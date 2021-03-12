В КПРФ прокомментировали распродажу люксовой одежды депутатом из Уфы
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Депутат от КПРФ Александр Ющенко, представляющий в Госдуме Башкирию, комментируя РИА Новости распродажу депутатом горсовета Уфы своей люксовой одежды, назвал это неполитическим вопросом, но отметил, что в целом такое поведение абсолютно не соответствует статусу депутата неважно от какой партии.
Ранее депутат городского совета Уфы Юлия Романчева, состоящая во фракции КПРФ, устроила в своем Instagram распродажу всей своей люксовой одежды из гардероба, пояснив, что у нее поменялись ценности жизни и все вырученные деньги она потратит на благотворительность. Депутат сообщает, что одежда стоит дорого, все вещи брендовые, а некоторые комплекты она даже не носила.
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"Я, как депутат от Башкирии, ее хорошо знаю, она девушка экстравагантная. Когда она избиралась в горсовет, партия ее поддержала, но она не является членом партии, насколько я помню. КПРФ в свое время поддержала ее, поскольку у нее была хорошая социальная программа. Что касается ее последних дел, партия никак не может к этому относиться, это вопрос не политический, не партийный, а этический, в первую очередь для субъекта, который она представляет. На мой взгляд, это абсолютно некорректное, не соответствующее статусу депутата неважно от какой партии поведение", - сказал Ющенко.