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Умер сооснователь издателя игр "Бука" Александр Михайлов

Умер сооснователь издателя игр "Бука" Александр Михайлов

Сооснователь и директор компании-издателя и дистрибьютера игр "Бука" Александр Михайлов умер в возрасте 49 лет. Об этом в своем Twitter сообщил гейм-дизайнер... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T12:20

2021-03-12T12:20

2021-03-12T12:46

"бука" (издатель и дистрибьютор игр)

александр михайлов (компания "бука")

россия

1с

nintendo

twitter

технологии

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Сооснователь и директор компании-издателя и дистрибьютера игр "Бука" Александр Михайлов умер в возрасте 49 лет. Об этом в своем Twitter сообщил гейм-дизайнер Святослав Торик.Компания появилась 1993 году, в течение нескольких лет стала представлять большинство крупнейших зарубежных игровых издательств в России, а также компании Sega, Nintendo и Sony по распространению их приставок. В частности, она занималась такими играми как Half-Life 2, Far Cry 3, Counter-Strike: Source. Также компания выпустила пользовавшиеся популярностью на российском рынке серии "Дальнобойщики" и "Петька и Василий Иванович".В 2008 году фирма "1С"купила "Буку". Компания сотрудничает с такими представителями игровой индустрии, как Valve, Ubisoft, Alawar, Activision/Blizzard и другими.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"бука" (издатель и дистрибьютор игр), александр михайлов (компания "бука"), россия, 1с , nintendo , twitter, технологии