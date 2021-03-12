В Петербурге телефонные мошенники списали у генерала МВД 613 тысяч рублей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Телефонные мошенники списали у генерала МВД в Петербурге 613 тысяч рублей, их пособник Андрей Пейтер был выявлен за неделю и уже признал свою вину, сообщил РИА Новости адвокат Пейтера Алексей Соколов.
"Это классическое преступление телефонных мошенников. Позвонили, генерал полиции продиктовал пин-коды, деньги были списаны. Мой клиент - всего лишь дропер, является пособником в совершении преступления, он снимал похищенные деньги. Его нашли в течение недели, свою вину признал. Он раскаивается в совершении преступления и готов возместить ущерб… Со счетов генерала было списано 613 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.
По его словам, звонивший злоумышленник, представившись сотрудником службы безопасности банка, предложил перевести деньги на безопасный счет. После перевода средств выходец из Украины Пейтер обналичил их в ТРК на проспекте Энгельса.
"Вчера было закончено предварительное расследование. В ближайшее время прокуратура утвердит обвинительное заключение, и дело будет передано в Смольнинский районный суд Петербурга", - заметил адвокат.
Подельников Пейтера пока не нашли, добавил собеседник.