https://ria.ru/20210312/mitrokhin-1601007424.html

Депутата Мосгордумы Митрохина задержали за участие в незаконной акции

Депутата Мосгордумы Митрохина задержали за участие в незаконной акции

Депутат Мосгордумы от фракции "Яблоко" Сергей Митрохин задержан в Москве за участие в несогласованной акции, об этом РИА Новости рассказал сам Митрохин. РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T19:14

2021-03-12T19:14

2021-03-12T19:14

сергей митрохин

алексей навальный

яблоко

московская городская дума

москва

происшествия

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Депутат Мосгордумы от фракции "Яблоко" Сергей Митрохин задержан в Москве за участие в несогласованной акции, об этом РИА Новости рассказал сам Митрохин."Меня задержали за участие в акции 23 января. Я в УВД по Тверскому району. Пишу объяснение", - сказал он.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда, столичные суды с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с незаконными акциями, 972 человека получили административные аресты, 1232 – штрафы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210312/flag-1600870744.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей митрохин, алексей навальный, яблоко, московская городская дума, москва, происшествия