https://ria.ru/20210312/poklonskaya-1600755258.html

Наталья Поклонская: процесс признания Крыма требует ангельского терпения

Наталья Поклонская: процесс признания Крыма требует ангельского терпения

Крым на следующей неделе отметит седьмую годовщину воссоединения с Россией. О главных достижениях и болезненных проблемах региона рассказала в интервью РИА... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T11:00

2021-03-12T11:00

2021-03-12T12:40

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Крым на следующей неделе отметит седьмую годовщину воссоединения с Россией. О главных достижениях и болезненных проблемах региона рассказала в интервью РИА Новости депутат Государственной думы Наталья Поклонская. Она также рассказала о допущенных политических ошибках, о том, отреагировал ли Илон Маск на ее предложение помочь с решением проблемы водной блокады Крыма, и призналась, почему перестала афишировать личную жизнь и что предложила бы президенту Украины Владимиру Зеленскому, согласись тот на встречу. Беседовал Виктор Лященко.— Наталья Владимировна, каковы главные достижения российского Крыма за последние семь лет?— О достижениях российского Крыма правильнее говорить простым людям — крымчанам и гостям нашего полуострова. Достижения есть, и это общеизвестные факты: мост, энергомост, терминал аэропорта, дорога "Таврида". Это федеральные проекты, о которых можно и нужно говорить как о достижениях. Все остальное, от чего зависит качество жизни обычных людей, требует внимания со стороны политиков и региональной власти.— Что подразумевается под всем остальным?— Сохранение уникальной природы, лесов, парков, заповедников, акватории Черного моря. Сохранение объектов культурного наследия и памятников архитектуры, равные возможности в бизнесе и законность передачи объектов санаторно-курортного значения и не только, их состояние после национализации. Да и в целом процедура национализации вызывает некоторое непонимание со стороны тех крымчан, у которых что-то "национализировали" и передали другим. При этом вопросы водоснабжения и здравоохранения считаю самыми болезненными для крымчан. Решение этого комплекса задач, думаю, и приведет к главному достижению в политике региональной крымской власти. И я знаю, что глава Крыма Сергей Аксенов делает все для того, чтобы улучшить указанные сферы жизни людей.— С чем связана участившаяся критика крымской власти в ваших соцсетях?— Это не критика крымской власти, а всего лишь констатация фактов.— Есть ли подвижки в части международного признания статуса Крыма?— Международное признание Крыма как субъекта Российской Федерации — процедура, требующая ангельского терпения и выдержки. Проблема заключается в том, что Запад не принимает во внимание сам факт существования крымчан. Они рассматривают полуостров без людей или с бесправными людьми. Перед ними есть только Киев и Москва. А то, что люди в Крыму сами определили свою судьбу и обратились к Москве, никто не хочет слышать. Когда дадут возможность высказаться непосредственно Крыму и его будут слушать, может, тогда придет понимание причин, условий и законности референдума.— Киев готовится в августе провести международный саммит "Крымской платформы". Провозглашенная цель — обсудить вопрос возвращения контроля над Крымом. Каковы могут быть результаты и последствия саммита?— В Киеве собираются провести саммит по Крыму без Крыма. Приглашений с их стороны не было, все это делается для видимости работы и списывания денег. Нас не спрашивают и не зовут. Им не нужен наш ответ. Если бы запросили либо пригласили, то другое дело.Убеждена, что выстраивать отношения с Украиной надо, да и надоели бесконечные обвинения крымчан во всех грехах и несчастьях Украины и международного порядка. Где был этот международный порядок, когда бомбили Югославию и убивали людей на Майдане, в Одессе, в Донбассе?Я люблю Украину и оскорблять не стану ее управленцев, но почему из-за их собственной безалаберности и корысти, которые привели страну к разрухе и распаду, снова виноваты обычные люди и другое государство — Россия? С конца 2013 года Украина раскололась на две части, и сегодня новые управленцы даже не пытаются найти, за чьи деньги и с чьей помощью произошел этот ядовитый раскол. Люди, организовавшие все это, и являются предателями Украины, а не полуостров Крым, не разделявший радикальные настроения и ненависть к собственной культуре, языку и истории.— Почему Киев активизировал крымскую повестку? Какую цель преследуют, приглашая к этому вопросу США?— Приглашая США, украинская власть продолжает выполнять свою функцию посредника в роли "жертвы страны-агрессора". Обсуждать Крым без Крыма, но с США — это желание произвести впечатление партнерских отношений с сильной державой, а на самом деле — прикрытие своей беспомощности и нежелания начинать хоть какой-то диалог с людьми.— Что бы вы могли посоветовать властям Украины, чтобы изменить положение в стране?— Украина выживет, если сумеет склеить две части народа, чего искренне ей желаю. Крым же пусть останется уроком для потомков.