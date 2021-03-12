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В Петербурге телефонные мошенники списали у генерала МВД 613 тысяч рублей
В Петербурге телефонные мошенники списали у генерала МВД 613 тысяч рублей
Телефонные мошенники списали у генерала МВД в Петербурге 613 тысяч рублей, их пособник Андрей Пейтер был выявлен за неделю и уже признал свою вину, сообщил РИА... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T13:48
2021-03-12T13:48
энгельс
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Телефонные мошенники списали у генерала МВД в Петербурге 613 тысяч рублей, их пособник Андрей Пейтер был выявлен за неделю и уже признал свою вину, сообщил РИА Новости адвокат Пейтера Алексей Соколов.По его словам, звонивший злоумышленник, представившись сотрудником службы безопасности банка, предложил перевести деньги на безопасный счет. После перевода средств выходец из Украины Пейтер обналичил их в ТРК на проспекте Энгельса.Подельников Пейтера пока не нашли, добавил собеседник.
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энгельс, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге телефонные мошенники списали у генерала МВД 613 тысяч рублей

13:48 12.03.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКупюра номиналом в 2000 рублей
Купюра номиналом в 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Телефонные мошенники списали у генерала МВД в Петербурге 613 тысяч рублей, их пособник Андрей Пейтер был выявлен за неделю и уже признал свою вину, сообщил РИА Новости адвокат Пейтера Алексей Соколов.
"Это классическое преступление телефонных мошенников. Позвонили, генерал полиции продиктовал пин-коды, деньги были списаны. Мой клиент - всего лишь дропер, является пособником в совершении преступления, он снимал похищенные деньги. Его нашли в течение недели, свою вину признал. Он раскаивается в совершении преступления и готов возместить ущерб… Со счетов генерала было списано 613 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, звонивший злоумышленник, представившись сотрудником службы безопасности банка, предложил перевести деньги на безопасный счет. После перевода средств выходец из Украины Пейтер обналичил их в ТРК на проспекте Энгельса.
"Вчера было закончено предварительное расследование. В ближайшее время прокуратура утвердит обвинительное заключение, и дело будет передано в Смольнинский районный суд Петербурга", - заметил адвокат.
Подельников Пейтера пока не нашли, добавил собеседник.
 
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