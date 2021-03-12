https://ria.ru/20210312/platformy-1600904615.html

Замгендиректора ВГТРК призвал развивать отечественные интернет-платформы

Замгендиректора ВГТРК призвал развивать отечественные интернет-платформы

Необходимо призвать Минцифры РФ и представителей IT-отрасли развивать отечественные интернет-платформы, это даст стране "нормальную интернет-независимость",... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T11:54

2021-03-12T11:54

2021-03-12T11:54

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Необходимо призвать Минцифры РФ и представителей IT-отрасли развивать отечественные интернет-платформы, это даст стране "нормальную интернет-независимость", считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по СМИ, заместитель генерального директора, руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов.Роскомнадзор 10 марта замедлил скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств за "злостное нарушение требований законодательства об удалении запрещенного в РФ контента". По последним данным ведомства, по состоянию на 11 марта на этом сервисе микроблогов остаются неудаленными более 3,1 тысячи материалов с запрещенной информацией."Надо призывать и министерство цифрового развития и массовых коммуникаций, и производителей, и специалистов в IT-отрасли, их у нас достаточно много, и не секрет, что многие из них уезжают работать за рубеж, к сожалению надо мотивировать их, создавать условия для того, чтобы создавать здесь свои отечественные платформы", - рассказал Сабитов на круглом столе "Вынужденное замедление – выводы для всех".Определенные отечественные платформы, по словам представителя ВГТРК, уже "предлагают инструментарий не хуже, чем YouTube"."Тогда мы в общем получим нормальную интернет-независимость от этих IT-гигантов", - заключил Сабитов.

https://ria.ru/20210312/it-kompanii-1600897936.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

youtube, вгтрк, twitter, общество