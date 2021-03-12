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Поклонская назвала воссоединение Крыма с Россией уроком для Киева
Поклонская назвала воссоединение Крыма с Россией уроком для Киева
Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская призвала киевские власти прекратить бесконечные обвинения крымчан во всех грехах и... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T09:42
2021-03-12T11:50
россия
наталья поклонская
республика крым
украина
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская призвала киевские власти прекратить бесконечные обвинения крымчан во всех грехах и воспринимать воссоединение Крыма с Россией как урок.Поклонская раскритиковала инициативу Киева по проведению международного саммита "Крымская платформа", на котором планируется обсудить вопрос возвращения контроля над полуостровом. "В Киеве собираются провести саммит по Крыму без Крыма. Приглашений с их стороны не было, все это делается для видимости работы и списывания денег. Нас не спрашивают и не зовут. Им не нужен наш ответ. Если бы запросили либо пригласили, то другое дело", - отметила депутат.По ее словам, приглашая США участвовать в саммите, украинская власть продолжает выполнять функцию посредника в роли "жертвы страны-агрессора". "Обсуждать Крым без Крыма, но с США - это желание произвести впечатление партнерских отношений с сильной державой, а на самом деле прикрытие своей беспомощности и нежелания начинать хоть какой-то диалог с людьми", - сказала Поклонская.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Проведение саммита "Крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.Читайте полный текст интервью Натальи Поклонской &gt;&gt;
https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html
https://ria.ru/20210311/krym-1600857637.html
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россия, наталья поклонская, республика крым, украина, политика

Поклонская назвала воссоединение Крыма с Россией уроком для Киева

09:42 12.03.2021 (обновлено: 11:50 12.03.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская во время пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Симферополе
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская во время пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Симферополе - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская призвала киевские власти прекратить бесконечные обвинения крымчан во всех грехах и воспринимать воссоединение Крыма с Россией как урок.
"Убеждена, что выстраивать отношения с Украиной надо, да и надоели бесконечные обвинения крымчан во всех грехах и несчастьях Украины и международного порядка… Украина выживет, если сумеет склеить две части народа, чего искренне ей желаю. Крым же пусть останется уроком для потомков", - сказала Поклонская в интервью РИА Новости. По ее словам, предателями Украины являются люди, организовавшие госпереворот семь лет назад, а не Крым, не разделявший радикальные настроения и ненависть к собственной культуре, языку и истории.
Поклонская раскритиковала инициативу Киева по проведению международного саммита "Крымская платформа", на котором планируется обсудить вопрос возвращения контроля над полуостровом. "В Киеве собираются провести саммит по Крыму без Крыма. Приглашений с их стороны не было, все это делается для видимости работы и списывания денег. Нас не спрашивают и не зовут. Им не нужен наш ответ. Если бы запросили либо пригласили, то другое дело", - отметила депутат.
По ее словам, приглашая США участвовать в саммите, украинская власть продолжает выполнять функцию посредника в роли "жертвы страны-агрессора". "Обсуждать Крым без Крыма, но с США - это желание произвести впечатление партнерских отношений с сильной державой, а на самом деле прикрытие своей беспомощности и нежелания начинать хоть какой-то диалог с людьми", - сказала Поклонская.
Военнослужащие Украины во время активной фазы на совместных военных учениях Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
08:00
Киев готов воевать. Запад готов его поддержать
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Проведение саммита "Крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.
Читайте полный текст интервью Натальи Поклонской >>
Крым - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
Вчера, 23:05
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РоссияНаталья ПоклонскаяРеспублика КрымУкраинаПолитика
 
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