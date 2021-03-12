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Польша от имени 45 стран призвала в СПЧ ООН освободить Навального
Польша от имени 45 стран призвала в СПЧ ООН освободить Навального
Польша от имени 45 государств представила в пятницу на 46-й сессии Совета ООН по правам человека заявление c призывом к России освободить Алексея Навального,... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T16:45
2021-03-12T16:45
2021-03-12T16:45
замена условного срока навального
алексей навальный
совет по правам человека оон (спч оон)
европейский суд по правам человека
польша
в мире
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ЖЕНЕВА, 12 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Польша от имени 45 государств представила в пятницу на 46-й сессии Совета ООН по правам человека заявление c призывом к России освободить Алексея Навального, передает корреспондент РИА Новости.В заявлении утверждается, что подписавшие его страны обеспокоены ухудшением ситуации с правами человека и основными свободами в РФ, "что проявляется, в частности, в незаконном задержании, аресте и заключении в тюрьму Алексея Навального".Ранее утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, были опровергнуты ЕСПЧ.Государства в заявлении призвали РФ "освободить Навального" и всех "незаконно или произвольно" задержанных "за осуществление своих прав на свободу мирных собраний и ассоциаций, свободу мнений и их свободное выражение, а также свободу религии или убеждений". В заявлении также содержится призыв к российским властям соблюдать обязательства по международному праву в области прав человека.Документ от имени 45 стран подписали Албания, Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, Коста-Рика, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Маршалловы Острова, Монако, Черногория, Нидерланды, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Украина, Великобритания, а также США, которые в настоящее время не являются членами СПЧ ООН.Суд в Москве 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Мосгорсуд признал законным решение о замене Навальному условного срока реальным. Ему придется провести в колонии около 2,5 лет.Утверждения, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Навальному. Прошли задержания, возбуждены уголовные дела о нарушении санитарных норм (из-за опасности массового заражения COVID-19), нападениях на сотрудников полиции и Росгвардии и так далее.
https://ria.ru/20210303/evropa-1599614628.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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замена условного срока навального, алексей навальный, совет по правам человека оон (спч оон), европейский суд по правам человека, польша, в мире
ЖЕНЕВА, 12 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова.
Польша от имени 45 государств представила в пятницу на 46-й сессии Совета ООН по правам человека
заявление c призывом к России освободить Алексея Навального
, передает корреспондент РИА Новости.
В заявлении утверждается, что подписавшие его страны обеспокоены ухудшением ситуации с правами человека и основными свободами в РФ, "что проявляется, в частности, в незаконном задержании, аресте и заключении в тюрьму Алексея Навального".
"Эти действия российских властей, в том числе судебных органов, неприемлемы и политически мотивированы. Они противоречат международным обязательствам России в области прав человека, включая право на свободу и личную неприкосновенность и право на справедливое судебное разбирательство, провозглашенное в многочисленных документах международного права в области прав человека", - утверждается в заявлении.
Ранее утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, были опровергнуты ЕСПЧ
.
Государства в заявлении призвали РФ "освободить Навального" и всех "незаконно или произвольно" задержанных "за осуществление своих прав на свободу мирных собраний и ассоциаций, свободу мнений и их свободное выражение, а также свободу религии или убеждений". В заявлении также содержится призыв к российским властям соблюдать обязательства по международному праву в области прав человека.
Документ от имени 45 стран подписали Албания, Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, Коста-Рика, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Маршалловы Острова, Монако, Черногория, Нидерланды, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Украина, Великобритания, а также США, которые в настоящее время не являются членами СПЧ ООН.
Суд в Москве 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше
" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Мосгорсуд признал законным решение о замене Навальному условного срока реальным. Ему придется провести в колонии около 2,5 лет.
Утверждения, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Навальному. Прошли задержания, возбуждены уголовные дела о нарушении санитарных норм (из-за опасности массового заражения COVID-19), нападениях на сотрудников полиции и Росгвардии и так далее.