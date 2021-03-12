https://ria.ru/20210312/nelidov-1600968711.html

Суд удовлетворил прошение об УДО экс-главы Карелии Нелидова

Суд удовлетворил прошение об УДО экс-главы Карелии Нелидова

Медвежьегорский районный суд удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении экс-главы Карелии Андрея Нелидова, приговоренного в 2018 году к восьми... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T16:36

2021-03-12T16:36

2021-03-12T16:36

россия

петрозаводский городской суд

андрей нелидов

республика карелия

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар - РИА Новости. Медвежьегорский районный суд удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении экс-главы Карелии Андрея Нелидова, приговоренного в 2018 году к восьми годам колонии строгого режима за взятки, сообщили в пресс-службе суда.По словам собеседника агентства, в копии решения суда указано, что прокурор возражал против удовлетворения ходатайства Нелидова.Петрозаводский городской суд 2 марта 2018 года приговорил Нелидова к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 27,5 миллиона рублей за получение взятки в особо крупном размере. Он также лишен государственной награды - ордена Почета. Как было установлено следствием и судом, Нелидов в 2015 году, возглавляя музей "Кижи", при посредничестве советника Ивана Романова получил от предпринимателя Татьяны Астратенок более 4,6 миллиона рублей взяток за возможность беспрепятственно торговать на территории музея. Нелидов возглавлял Карелию в 2010-2012 годах, позже он стал директором музея-заповедника "Кижи".

https://ria.ru/20210224/prigovor-1598728896.html

https://ria.ru/20210302/furgal-1599560558.html

россия

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россия, петрозаводский городской суд, андрей нелидов, республика карелия, происшествия