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Умер сооснователь издателя игр "Бука" Александр Михайлов
Умер сооснователь издателя игр "Бука" Александр Михайлов
Сооснователь и директор компании-издателя и дистрибьютера игр "Бука" Александр Михайлов умер в возрасте 49 лет. Об этом в своем Twitter сообщил гейм-дизайнер... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T12:20
2021-03-12T12:46
"бука" (издатель и дистрибьютор игр)
александр михайлов (компания "бука")
россия
nintendo
twitter
технологии
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Сооснователь и директор компании-издателя и дистрибьютера игр "Бука" Александр Михайлов умер в возрасте 49 лет. Об этом в своем Twitter сообщил гейм-дизайнер Святослав Торик.Компания появилась 1993 году, в течение нескольких лет стала представлять большинство крупнейших зарубежных игровых издательств в России, а также компании Sega, Nintendo и Sony по распространению их приставок. В частности, она занималась такими играми как Half-Life 2, Far Cry 3, Counter-Strike: Source. Также компания выпустила пользовавшиеся популярностью на российском рынке серии "Дальнобойщики" и "Петька и Василий Иванович".В 2008 году фирма "1С"купила "Буку". Компания сотрудничает с такими представителями игровой индустрии, как Valve, Ubisoft, Alawar, Activision/Blizzard и другими.
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"бука" (издатель и дистрибьютор игр), александр михайлов (компания "бука"), россия, 1с , nintendo , twitter, технологии

Умер сооснователь издателя игр "Бука" Александр Михайлов

12:20 12.03.2021 (обновлено: 12:46 12.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоГенеральный директор компании "Бука" Александр Михайлов на пресс-конференци в 2009 году
Генеральный директор компании Бука Александр Михайлов на пресс-конференци в 2009 году - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Сооснователь и директор компании-издателя и дистрибьютера игр "Бука" Александр Михайлов умер в возрасте 49 лет. Об этом в своем Twitter сообщил гейм-дизайнер Святослав Торик.
"Один из важнейших динозавров эпохи, который мог бы многое рассказать об игровом и издательском бизнесе 90-х... но теперь уже не расскажет", — написал он.
Компания появилась 1993 году, в течение нескольких лет стала представлять большинство крупнейших зарубежных игровых издательств в России, а также компании Sega, Nintendo и Sony по распространению их приставок. В частности, она занималась такими играми как Half-Life 2, Far Cry 3, Counter-Strike: Source. Также компания выпустила пользовавшиеся популярностью на российском рынке серии "Дальнобойщики" и "Петька и Василий Иванович".
В 2008 году фирма ""купила "Буку". Компания сотрудничает с такими представителями игровой индустрии, как Valve, Ubisoft, Alawar, Activision/Blizzard и другими.
 
"Бука" (Издатель и дистрибьютор игр)Александр Михайлов (компания "Бука")РоссияNintendoTwitterТехнологии
 
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