Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210312/mask-1601032881.html
Инвестор Tesla подал в суд на Маска из-за публикаций в Twitter
Инвестор Tesla подал в суд на Маска из-за публикаций в Twitter
Инвестор компании по производству автомобилей Tesla подал в суд на основателя компании Илона Маска и совет директоров за-за публикаций в Twitter, которые... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T22:58
2021-03-12T22:58
илон маск
tesla motors
сша
twitter
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599866622_0:25:2828:1616_1920x0_80_0_0_e935eb9fc1246c891c5ace7b69c9da4e.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Инвестор компании по производству автомобилей Tesla подал в суд на основателя компании Илона Маска и совет директоров за-за публикаций в Twitter, которые нарушают соглашения с американским биржевым регулятором - Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), передает агентство Bloomberg со ссылкой на поданный судебный иск.Сообщается, что иск был подан 8 марта.Согласно иску, "неправомерное поведение Маска" и "неспособность совета директоров Tesla обеспечить соблюдение требований" биржевого регулятора "нанесли значительный ущерб" компании, включая значительные правовые санкции и "потерю миллиардов долларов из-за рыночной капитализации".Инвестор заявил, что Маск неоднократно нарушал условия соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, подписанное в 2018 году. Он отметил, что несмотря на введенные регулятором ограничения, основатель Tesla "продолжал публиковать твиты без необходимого предварительного согласования".Ранее у Маска уже возникали проблемы из-за записей в Twitter. Комиссия США по ценным бумагам и биржам судилась с Маском, заявляя, что он нарушил условия соглашения с регулятором, опубликовав важные сведения о компании в Twitter без предварительного согласования.Маск в 2018 году заключил соглашение с комиссией, которая обвиняла его в мошенничестве с ценными бумагами. К этому привел инцидент в Twitter, когда Маск заявил, что готов сделать Tesla непубличной компанией по цене 420 долларов за акцию. Впоследствии это не подтвердилось. Эти заявления привели к резким колебаниям цены на акции Tesla, в которой Маск является крупнейшим акционером.По условиям соглашения комиссия отказалась от судебного иска к бизнесмену, но Маск и Tesla заплатили по 20 миллионов долларов штрафа. Маск также покинул пост председателя совета директоров. Кроме того, он обязался согласовывать с регулятором информацию в социальных сетях, которая имеет существенное значение для акционеров.
https://ria.ru/20210310/mask-1600555694.html
https://ria.ru/20210219/tesla-1598154696.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599866622_178:0:2681:1877_1920x0_80_0_0_7d0ac59d199ab9e87130313ce26b2bf8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
илон маск, tesla motors, сша, twitter, в мире

Инвестор Tesla подал в суд на Маска из-за публикаций в Twitter

22:58 12.03.2021
 
© REUTERS / Joe Skipper/File PhotoИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© REUTERS / Joe Skipper/File Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Инвестор компании по производству автомобилей Tesla подал в суд на основателя компании Илона Маска и совет директоров за-за публикаций в Twitter, которые нарушают соглашения с американским биржевым регулятором - Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), передает агентство Bloomberg со ссылкой на поданный судебный иск.
Сообщается, что иск был подан 8 марта.
Согласно иску, "неправомерное поведение Маска" и "неспособность совета директоров Tesla обеспечить соблюдение требований" биржевого регулятора "нанесли значительный ущерб" компании, включая значительные правовые санкции и "потерю миллиардов долларов из-за рыночной капитализации".
Инвестор заявил, что Маск неоднократно нарушал условия соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, подписанное в 2018 году. Он отметил, что несмотря на введенные регулятором ограничения, основатель Tesla "продолжал публиковать твиты без необходимого предварительного согласования".
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 09:12
Илон Маск разбогател за сутки на рекордные 25 миллиардов долларов
Ранее у Маска уже возникали проблемы из-за записей в Twitter. Комиссия США по ценным бумагам и биржам судилась с Маском, заявляя, что он нарушил условия соглашения с регулятором, опубликовав важные сведения о компании в Twitter без предварительного согласования.
Маск в 2018 году заключил соглашение с комиссией, которая обвиняла его в мошенничестве с ценными бумагами. К этому привел инцидент в Twitter, когда Маск заявил, что готов сделать Tesla непубличной компанией по цене 420 долларов за акцию. Впоследствии это не подтвердилось. Эти заявления привели к резким колебаниям цены на акции Tesla, в которой Маск является крупнейшим акционером.
По условиям соглашения комиссия отказалась от судебного иска к бизнесмену, но Маск и Tesla заплатили по 20 миллионов долларов штрафа. Маск также покинул пост председателя совета директоров. Кроме того, он обязался согласовывать с регулятором информацию в социальных сетях, которая имеет существенное значение для акционеров.
Автомобиль Tesla Model Y - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
19 февраля, 12:50Наука
Эксперты оценили надежность электромобилей Tesla
 
Илон МаскTesla motorsСШАTwitterВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:45Экс-премьер Украины Азаров сравнил пенсии в Киеве и Москве
04:32Актриса разделась на кинопремии "Сезар", протестуя против мер по COVID-19
03:48Украинский дипломат заявил об истощении западных санкций против России
03:09Инфекционист оценил идею введения COVID-паспортов
02:29Эксперт рассказал о росте расистских настроений в США из-за COVID-19
02:26Минтруд назвал критерии для допвыплаты двум категориям пенсионеров
02:14Финансист рассказал, кому нужна анонимная банковская карта
02:11Как похудеть после ковида без ущерба для здоровья
01:53В Словакии учительница умерла после прививки вакциной AstraZeneca
01:42Китаец назвал самые вкусные российские сладости
01:35В результате пожара в жилой высотке в центре Москвы погиб один человек
01:21В Северной Македонии произошло землетрясение магнитудой 4,7
01:13Специалист назвал баги, которые могут сломать смартфон за секунды
01:13Politico: в "Атлантическом совете" разгорелась "война" из-за России
01:02Ракете "Союз" впервые за полвека сменили дизайн
00:35СК показал кадры задержания зампредседателя правительства Ставрополья
23:56Во Франции число случаев COVID-19 превысило четыре миллиона
23:49Миннеаполис заплатит 27 миллионов долларов семье Флойда
23:49В ЛНР назвали причину обострения обстановки в Донбассе
23:40В Чечне назвали отношение Запада к Закаеву двойными стандартами
Лента новостейМолния