Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210312/platformy-1600904615.html
Замгендиректора ВГТРК призвал развивать отечественные интернет-платформы
Замгендиректора ВГТРК призвал развивать отечественные интернет-платформы
Необходимо призвать Минцифры РФ и представителей IT-отрасли развивать отечественные интернет-платформы, это даст стране "нормальную интернет-независимость",... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T11:54
2021-03-12T11:54
youtube
вгтрк
twitter
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579594647_0:131:2508:1542_1920x0_80_0_0_69fffd8ec9feb6cdb6b051367e135eeb.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Необходимо призвать Минцифры РФ и представителей IT-отрасли развивать отечественные интернет-платформы, это даст стране "нормальную интернет-независимость", считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по СМИ, заместитель генерального директора, руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов.Роскомнадзор 10 марта замедлил скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств за "злостное нарушение требований законодательства об удалении запрещенного в РФ контента". По последним данным ведомства, по состоянию на 11 марта на этом сервисе микроблогов остаются неудаленными более 3,1 тысячи материалов с запрещенной информацией."Надо призывать и министерство цифрового развития и массовых коммуникаций, и производителей, и специалистов в IT-отрасли, их у нас достаточно много, и не секрет, что многие из них уезжают работать за рубеж, к сожалению надо мотивировать их, создавать условия для того, чтобы создавать здесь свои отечественные платформы", - рассказал Сабитов на круглом столе "Вынужденное замедление – выводы для всех".Определенные отечественные платформы, по словам представителя ВГТРК, уже "предлагают инструментарий не хуже, чем YouTube"."Тогда мы в общем получим нормальную интернет-независимость от этих IT-гигантов", - заключил Сабитов.
https://ria.ru/20210312/it-kompanii-1600897936.html
https://ria.ru/20210312/twitter-1600888338.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579594647_140:0:2369:1672_1920x0_80_0_0_e27cba89ee872200198ea19816395f5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
youtube, вгтрк, twitter, общество

Замгендиректора ВГТРК призвал развивать отечественные интернет-платформы

11:54 12.03.2021
 
© Pixabay / Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© Pixabay / Pixabay / Free-Photos
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Необходимо призвать Минцифры РФ и представителей IT-отрасли развивать отечественные интернет-платформы, это даст стране "нормальную интернет-независимость", считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по СМИ, заместитель генерального директора, руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов.
Роскомнадзор 10 марта замедлил скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств за "злостное нарушение требований законодательства об удалении запрещенного в РФ контента". По последним данным ведомства, по состоянию на 11 марта на этом сервисе микроблогов остаются неудаленными более 3,1 тысячи материалов с запрещенной информацией.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
11:25
В Госдуме оценили ситуацию с работой зарубежных IT-компаний в России
"Надо призывать и министерство цифрового развития и массовых коммуникаций, и производителей, и специалистов в IT-отрасли, их у нас достаточно много, и не секрет, что многие из них уезжают работать за рубеж, к сожалению надо мотивировать их, создавать условия для того, чтобы создавать здесь свои отечественные платформы", - рассказал Сабитов на круглом столе "Вынужденное замедление – выводы для всех".
Определенные отечественные платформы, по словам представителя ВГТРК, уже "предлагают инструментарий не хуже, чем YouTube".
"Тогда мы в общем получим нормальную интернет-независимость от этих IT-гигантов", - заключил Сабитов.
Социальная сеть Twitter - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
10:40
Замгендиректора ВГТРК оценил решение замедлить работу Twitter
 
YouTubeВГТРКTwitterОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:25В ВОЗ рекомендовали продолжить использование вакцины AstraZeneca
13:25Рогозин рассказал о конкуренции с США и Китаем в космосе
13:21"Радио Свобода"* планирует обратиться в ЕСПЧ из-за штрафов
13:20Уралец, убивший отца троих детей за замечание, получил 9,5 года колонии
13:18В Дагестане более 111 тысяч человек остались без электричества
13:10Турция не уступит США по С-400, считает глава ФСВТС
13:06При назначении выплат на детей планируют учитывать имущество и вклады
13:05Болгария приостановила использование вакцины AstraZeneca
13:05Яровая разработала проект о правовом статусе детской онкологии
13:03Ъ: в России нашли более шести тысяч камер наблюдения с уязвимостью
13:01На Камчатке будут судить родителей, моривших голодом двойняшек
12:58В Омске будут судить студентку, убившую пенсионерку табуреткой
12:57В МИД оценили заявление Минобороны Германии о "российской угрозе"
12:57В Ивановской области пьяная мать напала на полицейского в детсаду
12:49В компьютерах Apple Mac найдена серьезная уязвимость для хакерских атак
12:49В Совфеде оценили стратегию Украины по "деоккупации" Крыма
12:43Астрономы нашли экзопланету со второй атмосферой
12:42В ВКС поступили новые истребители МиГ-35С
12:41Инфекционист назвал возможные сроки создания вакцины от птичьего гриппа
12:38МИД осудил действия Литвы в ситуации с россиянином Мелем
Лента новостейМолния