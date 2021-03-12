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Депутата Мосгордумы Митрохина задержали за участие в незаконной акции
Депутата Мосгордумы Митрохина задержали за участие в незаконной акции
Депутат Мосгордумы от фракции "Яблоко" Сергей Митрохин задержан в Москве за участие в несогласованной акции, об этом РИА Новости рассказал сам Митрохин. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T19:14
2021-03-12T19:14
сергей митрохин
алексей навальный
яблоко
московская городская дума
москва
происшествия
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Депутат Мосгордумы от фракции "Яблоко" Сергей Митрохин задержан в Москве за участие в несогласованной акции, об этом РИА Новости рассказал сам Митрохин."Меня задержали за участие в акции 23 января. Я в УВД по Тверскому району. Пишу объяснение", - сказал он.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда, столичные суды с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с незаконными акциями, 972 человека получили административные аресты, 1232 – штрафы.
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сергей митрохин, алексей навальный, яблоко, московская городская дума, москва, происшествия

Депутата Мосгордумы Митрохина задержали за участие в незаконной акции

19:14 12.03.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКандидат в депутаты Московской городской Думы от партии "Яблоко" Сергей Митрохин
Кандидат в депутаты Московской городской Думы от партии Яблоко Сергей Митрохин - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Депутат Мосгордумы от фракции "Яблоко" Сергей Митрохин задержан в Москве за участие в несогласованной акции, об этом РИА Новости рассказал сам Митрохин.
"Меня задержали за участие в акции 23 января. Я в УВД по Тверскому району. Пишу объяснение", - сказал он.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда, столичные суды с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с незаконными акциями, 972 человека получили административные аресты, 1232 – штрафы.
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Сергей МитрохинАлексей НавальныйЯблокоМосковская городская думаМоскваПроисшествия
 
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