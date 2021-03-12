https://ria.ru/20210312/obvinenie-1600885500.html
Депутата из Ленинградской области обвинили в незаконном обороте оружия
Депутата из Ленинградской области обвинили в незаконном обороте оружия
Следственные органы предъявили обвинение в незаконном обороте оружия депутату Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, сообщает... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T10:28
2021-03-12T10:28
2021-03-12T10:28
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ленинградская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Следственные органы предъявили обвинение в незаконном обороте оружия депутату Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.По данным пресс-службы, обвиняемый вместе с подельниками приобрели в Ленинградской области пистолет-пулемет "Суоми М 1" со следами переделки, револьвер "Наган" образца 1985 года и более 100 патронов. "После этого сбыли огнестрельное оружие и боеприпасы гражданину, за что получили денежное вознаграждение в сумме свыше 220 тысяч рублей. Также обвиняемые переделали охолощенный пистолет-пулемет (аналог пистолета-пулемета "Судаева") под стрельбу боевыми патронами и сбыли его", - добавляет СУСК.В ходе обысков у подозреваемых обнаружено и изъято более 50 единиц огнестрельного оружия, более 12 тысяч боеприпасов, а также оборудование для переделки оружия.Обвиняемые арестованы, расследование уголовного дела продолжается.
https://ria.ru/20210312/fsb-1600882475.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар – РИА Новости.
Следственные органы предъявили обвинение в незаконном обороте оружия депутату Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
, сообщает пресс-служба регионального управления СК
РФ.
"В Ленинградской области местному депутату и иным лицам предъявлено обвинение в двух эпизодах преступной деятельности, предусмотренных частью 2 статьи 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и по одному эпизоду части 2 статьи 223 УК РФ "Незаконное изготовление оружия, совершенное группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, обвиняемый вместе с подельниками приобрели в Ленинградской области пистолет-пулемет "Суоми М 1" со следами переделки, револьвер "Наган" образца 1985 года и более 100 патронов. "После этого сбыли огнестрельное оружие и боеприпасы гражданину, за что получили денежное вознаграждение в сумме свыше 220 тысяч рублей. Также обвиняемые переделали охолощенный пистолет-пулемет (аналог пистолета-пулемета "Судаева") под стрельбу боевыми патронами и сбыли его", - добавляет СУСК.
В ходе обысков у подозреваемых обнаружено и изъято более 50 единиц огнестрельного оружия, более 12 тысяч боеприпасов, а также оборудование для переделки оружия.
Обвиняемые арестованы, расследование уголовного дела продолжается.