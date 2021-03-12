https://ria.ru/20210312/moshenniki-1600929451.html

В Петербурге телефонные мошенники списали у генерала МВД 613 тысяч рублей

В Петербурге телефонные мошенники списали у генерала МВД 613 тысяч рублей

Телефонные мошенники списали у генерала МВД в Петербурге 613 тысяч рублей, их пособник Андрей Пейтер был выявлен за неделю и уже признал свою вину, сообщил РИА... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T13:48

2021-03-12T13:48

2021-03-12T13:48

энгельс

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Телефонные мошенники списали у генерала МВД в Петербурге 613 тысяч рублей, их пособник Андрей Пейтер был выявлен за неделю и уже признал свою вину, сообщил РИА Новости адвокат Пейтера Алексей Соколов.По его словам, звонивший злоумышленник, представившись сотрудником службы безопасности банка, предложил перевести деньги на безопасный счет. После перевода средств выходец из Украины Пейтер обналичил их в ТРК на проспекте Энгельса.Подельников Пейтера пока не нашли, добавил собеседник.

https://radiosputnik.ria.ru/20210311/moshenniki-1600646539.html

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санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энгельс, санкт-петербург, происшествия