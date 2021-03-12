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Суд удовлетворил прошение об УДО экс-главы Карелии Нелидова
Суд удовлетворил прошение об УДО экс-главы Карелии Нелидова
Медвежьегорский районный суд удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении экс-главы Карелии Андрея Нелидова, приговоренного в 2018 году к восьми... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T16:36
2021-03-12T16:36
россия
петрозаводский городской суд
андрей нелидов
республика карелия
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар - РИА Новости. Медвежьегорский районный суд удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении экс-главы Карелии Андрея Нелидова, приговоренного в 2018 году к восьми годам колонии строгого режима за взятки, сообщили в пресс-службе суда.По словам собеседника агентства, в копии решения суда указано, что прокурор возражал против удовлетворения ходатайства Нелидова.Петрозаводский городской суд 2 марта 2018 года приговорил Нелидова к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 27,5 миллиона рублей за получение взятки в особо крупном размере. Он также лишен государственной награды - ордена Почета. Как было установлено следствием и судом, Нелидов в 2015 году, возглавляя музей "Кижи", при посредничестве советника Ивана Романова получил от предпринимателя Татьяны Астратенок более 4,6 миллиона рублей взяток за возможность беспрепятственно торговать на территории музея. Нелидов возглавлял Карелию в 2010-2012 годах, позже он стал директором музея-заповедника "Кижи".
https://ria.ru/20210224/prigovor-1598728896.html
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россия, петрозаводский городской суд, андрей нелидов, республика карелия, происшествия

Суд удовлетворил прошение об УДО экс-главы Карелии Нелидова

16:36 12.03.2021
 
© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкЗаседание суда по делу экс-главы Карелии Андрея Нелидова
Заседание суда по делу экс-главы Карелии Андрея Нелидова - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар - РИА Новости. Медвежьегорский районный суд удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении экс-главы Карелии Андрея Нелидова, приговоренного в 2018 году к восьми годам колонии строгого режима за взятки, сообщили в пресс-службе суда.

"Суд постановил удовлетворить прошение Нелидова об условно-досрочном освобождении. Оно вступит в силу в течение 10 дней, если не будет обжаловано", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Медвежьегорского районного суда.

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По словам собеседника агентства, в копии решения суда указано, что прокурор возражал против удовлетворения ходатайства Нелидова.

"Руководство исправительного учреждения, где сейчас находится Нелидов, отметило, что у него нет взысканий, он характеризуется положительно по месту отбытия наказания", - добавили в пресс-службе суда.

Петрозаводский городской суд 2 марта 2018 года приговорил Нелидова к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 27,5 миллиона рублей за получение взятки в особо крупном размере. Он также лишен государственной награды - ордена Почета. Как было установлено следствием и судом, Нелидов в 2015 году, возглавляя музей "Кижи", при посредничестве советника Ивана Романова получил от предпринимателя Татьяны Астратенок более 4,6 миллиона рублей взяток за возможность беспрепятственно торговать на территории музея. Нелидов возглавлял Карелию в 2010-2012 годах, позже он стал директором музея-заповедника "Кижи".
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