В КПРФ прокомментировали распродажу люксовой одежды депутатом из Уфы

"Я, как депутат от Башкирии, ее хорошо знаю, она девушка экстравагантная. Когда она избиралась в горсовет, партия ее поддержала, но она не является членом партии, насколько я помню. КПРФ в свое время поддержала ее, поскольку у нее была хорошая социальная программа. Что касается ее последних дел, партия никак не может к этому относиться, это вопрос не политический, не партийный, а этический, в первую очередь для субъекта, который она представляет. На мой взгляд, это абсолютно некорректное, не соответствующее статусу депутата неважно от какой партии поведение", - сказал Ющенко.