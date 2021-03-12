https://ria.ru/20210312/krym-1600956231.html

Косачев оценил стратегию Украины по "деоккупации" Крыма

Косачев оценил стратегию Украины по "деоккупации" Крыма

Объявленный главой украинского МИД план по возвращению Крыма является не более чем выпрашиванием заверений о поддержке у западных партнёров, которые уже стали... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T15:54

2021-03-12T15:54

2021-03-12T15:54

дмитрий кулеба

совет федерации рф

константин косачев

республика крым

сша

киев

украина

в мире

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Объявленный главой украинского МИД план по возвращению Крыма является не более чем выпрашиванием заверений о поддержке у западных партнёров, которые уже стали уставать от Украины, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "три кита" политики, благодаря которой Киев надеется вернуть Крым: это принятая Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) стратегия "деоккупации" и реинтеграции, консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки "Крымская платформа", и синергия – "восстановление международного права" и полного украинского суверенитета над полуостровом."Все эти стратегии, платформы и прочие "киты" – не что иное, как выпрашивание Киевом ритуальных заверений в поддержке у западных партнеров. Которые стали явно уставать от отсутствия прогресса Украины в борьбе с коррупцией и в иных сферах, кроме наращивания агрессивной риторики против России и репрессивной борьбы с инакомыслием. Санкции США против Коломойского – "звоночек", который в Киеве явно услышали. А потому бутафорская суета вокруг Крыма и, увы, реальные провокации на Донбассе только усилятся", - написал сенатор в Facebook.Он уверен, что вряд ли кто-то в Киеве всерьез верит в возможность возвращения Крыма."Цель, конечно же, другая: это стратегия сохранения внешнего внимания. Украина остро нуждается не в Крыме, а в западной поддержке и в сохранении себя "на передовой" конфликта между Россией и Запада, который стал условием сохранения нынешней украинской власти", - считает Косачев.

https://ria.ru/20210312/krym-1600949749.html

https://ria.ru/20210312/krym-1600945058.html

республика крым

сша

киев

украина

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дмитрий кулеба, совет федерации рф, константин косачев, республика крым, сша, киев, украина, в мире