Политика ненависти и вражды ведет к разрухе, и виноваты в этой разрухе продажные, мелочные и с нездоровыми амбициями, а может, и психикой политики, дорвавшиеся до власти любой ценой. Именно они навязывают народу вражду, преимущество одних над другими. А люди привыкли жить в мире иллюзий под воздействием пропаганды. Поэтому поддаются внушению о превосходстве одних над другими. Но это не так. Это иллюзия и заблуждение. Я не считаю лучшими русских в сравнении с украинцами или наоборот. Сегодня запрет русского языка для украинцев — это продолжение раскола. Я украинка, для меня родной язык — русский. И таких, как я, в Украине большинство. То есть украинская власть отказывается от культуры собственного народа, языка своих предков. А потом, может быть, мы услышим, что Россия виновата в "аннексии" русского языка в Украине. Ровно как с Крымом. Сами от нас отказались, а теперь непрекращающаяся шарманка "у нас забрали Крым".— Что бы вы сказали президенту Украины при личной встрече?— Владимир Зеленский показывает всем, что он такой простой и доступный для людей. Но это всего лишь его образ, созданный еще в заранее подготовленном кино. Вряд ли он решится на встречу. Имея все согласования нашего внешнеполитического ведомства, со своей стороны я хотела бы иметь возможность встречи с ним. Предложила бы ему начать нормальный диалог по выстраиванию отношений в пользу людей, восстановления их прав и сохранения мира. Я за движение вперед и за развитие. В наших силах изменить настоящее, а не прошлое, бесконечно поливая друг друга грязью и настраивая людей на вражду. Создавать благополучный климат и условия для жизни людей — это и есть задача политика.— Продолжаются ли ваши контакты с ЕСПЧ? Есть ли у них сформулированная позиция по водной блокаде Крыма и планируется ли визит их миссии в регион?— Да, эти контакты, на мой взгляд, нужны. В Крыму живут люди, которые обладают правами, защитой которых занимается ЕСПЧ. Наши права ущемлены, нарушены. Имею в виду право на доступность пресной воды. Ни один референдум или политический выбор не должен лишать человека фундаментальных, базовых прав. А со стороны Украины — страны-участницы и подписанта Декларации по правам человека — допущено вопиющее нарушение прав людей по политическим мотивам. Последним письмом от Верховного комиссара по правам человека было указано на желание и необходимость приезда их делегации в Крым. Мною направлен ответ о готовности организации в Крыму их встречи и сопровождения. Но, к сожалению, пока официального ответа нет, а публично было заявление о якобы отказе с нашей стороны допуска к Крыму такой делегации. О таком отказе мне ничего не известно, наоборот, с моей стороны была высказана готовность их встречи и сопровождения.— Илон Маск пока не решил, помогать ли Крыму с решением проблемы водной блокады? Ранее вы к нему обрались в своих соцсетях.— Моя шутка с Илоном Маском — всего лишь способ привлечь внимание к проблеме в Крыму. К этому человеку я отношусь с уважением, так как он создает и добивается серьезных результатов без лишних слов и подстебов других. Он продвигает интересы своей страны и в ногу со временем идет по вопросам защиты экологии. Это круто.— Есть ли в планах какие-либо новые международные проекты или визиты?— Я поддерживаю хорошие отношениями с политиками и известными людьми из разных стран, это Италия, Сербия, Сирия, Турция, США, Индия и другие. Есть планы по реализации одного международного проекта в сфере здравоохранения. Но об этом позже.— Близится к концу срок ваших полномочий в качестве депутата Госдумы. Были ли за это время заявления и поступки, о которых сожалеете?— Конечно, были ошибки, сейчас я их вижу и стараюсь делать выводы. Первая политическая пятилетка многому меня научила.— Какой видится ваша дальнейшая политическая карьера? Есть ли предложения снова баллотироваться в Госдуму?— Предложений никаких не было. Но я пойду дальше, а куда, увидим.— Если бы вам предложили возглавить один из городов Крыма, какой бы выбрали?— У меня в планах такого нет. Если говорить о том, что я могу возглавить в Крыму, то это, скорее всего, прокуратура, которую сама и создала.— Наталья Владимировна, почему вы перестали афишировать свою личную жизнь?— С тех пор, как стала публичным человеком, изменилось многое в моей личной жизни. Старалась держать ее закрытой, но, конечно, понимала и понимаю, что публичный человек может быть ограничен в правах на личное. И это нормально, так как люди хотят знать, как живет их избранник. В данном случае опаснее не постороннее любопытство, а нечистоплотность человека, подпадающего под понятие "личная жизнь". Имею в виду его желание получить порцию известности за счет моей публичности. К счастью, такие люди остались в прошлом и в публичном поле всегда будут носить приставку "бывший" или "экс".— Считаете ли себя завидной невестой?— Это вопрос к завидным женихам. — Скоро у вас день рождения. Кого бы из известных людей или актеров хотели бы видеть у себя на празднике?— У себя на празднике я хочу видеть своих друзей и близких. Среди них есть и известные, и обычные люди, которых я люблю и ценю.

https://ria.ru/20210309/krym-1600431192.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210302/krym-1599543764.html

https://ria.ru/20210226/serdtse-1599159675.html

https://ria.ru/20210310/ukraina-1600605816.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210123/poklonskaya-1594254134.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, наталья поклонская, госдума рф, республика крым, интервью, интервью - авторы