прав на свободу мирных собраний и ассоциаций, свободу мнений и их свободное выражение, а также свободу религии или убеждений". В заявлении также содержится призыв к российским властям соблюдать обязательства по международному праву в области прав человека.Документ от имени 45 стран подписали Албания, Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, Коста-Рика, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Маршалловы Острова, Монако, Черногория, Нидерланды, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Украина, Великобритания, а также США, которые в настоящее время не являются членами СПЧ ООН.Суд в Москве 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Мосгорсуд признал законным решение о замене Навальному условного срока реальным. Ему придется провести в колонии около 2,5 лет.Утверждения, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Навальному. Прошли задержания, возбуждены уголовные дела о нарушении санитарных норм (из-за опасности массового заражения COVID-19), нападениях на сотрудников полиции и Росгвардии и так далее.

https://ria.ru/20210303/evropa-1599614628.html

https://ria.ru/20210215/aktsii-1597573861.html

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

замена условного срока навального, алексей навальный, совет по правам человека оон (спч оон), европейский суд по правам человека, польша, в мире