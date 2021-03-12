https://ria.ru/20210312/obvinenie-1600885500.html

Депутата из Ленинградской области обвинили в незаконном обороте оружия

Депутата из Ленинградской области обвинили в незаконном обороте оружия

Следственные органы предъявили обвинение в незаконном обороте оружия депутату Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, сообщает... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T10:28

2021-03-12T10:28

2021-03-12T10:28

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ленинградская область

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Следственные органы предъявили обвинение в незаконном обороте оружия депутату Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.По данным пресс-службы, обвиняемый вместе с подельниками приобрели в Ленинградской области пистолет-пулемет "Суоми М 1" со следами переделки, револьвер "Наган" образца 1985 года и более 100 патронов. "После этого сбыли огнестрельное оружие и боеприпасы гражданину, за что получили денежное вознаграждение в сумме свыше 220 тысяч рублей. Также обвиняемые переделали охолощенный пистолет-пулемет (аналог пистолета-пулемета "Судаева") под стрельбу боевыми патронами и сбыли его", - добавляет СУСК.В ходе обысков у подозреваемых обнаружено и изъято более 50 единиц огнестрельного оружия, более 12 тысяч боеприпасов, а также оборудование для переделки оружия.Обвиняемые арестованы, расследование уголовного дела продолжается.

https://ria.ru/20210312/fsb-1600882475.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, происшествия